Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı

Samsung, geçtiğimiz ay çeşitli ekran çentiği tasarımlarını sergilediği bir geliştirici konferansı düzenlemişti. Bu tasarımlar arasında Infinity-O, Infinity-U ve Infinity-V ekranlar yer alıyor. Güney Koreli şirket 10 Aralık'ta Infinity-O ekrana sahip ilk telefon olan Galaxy A8s'i tanıttı. Cihazın ekranında selfie kamerasını barındıran bir delik var.

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Samsung'un ayrıca Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (KIPO) altı yeni çentik tasarımı için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yeni patentler Infinity-O ve Infinity-U ekran tasarımlarının bir kombinasyonu gibi görünüyor. Patentlere bakılırsa çentiğin konumu modellere bağlı olarak değişecek.

Çentik ölmüyor şekil değiştiriyor!

Altı tasarımın dördünde çentik çerçevenin aşağısına yerleştirilmiş durumda. Diğer iki tasarımda ise çentiğin kısmen çerçeveye entegre edildiğini görüyoruz. Ayrıca üç numaralı tasarımda üst çerçevenin yukarısında "U" şeklinde bir kısım var. Ne işe yarayacağını henüz bilmiyoruz ancak telefon ahizesinin yeri olabilir.

Infinity-U ve Infinity-V ekranlı ilk Samsung akıllı telefonlar 2019'da piyasaya sürülecek. Gelecekte çentikler bu patentlerde gördüğümüz modellere dönüşebilir. Kaynaklara göre bu tür çentik tasarımlarına sahip akıllı telefonlar nispeten daha ucuza mal oluyor. Yani muhtemelen bu çentik tasarımlarını orta sınıf ve uygun fiyatlı akıllı telefonlarda göreceğiz.