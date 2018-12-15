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Lenovo Z5s devasa ekran ve 10 GB RAM ile gelebilir

Lenovo yakında resmiyet kazandıracağı yeni akıllı telefonunun birkaç yeni teaser görselini yayınladı. Posterler, Lenovo Z5s'in devasa ekran ve 10 GB RAM'e sahip olabileceğini ortaya koyuyor.
5 ay
4,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo yakında tanıtacağı akıllı telefonunun devasa ekran ve muazzam bir performans sunacağının ipuçlarını veren birkaç yeni teaser görsel yayınladı. Posterlerden biri akıllı telefonun 8 GB'tan fazla RAM ile donatılabileceğini gösteriyor.
Çinli şirketin yayınladığı posterlerde dikkat çeken şey Lenovo Z5s'in ekranının üst orta kısmının gizlenmiş olması. Geçtiğimiz günlerde internete düşen bir görsel cihazın ekranında ön kamerayı barındıran küçük bir delik olacağını ortaya koymuştu.
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Akıllı telefonun ekranı süper ince çerçevelere sahip. Ancak alt çerçevesinin biraz kalın olduğunu belirtmek gerekir. Posterler ayrıca oldukça yüksek ekran-gövde oranı sunacağına işaret ediyor. Bununla birlikte cihaz çift Smart PA desteği ile gelecek. Aynı zamanda Lenovo Z5s'in kullanıcılara iyi bir oyun deneyimi yaşatacağını da söyleyebiliriz.

10 GB RAM ile gelebilir

Bir diğer teaser'da ise akıllı telefonun 8 GB'tan fazla RAM'e sahip olduğunu öne süren Çince yazılar var. Bu da 10 GB RAM ile donatılabileceği anlamına geliyor. Eğer bu doğruysa muhtemelen 2018 yılının Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş son telefonu olacak.
Lenovo Z5s'in 6.39 inç ekran, 3.210 mAh pil ve Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca üçlü kamera sistemi ve arka panele entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da taşıyacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında ise bir bilgi yok.

https://www.weibo.com/1729866554/H7bsqyw5g Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 5 ay
Ulan çakallara bak bir de çentik kısımlarının oraya hep bir araç koymuşlar akıllanmazsın sen Lenovo
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Lova 5 ay
Yok öyle gelebilir, yok böyle gelebilir. Bu işin cılkı çıktı artık, hele ki konu Lenovo olunca.
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