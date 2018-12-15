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Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı

Samsung'un Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni çentik tasarımları için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yeni çentikler Infinity-O ve Infinity-U'nun kombinasyonu gibi görünüyor.
5 ay
15,3b
1
26
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, geçtiğimiz ay çeşitli ekran çentiği tasarımlarını sergilediği bir geliştirici konferansı düzenlemişti. Bu tasarımlar arasında Infinity-O, Infinity-U ve Infinity-V ekranlar yer alıyor. Güney Koreli şirket 10 Aralık'ta Infinity-O ekrana sahip ilk telefon olan Galaxy A8s'i tanıttı. Cihazın ekranında selfie kamerasını barındıran bir delik var.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek"
Samsung'un ayrıca Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (KIPO) altı yeni çentik tasarımı için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yeni patentler Infinity-O ve Infinity-U ekran tasarımlarının bir kombinasyonu gibi görünüyor. Patentlere bakılırsa çentiğin konumu modellere bağlı olarak değişecek.

Çentik ölmüyor şekil değiştiriyor!

Altı tasarımın dördünde çentik çerçevenin aşağısına yerleştirilmiş durumda. Diğer iki tasarımda ise çentiğin kısmen çerçeveye entegre edildiğini görüyoruz. Ayrıca üç numaralı tasarımda üst çerçevenin yukarısında "U" şeklinde bir kısım var. Ne işe yarayacağını henüz bilmiyoruz ancak telefon ahizesinin yeri olabilir.
Infinity-U ve Infinity-V ekranlı ilk Samsung akıllı telefonlar 2019'da piyasaya sürülecek. Gelecekte çentikler bu patentlerde gördüğümüz modellere dönüşebilir. Kaynaklara göre bu tür çentik tasarımlarına sahip akıllı telefonlar nispeten daha ucuza mal oluyor. Yani muhtemelen bu çentik tasarımlarını orta sınıf ve uygun fiyatlı akıllı telefonlarda göreceğiz.

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zafre 5 ay en beğenilen
Çağımızın vebası: ÇENTİK
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Boldrex 5 ay
Daha küçük alana daha yüksek kapasiteli batarya geliştirin çentikle uğraşana kadar.
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Leon FR 5 ay
Allahınızı severseniz şu çentik sevdası nedir ya? Vallahi de billahi de çok kötü duruyor. Estetik zevki olan kişi çentikli telefon almaz, net.
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TIRAZLI 5 ay
Önce batarya sorununu çözseydin keşke Samsung çentik değilde sağlam madik atıyorsun!!!önce servislerini düzelt insanlarla dialogları hiç güzel değil
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rabitelli 5 ay
7 çentik zippodan aşağısı tırt kaardişim.!
ey zippo, duy sesimi, gir şu sektöre.
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DH Misafiri 5 ay
Çentik bir ileri seviyenin başlangıcı. Bu açılan kapıdan daha nice yenilikler çıkar.
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Umutcan 5 ay
Görüntülü görüşme yapmayan veya selfie çekmeyen için ön kameranın bir önemi yok, bu kamerayı kullanmayanlar için ön kamerasız ince çerçeveli modeller de çıkarsınlar.
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sniper23 5 ay
Şaka maka artık çentik deyince kalbim sıkışıyor.
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Redunay 5 ay
İphone a benzemek için kıçlarını yırtıyorlar
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DPLALİ 5 ay
Ulan Apple iyi ki Çentik çıkardı ha. Zamanında rakip firmalar İPhone X ile dalga geçiyordu şimdi onların telefonlarının da farkı kalmadı İPhone X’ten. Eğer gerçek bir İPhone görmek istiyorsanız 5S ve öncesine bakacaksınız.
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dencedenceo 5 ay
Ya hayır sevmiyoruz anlayın artık. SEVMIYORUZ
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birvarmışbiryokmuş 5 ay
Geri zekalı samsung ulan hiç yeni bir şey düşünemiyorsunuz çinliler Kızaklı sistem geliştirdi sizde öyle bir şey yapsanıza
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DPLALİ 5 ay birvarmışbiryokmuş
Hocam kızaklı sistemde artık eskide kalmadımı ya? O ney öyle Samsung E250 gibi kızaklı kızaklı. Bence görünmez kamera yapacaklar kamera uygulamasına girince kamera ortaya çıkacak. Konuşma yaparkende ahize ortaya çıkacak. Böyle bir şey keşke yapabilseler.
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Mehmetkls29 5 ay
Artık insanlar çentik ekran olmayan telefonlara, telefon gözüyle bakmamaya başladı
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