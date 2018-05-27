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Lenovo Z5 amiral gemisi yüzde 0 bataryada bile 30 dakika konuşma süresi sunacak

Bataryanız sıfıra indiğinde genelde konuşmanız kesilir ve telefon kapanır. Lenovo’nun yeni amiral gemisi Z5 ise yüzde 0 seviyesinde 30 dakika daha konuşma süresi sunabiliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun çok iddialı amiral gemisi için meraklı bekleyiş devam ederken firma heyecanı arttırmak amacıyla ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 45 gün kullanım süresi sunan bataryanın önemli bir özelliği daha ortaya çıktı.

Lenovo Z5 özellikleri

Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng’in paylaştığı bilgilere göre Lenovo Z5 modeli batarya şarjı yüzde 0 seviyesine indiği zaman bile 30 dakikaya kadar bir konuşma süresi sunacak.

Günümüzde yüzde 0 şarj seviyesi dendiğinde telefonun kapanması beklenen bir şey. Bu bakımdan kullanıcılar telefon kapanmasın diye genelde konuşmasını yarıda keser ve şarj aleti aramaya başlar. Lenovo Z5 bu soruna bir çözüm bulmuş gibi.

Ayrıca Bkz. "Huawei katlanabilir ekranlı telefon çalışmalarını yoğunlaştırdı"

Lenovo Z5’in batarya kapasitesi hakkında bir bilgi yok ancak çok agresif bir güç yönetimi olacağı kesin. Muhtemelen yüzde 0 seviyesinde 200-300 mAh civarında bir enerji tutarak bunu konuşma süresine harcayacaktır.

Telefonun diğer bir önemli özelliği 4TB dahili depolama kapasitesi olacak. Bugüne kadar akıllı telefonlarda görülmemiş bir kapasiteye nasıl ulaşıldığı merak konusu. Şu anda Smartisan R1 modeli 1TB kapasite ile rekorun sahibi. Lenovo yazılım desteği ile hafıza kartını da dahili depolama gibi mi gösterecek belirsiz.

Diğer taraftan telefonun arka kamerası yapay zekâ teknolojileri ile güçlendirilmiş. Paylaşılan örnekler başarılı bir sensörün yer aldığını gösteriyor. Lenovo Z5 modeli 14 Haziran itibariyle tanıtılacak.

 
Lenovo Z5 amiral gemisi yüzde 0 bataryada bile 30 dakika konuşma süresi sunacak

https://www.gizmochina.com/2018/05/25/lenovo-z5-30-minutes-talk-time-at-0-battery-camera-samples/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
Hatta bataryanız %-20'ye kadar düşebilecek.
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Mazzini 1 yıl
Çok gereksiz bir haber olmuş yazılımla batarya gücü tam bitmediği halde %0 yazıp yarım saat kullandırmak ve bununda önemli bir özellikmiş gibi sunulması DHye yakışmamış.
Çok gereksiz bir haber olmuş yazılımla batarya gücü tam bitmediği halde %0 yazıp yarım saat kullandırmak ve bununda önemli bir özellikmiş gibi sunulması DHye ya...
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gcb1903 1 yıl
Saçma değil mi? Bataryanın % 10'u gibi bir kısmını göstermiyor, saklıyor yani. Sonra da "aaa komşular bakın batarya bitti ama telefon çalışıyor, bu bir mucize" diye sevinmemizi bekliyorlar.
Saçma değil mi? Bataryanın % 10'u gibi bir kısmını göstermiyor, saklıyor yani. Sonra da "aaa komşular bakın batarya bitti ama telefon çalışıyor, bu bir mucize" ...
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DH Misafiri 11 ay
Meali; batterystats.bin'i yanlış kalibre ettik. Doğru kalibrasyon için geliştirici sayfalarına bakın.. Hahahaha
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axesis 1 yıl
en merak ettiğim telegon bu kamera ise kamera işlemci depolama ve BATARYA başka söze gerek yok
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muratkaya 1 yıl
Arkadaşlar, beyin bedava lütfen kullanın:
Android sistemi şarjın küsüratını göstermediği için %1'in altına düşünce %0 gösteriyor. %0 demek, gerçekte şarj %1 ile sıfır arasında olduğu anlamına geliyor.
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Golden Gate 1 yıl
Lenovo'yla ilgili o kadar paylaşım yapıldı ki.
Gören de dünyayı kurtarmaya geliyorlar sanacak.
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orislevin 1 yıl
Şimdiden -dolaylı olarak- yazılım yolu ile sahtekarlık yapacağını lanse eden firma, güvenilirlik konusunda marka algısını nasıl değiştirecek?
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Nevfel 1 yıl
Aslında uçaklarda olan yedek depo olayı telefonlarda da olsa güzel olabilir. Atıyorum 500 mah'lık ek küçük bir batarya olacak sadece acil durumlarda şarj sıfırlandığında devreye girecek. Lenovo eğer böyle bir konsept düşündüyse işe yarayabilir yoksa yazılımsal kandırmacaysa bir espirisi yok.
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michael01 1 yıl
Program yazmış biri olarak söylüyorum arayüzde gördüklerinizin hiç biri arka planda yapılmıyor olabilir. Tamamen programı yapana kalmış. Bu da öyle bir şey. Normalde %10 olan şarjı arayüzde %0 yaparsın sonra böyle %0 da 1 saat kullanırsın.
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Artunç 1 yıl
Hele bir telefon piyasaya çıksın ondan sonra gerekli değerlendirmeler yapılır. Kullanmadan neyin ne olduğunu bilemeyiz sonuçta.
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gcb1903 1 yıl
Saçma değil mi? Bataryanın % 10'u gibi bir kısmını göstermiyor, saklıyor yani. Sonra da "aaa komşular bakın batarya bitti ama telefon çalışıyor, bu bir mucize" diye sevinmemizi bekliyorlar.
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malkooklam 1 yıl
BEKLİYORUZ,
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