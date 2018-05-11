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Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan "çentiksiz" taslak çizimi heyecan yarattı

Teknoloji şirketinin yeni amiral gemisinin adı Lenovo Z5 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde cihazın yarım bir fotoğrafını paylaşan başkan yardımcısı, şimdi de taslak çizimlerini görücüye çıkardı.
1 yıl
7,4b
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25
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan
Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, gizemli görseller paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin başkan yardımcısı Chang Cheng, Lenovo'nun yeni amiral gemisinin yarım bir fotoğrafını paylaşmıştı. Heyecan yaratan görselde telefonun ekran kasa oranının yüksek olduğu görülürken, çentik modasına uyup uymadığı ise net değildi. Şimdi ise cihazın adının Lenovo Z5 olacağı açıklanırken, yeni bir taslak çizimi paylaşıldı.

Lenovo Z5'in tasarımı soru işaretleri yarattı

Chang Cheng bugün Lenovo'nun yeni amiral gemisinin adının Lenovo Z5 olacağını açıklayarak, cihazın taslak çizimini paylaştı. Eskizden anladığımız kadarıyla cihaz neredeyse %100'e yakın bir ekran kasa oranı sunacak. Akıllı telefonun ekranında herhangi bir çentik görülmezken, ekranın uçtan uça olduğu ve yan kısımlarda anten çizgilerinin yer aldığı görülüyor.
Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan
Taslak çizimin resmi hesaptan paylaşılması, cihazın muhtemelen bu tasarımla geleceğine işaret ediyor. Fakat Lenovo Z5'in alt kısmında herhangi bir kulaklık girişinin yer almaması ve üst kısımda da ön kamera ve sensörler için bir alanın bulunmaması ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Yukarıdaki görselde Lenovo Z5'in çentikli ve çentiksiz modelinin nasıl olabileceğine dair örnek bir çalışma görüyorsunuz. Mantıklı olarak düşünüldüğünde, şirketin bu tasarımı çentiksiz yapabilmesi pek mümkün görünmese de, kesin cevap için Lenovo'yu takip etmekten başka bir şansımız yok.

https://weibo.com/1824398821/Gg6cNC0QL?type=comment#_rnd1526037703441 Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
çentiksiz cihaz candır bana göre
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stalker(1979) 1 yıl
Kamera vivo apex gibi üstten açılır yapılırsa pekala olabilir. Kamerayı ekrana gömmeyi başardıklarını zannetmiyorum umarım o da yapılır.
Bu tasırım ile gelse çok çok iyi olurdu. Umarım bu çentik furyasını tarihe gömer Lenovo.
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Kamera vivo apex gibi üstten açılır yapılırsa pekala olabilir. Kamerayı ekrana gömmeyi başardıklarını zannetmiyorum umarım o da yapılır.Bu tasırım ile g...
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Whisper 12 ay
ben üreticilerin yerinde olsam bir tane ön kamerası olan çentikli bir tana de ön kaması olmayan çentiksiz çıkarım al isteyen istediğini alsın kardeşim.
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arthurking 12 ay
bende xiaomi mi mix var. bundan 1.5 sene önce çıkan ilk concept tasarım olan. bu cihazda kulaklık yok. onun yerine ekranın altına yerleştirilmiş ses frekansını titreşim frekansına dönüştürüp kulağınzı telefonun neresine yaslarsanız (arka tarafı bile dahil) sesi çok net duyduğunuz piezoelektrik seramik akustik sistemi var.telefonda bildiğiniz yakınlık sensörü de yok. onun yerine ultrasonic sensör var yaydığı sinyalle sizin telefonu kulağınıza yaklaştırdığınızı anlayıp ekranı açıyor yada kapatıyor. telefonun 3 tarafı üstü de dahil tamamen çerçevesiz ekran. kamera aşağı köşede. selfie yaparken telefonu çevirirseniz kamera da dönüp düz hale geliyor.telefonda 6.4 inch ekran var ama ekran gövde oranı % 91.3 olduğu için standart bir 5.7 inch telefon boyutunda.telefonun yan düğmelerine kadar 1200 dereceye kadar dayanıklı gerçek fırınlanmış seramikten üretilmiş.telefonda 6 gb ram 256 gb hafıza 4400 ma pil var.yanlış anlamayın bu bahsettiğim teknoloji 2016 yılına ait.onun için bunu yapamazlar kulaklık nerede kamera nerede böyle olamaz gibi şeyler asla düşünmeyin. çok rahat da yaparlar. ama fiyatı ne olur onu da hiç düşünemiyorum.
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Haydar Rıdvan HZCOJ 1 yıl
Nokia X in bir sızıntısı vardı aynı dediğin gibi solda çentik vardı ve cihaz köşeli bir tasarıma sahipti. Bence çok güzeldi
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haylaz__ 1 yıl Haydar Rıdvan HZCOJ
Köşeli telefonlar çok hoşuma gidiyor guzele benziyor
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haylaz__ 1 yıl
Neden centikden vazgeciyorlar hiçbir sorun teşkil etmiyor aksine güzellik katıyor ortada değilde sağda veya solda olsa daha havalı oluyor xiamiode bir modelde vardı galiba
Artık telefonlarda tasarım şekli diye bir tabir yok artık sadece arkayi çevirdiğinizde markayı gördüğünüzde telefon farkedilecek
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Zampara1234 1 yıl
Ön kamerayı iptal etsinler. Zaten samsung un on kamerası iğrenç çekiyor hiç kullanmıyorum bile..
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brshr 1 yıl
yalandan "future iPhone" çizimleri çıkardı. Bu da onun gibi bir şey. Ele avuca gelen konsept görmedikten sonra hepsi hikaye.
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astegon 1 yıl
Hadi kamera çıkartmalı olsun, proximity sensör ne olacak? Telefon etmeden önce onuda mı çıkartacağız? Bence %100 hayal.
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stalker(1979) 1 yıl astegon
vivo.com/...
Bu kaynakta gizli yakınlık sensörü ve ortam ışığı sensörü ile birlikte, bu, geleneksel ön kameralar tarafından çekilen alanı ortadan kaldırırken, aynı selfie deneyimini kullanıcılara sunar.diyor. Yani vivo apex'te yapmayı başarmışlar Lenovo'nun başarmaması için sebep yok.
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Johan Elmander 1 yıl
Taslakta alt çerçeve yok, ekran sürücülerini bükmeden nasıl ön taraftan alabilirler ki?
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AlicanNalbat 1 yıl Johan Elmander
Kalınlık arttırarak mümkün. Tabi gerçekten böyle bir cihaz gelirse göreceğiz. :)
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stalker(1979) 1 yıl
Kamera vivo apex gibi üstten açılır yapılırsa pekala olabilir. Kamerayı ekrana gömmeyi başardıklarını zannetmiyorum umarım o da yapılır.
Bu tasırım ile gelse çok çok iyi olurdu. Umarım bu çentik furyasını tarihe gömer Lenovo.
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TearsForFears 1 yıl stalker(1979)
Kamera açıkken bir yere çarpsan kopsa düşse ne olacak? O kamera sürekli gir çık yaparken mekanizması sorun yaratmayacak mı? Bence vivo apex güzel bir şey denedi ama son kullanıcı olarak gider çentikli telefon alırım böyle kamerası çıkan telefon almam. Zaten çentik benim hoşuma gidiyor. Resimdeki gibi ufak çentik sıkıntı yaratmaz.
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
çentiksiz cihaz candır bana göre
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