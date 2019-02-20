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Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor

Windows 10'daki, kullanıcıların birden çok cihaz arasında tarama verilerini senkronize etmelerini sağlayan Zaman Çizelgesi özelliği, yeni bir uzantıyla Google Chrome'a ??geliyor.
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1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Zaman çizelgesi, Windows 10, iOS ve Android platformları arasında göz atma ve uygulama geçmişini senkronize ederek akıllı telefonunuzdan dizüstü bilgisayarınıza veya Surface Pro cihazınıza geçtiğinizde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayan bir özellik. Microsoft'un açıklamasına göre bu özellik artık Chrome'da da kullanılabilecek.

Firefox sürümü de gelebilir

Daha önce sadece Microsoft'un kendi Edge tarayıcısının desteklediği bu kullanışlı özellikten, artık Google Chrome kullanıcıları da yararlanabilecek. "Web Activities" adı verilen bu eklentiyi, buraya tıklayarak tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Microsoft, resmi bir blog yazısında bu özelliğin doğrudan tüketici taleplerinin bir sonucu olarak Chrome'a geldiğini açıkladı.
Ancak şunu unutmayın ki internette ücretsiz bir hizmet yoktur. Zaman Çizelgesi'ni kullanarak, tarama geçmişinizdeki bir kopyanın Microsoft sunucularına geri gönderilmesini kabul etmiş olursunuz. Bunu yapıp, yapmak istememek tamamen size kalmıştır. Şirket bu özelliğin Firefox sürümünün ise ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz bilgi vermiş değil.

https://www.theverge.com/2019/2/19/18231226/microsoft-google-chrome-extension-timeline-support Yorum Yaz
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edo 3 ay
Hamle Microsoft için son derece mantıklı.
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