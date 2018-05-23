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Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak

Lenovo'nun merak uyandıran görsellerini paylaştığı çentiksiz akıllı telefonunun piliye ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Lenovo Z5 olarak piyasaya sürülecek telefon 45 gün bekleme süresi sunacak.
1 yıl
7b
2
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo bir süredir piyasadaki mevcut seçeneklerden oldukça farklı bir akıllı telefon çıkarabileceğine yönelik merak uyandıran görseller yayınlıyor. Şirket bahsi geçen telefonun yüzde 95'in üzerinde bir ekran-gövde oranına sahip olacağının sinyalini verdi. Yani ön yüzü tamamen ekranla kaplı "çentiksiz" bir akıllı telefon gelecek gibi görünüyor. Lenovo şimdi ise Lenovo Z5 olarak lanse edilmesi beklenen cihazın tek şarjla 45 gün bekleme süresi sunacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu"
Lenovo'nun son birkaç haftadır yayınladığı diğer teaser'lar cihazın 4 TB dahili depolama alanı ve çift arka kamera sistemine sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng'in Weibo aracılığı ile paylaştığı en son görsel cep telefonunun güçlü bir pile sahip olacağına işaret ediyor. Cheng, Lenovo Z5'in pil kapasitesi hakkında bilgi vermeden, 45 günlük bir bekleme süresine sahip olacağını iddia etti.

Lenovo Z5 ne zaman tanıtılacak?

Cheng ayrıca son Weibo göndersinde, Lenovo'nun yakın zamanda Lenovo Z5 lansman etkinliği için davetiye gönderimine başlayacağını da belirtti. Yani bu da akıllı telefonun önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılabileceği anlamına geliyor. Bazı raporlara göre şirket cihazı 14 Haziran'da tanıtacak.
Ayrıca kısa bir süre önce Lenovo Z5'in kamera örnekleri de internete düştü. Bu sayede kamera uygulamasında bazı yapay zeka özelliklerinin olacağını da öğrendik.

https://www.gsmarena.com/lenovo_z5_to_come_with_battery_that_lasts_45_days_during_standby-news-31232.php Yorum Yaz
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lefransuva 1 yıl en beğenilen
bu muazzam bi devrim olur. bırak 45'i 4-5 gün gitse bile devrim sayılır da, düşük batarya lobisi sıkar bunların kafasına sniperla. yapabileceklerıni zannetmiyorum o yüzden.
bu muazzam bi devrim olur. bırak 45'i 4-5 gün gitse bile devrim sayılır da, düşük batarya lobisi sıkar bunların kafasına sniperla. yapabileceklerıni zannetmiyo...
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General. 12 ay
2.ci mi mix 2 vakası olacak büyük ihtimal.
Basın görseli farklı, piyasaya çıkan cihaz farklı

Eğer dedikleri gibi bir cihaz yapacaklarsa devrim olur, gerçi bu kurla alamayacağız ama olsun ekmek bansak yeter.
2.ci mi mix 2 vakası olacak büyük ihtimal.Basın görseli farklı, piyasaya çıkan cihaz farklıEğer dedikleri gibi bir cihaz yapacaklarsa dev...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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damn2u 12 ay
Bekleme süresinin önemi yok, önemli olan her şey full şekildeyken 10 saat ve üzeri ekran süresi verecek mi? Verirse zaten satış patlaması yaşatır.
Bekleme süresinin önemi yok, önemli olan her şey full şekildeyken 10 saat ve üzeri ekran süresi verecek mi? Verirse zaten satış patlaması yaşatır.
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DH Misafiri 11 ay
bekleme süresini, normal kullanım süresiyle karıştırmayalım.
bekleme süresi; telefon gsm şebekesine bağlı olarak açık, lakin kullanılmayacak, yer değiştirmeyecek, uygulamalar kapalı ve arka planda da çalışmayacak, ekranı sürekli kapalı, wifi, bluetooth kapalı, arama yapmayacan, arama gelmeyecek, sms gelmeyecek, falan. bu şartlardaki pil dayanım süresi oluyor.
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Bay Robot 12 ay
Bekleme sunmasında ne var ki...
Koyarlar bir tane ultra power saving mode telefonun yalnızca arama açma kapama özelliğini kullanabilirsin...
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vozy 12 ay
2019 un 1 Nisan şakası..
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axesis 12 ay
ya herro ya merroo demiş .. Adından 14 hazirana kadar çok bahsetircek gibi . sonsuz ekransa en sonsuzu pil se en büyüğü kapesite ise en üstünü HADİ BAKALIM demiş.
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Kefelon 12 ay
Yalnız çerçeve komple kalkınca markalar arasında fark sıfıra inecek. Telefonların hepsi bu tasarıma sahip olacak mecbur. Apple, Samsung, Lenovo vs. birbirinden ayırt edemeyeceğiz. Gerçi şimdi bile ayıramaz olduk ama neyse;
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TearsForFears 12 ay
45 saattir o
Devrimlik bir durum yok ya vivo apex gibi ya da mi mix gibi çıkacak.
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alp0007 12 ay
Telefonun gözü yok
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tuğs@n 12 ay
P2 ile çok iyi ekran süreleri alınıyor yine sağlam bir bataryası olacak
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YediGüzelAdam 12 ay
Xenium ları diyorsun onlar iddia ettiği kullanım sunuyodu
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firtinax 12 ay
Fiyat ne olacak? Her şeyden bol bol doldurmak kadar onu uygun bir fiyata satabilmek önemli. Fiyat belli bir düzeyin üstüne çıkınca tercihler Apple'a doğru kayıyor.
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