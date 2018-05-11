Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan "çentiksiz" taslak çizimi heyecan yarattı

Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, gizemli görseller paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin başkan yardımcısı Chang Cheng, Lenovo'nun yeni amiral gemisinin yarım bir fotoğrafını paylaşmıştı. Heyecan yaratan görselde telefonun ekran kasa oranının yüksek olduğu görülürken, çentik modasına uyup uymadığı ise net değildi. Şimdi ise cihazın adının Lenovo Z5 olacağı açıklanırken, yeni bir taslak çizimi paylaşıldı.

Lenovo Z5'in tasarımı soru işaretleri yarattı

Chang Cheng bugün Lenovo'nun yeni amiral gemisinin adının Lenovo Z5 olacağını açıklayarak, cihazın taslak çizimini paylaştı. Eskizden anladığımız kadarıyla cihaz neredeyse %100'e yakın bir ekran kasa oranı sunacak. Akıllı telefonun ekranında herhangi bir çentik görülmezken, ekranın uçtan uça olduğu ve yan kısımlarda anten çizgilerinin yer aldığı görülüyor.

Taslak çizimin resmi hesaptan paylaşılması, cihazın muhtemelen bu tasarımla geleceğine işaret ediyor. Fakat Lenovo Z5'in alt kısmında herhangi bir kulaklık girişinin yer almaması ve üst kısımda da ön kamera ve sensörler için bir alanın bulunmaması ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Yukarıdaki görselde Lenovo Z5'in çentikli ve çentiksiz modelinin nasıl olabileceğine dair örnek bir çalışma görüyorsunuz. Mantıklı olarak düşünüldüğünde, şirketin bu tasarımı çentiksiz yapabilmesi pek mümkün görünmese de, kesin cevap için Lenovo'yu takip etmekten başka bir şansımız yok.

https://weibo.com/1824398821/Gg6cNC0QL?type=comment#_rnd1526037703441