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Lenovo Z6 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı kesinleşti

2019 Mobile Dünya Kongresi, 25-28 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleşecek. Lenovo etkinlik kapsamında Z6 Pro akıllı telefonunu tanıtacağını doğruladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo, 25 Şubat'ta Barselona'da başlayacak olan 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını onayladı. Şirketin etkinlikle ilgili hazırladığı poster Lenovo Z6 Pro'nun tanıtılacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefon muhtemelen üç ay önce piyasaya sürülen Lenovo Z5 Pro'nun devam modeli olacak.
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Yayınlanan poster yakında resmiyet kazanacak cihaz hakkında çok fazla detay vermiyor. Sadece "Hola Barcelona" ve hemen altında #Lenovo Z6 Pro# yazdığını görüyoruz. Ayrıca görselde kablosuz şarj desteği veya ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına işaret eden bir dalgalanma efekti de göze çarpıyor.

Lenovo Z5 Pro'nun halefi olacak

Başta da belirttiğimiz gibi cihaz, sürgülü ön kamera sistemi ile piyasaya sürülen Lenovo Z5 Pro'nun halefi olacak. Orta sınıf segmentinde yer alan Z5 Pro, Full HD+ çözünürlükte 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ve 6 GB RAM'den alıyor.
64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile piyasaya sürülen akıllı telefonun hem ön hem de arkasında çift kamera sistemi var. Bununla birlikte 3.350 mAh kapasiteli bir pil ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatıldığını da ekleyelim.

https://www.gizmochina.com/2019/02/20/lenovo-z6-pro-confirmed-to-launch-at-mwc-2019/ Yorum Yaz
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