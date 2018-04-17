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Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu

Akıllı ev sistemleri segmentinde farklılaşma çabası içerisinde olan Lenovo yeni bir marka kurdu. Lecoo markası artık segmentte Lenovo’nun en önemli silahı olacak.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Nesnelerin İnterneti sektörünün giderek daha fazla önem kazanması üreticileri farklılaşmaya zorluyor. ZTE’den sonra Lenovo da akıllı ev sistemleri için farklı bir marka ile yola devam etme kararı aldı.

Lenovo’nun akıllı ev sistemleri segmentinde mücadele edecek yeni markası Lecoo olarak belirlendi. Aslında LeEco adında bir akıllı telefon markasını yakından tanıyoruz ancak Lenovo’nun markası farklı.

Lecoo markası neler sunuyor?

Lecoo markası pazara 4 iddialı ürünle giriş yapıyor. Bunlar Lecoo Smart Router S1, Lecoo Baby Monitor A1, LeCoo Smart Camera R1 ve Lecoo Smart Camera S1 şeklinde sıralanıyor.

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Lecoo Smart Router S1 modeli bir çift bant WiFi yönlendiricisi. 1200Mbps veri transfer hızlarına ulaşabilen yönlendirici 4 adet güçlü Skyworks anteni ile geliyor. Çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 32MB depolama, USB 3.0, GbE portu gibi özellikler barındıran yönlendirici 80$ civarında.

 

Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu

Lecoo Baby Monitor A1 bebek izleme kamerası Full HD kayıt yapabiliyor ve 4000mAh kapasiteli bataryası ile evin farklı noktalarında kullanılabiliyor. Kamera belirli bebek ifadelerini algılayabilirken özel anları otomatik olarak kaydetme özelliğine sahip. Fiyatı 111$ civarında.

Lecoo Smart Camera S1 ve R1 ise H.265 şifrelemesi yapabilen akıllı kameralar. 4 adede kadar birbirlerine bağlanabilen kameralar simültane olarak uygulama üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca gizlilik modunda kameranın lensleri aşağı doğru dönerek görüş alanını kapatıyor.

 

Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu
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Hafıza kartı yuvası, micro-USB ve WiFi özelliği olan modellerden S1 versiyonu hareket algılama sistemine sahip değil. Lecoo Smart Camera S1 modeli 32$ fiyat etiketine sahipken R1 modeli de 48$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/16/lenovo-creates-smart-home-arm-and-gives-it-an-interesting-name/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nostistar 1 yıl
Lenovodan don lastiği bile alınmaz
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interwap 1 yıl
Tırt isim bulmauşlar
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serazen 1 yıl
Kusura bakmayın ama Lenovo Türkiye de telefon olayını bile çözemedi yurt dışında piyasa girenleri burda satmadı sattıklarını gerektiği şekilde ilgilenemedi bu tarz ürünler gelince ne olacak. Önce Türkiye ye bizide 1.sira pazar sıralamasına almadıkça bu tarz ürünler Lenovo markasından alınmaz.şahsi düşüncem tabi bu
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