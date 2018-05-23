Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak

Lenovo bir süredir piyasadaki mevcut seçeneklerden oldukça farklı bir akıllı telefon çıkarabileceğine yönelik merak uyandıran görseller yayınlıyor. Şirket bahsi geçen telefonun yüzde 95'in üzerinde bir ekran-gövde oranına sahip olacağının sinyalini verdi. Yani ön yüzü tamamen ekranla kaplı "çentiksiz" bir akıllı telefon gelecek gibi görünüyor. Lenovo şimdi ise Lenovo Z5 olarak lanse edilmesi beklenen cihazın tek şarjla 45 gün bekleme süresi sunacağını söyledi.

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Lenovo'nun son birkaç haftadır yayınladığı diğer teaser'lar cihazın 4 TB dahili depolama alanı ve çift arka kamera sistemine sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng'in Weibo aracılığı ile paylaştığı en son görsel cep telefonunun güçlü bir pile sahip olacağına işaret ediyor. Cheng, Lenovo Z5'in pil kapasitesi hakkında bilgi vermeden, 45 günlük bir bekleme süresine sahip olacağını iddia etti.

Lenovo Z5 ne zaman tanıtılacak?

Cheng ayrıca son Weibo göndersinde, Lenovo'nun yakın zamanda Lenovo Z5 lansman etkinliği için davetiye gönderimine başlayacağını da belirtti. Yani bu da akıllı telefonun önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılabileceği anlamına geliyor. Bazı raporlara göre şirket cihazı 14 Haziran'da tanıtacak.

Ayrıca kısa bir süre önce Lenovo Z5'in kamera örnekleri de internete düştü. Bu sayede kamera uygulamasında bazı yapay zeka özelliklerinin olacağını da öğrendik.

https://www.gsmarena.com/lenovo_z5_to_come_with_battery_that_lasts_45_days_during_standby-news-31232.php