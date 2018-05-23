MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu

Akıllı telefon üreticileri metal yekpare tasarım ve diğer özellikleriyle geleneksel uygun fiyatlı cihazların bir adım ötesine geçen premium orta sınıf akıllı telefonlar sunmaya başladılar. Samsung, yenilenen Galaxy A serisi ile bu stratejiyi başarılı şekilde uygulayan firmalardan biri.

Akıllı telefonlar için yonga seti üreten şirketler arasında yer alan MediaTek, bu trende yönelecek gibi görünüyor. Şirket Helio P22 yonga setinin bahsi geçen bu "yeni premium" orta sınıf akıllı telefonlar için geliştirildiğini söyledi.

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Helio P22, MediaTek'in orta sınıf cihazlara yönelik güçlü ve enerji tasarrufu sunan işlemci serisine katılıyor. Aynı zamanda 12 nm üretim sürecini orta sınıf segmentine getiren ilk yonga seti olacağını da belirtelim.

MediaTek Helio P22 özellikleri

Helio P22, uygun fiyatlı cihazlara yapay zeka uygulamaları, çift kamera desteği ve yüksek hızlı veri bağlantısı getirecek. 2.0 GHz saaat hızında çalışan sekiz çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci mimarisinden yararlanan yonga seti, düşük güç gereksinimiyle sürdürülebilir yüksek performans sağlayabilecek.

Yonga seti, TensorFlow gibi yapay zeka kütüphanelerini destekleyen MediaTek NeuroPilot aracılığıyla yapay zekanın avantajlarını da sunacak. Ayrıca gerçek zamanlı Bokeh önizlemesi için donanımsal bir derinlik motoruna sahip olduğunu da belirtelim. MediaTek, Helio P22'nin üretimine başladı ve bu çeyrek sonunda akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız.

https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p22