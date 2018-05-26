Huawei katlanabilir ekranlı telefon çalışmalarını yoğunlaştırdı

Akıllı telefon üreticileri arasında son dönemde katlanabilir ekranlı telefon çalışmaları konusunda yoğun bir rekabet yaşandığı gözlemleniyor. Samsung, Huawei ve LG ilk örnekleri piyasaya sürebilmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Rekabet yoğun

Samsung’un Galaxy X adında katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefonu gelecek yılın ortalarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Huawei de benzer dönemde katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon piyasaya sürmek niyetinde.

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Güney Kore’den gelen bilgilere göre Huawei ve BOE firmaları 8 inçlik katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. BOE hatırlanacağı üzere OLED konusunda önemli yatırımları olan ve Apple’dan ihale almaya çalışan Çinli bir ekran üreticisi. Firmanın 7.56 inçlik katlanabilir bir tablet ve 5.99 inçlik bir akıllı telefon prototipi bir süre önce sergilenmişti. BOE ayrıca LG ile de katlanabilir ekranlı telefonlar geliştiriyor.

Huawei patronu ZTE AXon M gibi çift ekranlı ve ortadan katlanan bir prototip denediklerini ancak memnun kalmadıklarını belirtmişti. Firma bu bakımdan katlanabilir ekran istiyor. BOE’nin AMOLED ekranı 100 bin katlamaya kadar dayanıklı bir yapıda. Muhtemelen 7.56 inçlik katlanabilir tablet ekranı üzerinden gidilecek ve katlandığında telefon olan bir ürün ortaya çıkacak.

Bu yıl katlanabilir ekranlar konusunda herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Gelecek yıl BOE’nin ortağı olduğu üreticilerden en az 4 tane katlanabilir akıllı telefon geleceği ifade ediliyor. Huawei ve LG kaç tane paylaşacak şimdilik belirsiz. Samsung’u da eklersek toplam 5 tane katlanabilir ekranlı akıllı telefon görebiliriz.