Lenovo Z5 amiral gemisi yüzde 0 bataryada bile 30 dakika konuşma süresi sunacak

Lenovo’nun çok iddialı amiral gemisi için meraklı bekleyiş devam ederken firma heyecanı arttırmak amacıyla ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 45 gün kullanım süresi sunan bataryanın önemli bir özelliği daha ortaya çıktı.

Lenovo Z5 özellikleri

Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng’in paylaştığı bilgilere göre Lenovo Z5 modeli batarya şarjı yüzde 0 seviyesine indiği zaman bile 30 dakikaya kadar bir konuşma süresi sunacak.

Günümüzde yüzde 0 şarj seviyesi dendiğinde telefonun kapanması beklenen bir şey. Bu bakımdan kullanıcılar telefon kapanmasın diye genelde konuşmasını yarıda keser ve şarj aleti aramaya başlar. Lenovo Z5 bu soruna bir çözüm bulmuş gibi.

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Lenovo Z5’in batarya kapasitesi hakkında bir bilgi yok ancak çok agresif bir güç yönetimi olacağı kesin. Muhtemelen yüzde 0 seviyesinde 200-300 mAh civarında bir enerji tutarak bunu konuşma süresine harcayacaktır.

Telefonun diğer bir önemli özelliği 4TB dahili depolama kapasitesi olacak. Bugüne kadar akıllı telefonlarda görülmemiş bir kapasiteye nasıl ulaşıldığı merak konusu. Şu anda Smartisan R1 modeli 1TB kapasite ile rekorun sahibi. Lenovo yazılım desteği ile hafıza kartını da dahili depolama gibi mi gösterecek belirsiz.

Diğer taraftan telefonun arka kamerası yapay zekâ teknolojileri ile güçlendirilmiş. Paylaşılan örnekler başarılı bir sensörün yer aldığını gösteriyor. Lenovo Z5 modeli 14 Haziran itibariyle tanıtılacak.