Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor

Zaman çizelgesi, Windows 10, iOS ve Android platformları arasında göz atma ve uygulama geçmişini senkronize ederek akıllı telefonunuzdan dizüstü bilgisayarınıza veya Surface Pro cihazınıza geçtiğinizde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayan bir özellik. Microsoft'un açıklamasına göre bu özellik artık Chrome'da da kullanılabilecek.

Firefox sürümü de gelebilir

Edge tarayıcısının desteklediği bu kullanışlı özellikten, artık Google Chrome kullanıcıları da yararlanabilecek. "Web Activities" adı verilen bu eklentiyi, buraya tıklayarak tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Microsoft, resmi bir blog yazısında bu özelliğin doğrudan tüketici taleplerinin bir sonucu olarak Chrome'a geldiğini açıkladı. Daha önce sadece Microsoft'un kenditarayıcısının desteklediği bu kullanışlı özellikten, artık Google Chrome kullanıcıları da yararlanabilecek. "" adı verilen bu eklentiyi,tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Microsoft, resmi bir blog yazısında bu özelliğin doğrudan tüketicibir sonucu olarak Chrome'a geldiğini açıkladı.

Ancak şunu unutmayın ki internette ücretsiz bir hizmet yoktur. Zaman Çizelgesi'ni kullanarak, tarama geçmişinizdeki bir kopyanın Microsoft sunucularına geri gönderilmesini kabul etmiş olursunuz. Bunu yapıp, yapmak istememek tamamen size kalmıştır. Şirket bu özelliğin Firefox sürümünün ise ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bilgi vermiş değil.

https://www.theverge.com/2019/2/19/18231226/microsoft-google-chrome-extension-timeline-support