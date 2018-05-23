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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu

Tayvan merkezli teknoloji devi MediaTek, Helio ailesinin en yeni üyesini tanıttı. Helio P22 yonga seti premium orta sınıf akıllı telefonlara üst düzey özellikler kazandıracak.
1 yıl
2,7b
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticileri metal yekpare tasarım ve diğer özellikleriyle geleneksel uygun fiyatlı cihazların bir adım ötesine geçen premium orta sınıf akıllı telefonlar sunmaya başladılar. Samsung, yenilenen Galaxy A serisi ile bu stratejiyi başarılı şekilde uygulayan firmalardan biri.
Akıllı telefonlar için yonga seti üreten şirketler arasında yer alan MediaTek, bu trende yönelecek gibi görünüyor. Şirket Helio P22 yonga setinin bahsi geçen bu "yeni premium" orta sınıf akıllı telefonlar için geliştirildiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir"
Helio P22, MediaTek'in orta sınıf cihazlara yönelik güçlü ve enerji tasarrufu sunan işlemci serisine katılıyor. Aynı zamanda 12 nm üretim sürecini orta sınıf segmentine getiren ilk yonga seti olacağını da belirtelim.

MediaTek Helio P22 özellikleri

Helio P22, uygun fiyatlı cihazlara yapay zeka uygulamaları, çift kamera desteği ve yüksek hızlı veri bağlantısı getirecek. 2.0 GHz saaat hızında çalışan sekiz çekirdekli ARM Cortex A53 işlemci mimarisinden yararlanan yonga seti, düşük güç gereksinimiyle sürdürülebilir yüksek performans sağlayabilecek.
Yonga seti, TensorFlow gibi yapay zeka kütüphanelerini destekleyen MediaTek NeuroPilot aracılığıyla yapay zekanın avantajlarını da sunacak. Ayrıca gerçek zamanlı Bokeh önizlemesi için donanımsal bir derinlik motoruna sahip olduğunu da belirtelim. MediaTek, Helio P22'nin üretimine başladı ve bu çeyrek sonunda akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız.

https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p22 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 12 ay
Yonga yapan makina fiyatı araştırınca vaz geçtim 50 milyon tl 😂😂🤣😂🤣🤣
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mkyb 12 ay
Mediatek'i kullanan firma mı kaldı ? Adı duyulmamış Çinli firmalar bile Snapdragon kullanıyor artık. Bir tek Sony orta seviye cihazlarında kullanıyor MTK işlemcileri.
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Whippoorwill 1 yıl
Snapdragon 630 karşısında şansı yok.
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ymhaslaman 1 yıl SONEKTRA
Bizim ülkemizde oda yok
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Bay Robot 1 yıl
Mediatek’in neredeyse tüm işlemcileri ülkemizde sıkıntılara yol açıyor. Şebeke sorunu ve saire...
Özellikle sony telefonlarda.
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intel7mix 1 yıl
snapdragon 625 bildiğimiz bu grafik birimi hızları bile aynı
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SONEKTRA 1 yıl
MediaTek mi kalmış
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