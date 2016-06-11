Lenovo bükülebilir ekranlı telefon ve katlanabilir tabletini vitrine çıkardı

Lenovo'nun Tech World etkinliğide şirketin en son yenilikleri sergilenirken dünyanın ilk Project Tango akıllı telefonu Lenovo Phab2 Pro modeli tanıtıldı. Ancak Lenovo bununla kalmadı aynı zamanda mobil sektörün geleceği için son derece önem taşıyan bükülebilir ve katlanabilir ekranlı oldukça ilginç iki cihaz sergiledi. Lenovo'nun CTO'su Peter Hortensius kullanıcıların bileğine takabileceği bükülebilir ekranlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz geriye doğru bükülerek birkaç saniye içinde bileğe yerleştirilebiliyor.

Folio konseptindeki phablet/tablet modelinin ekran boyutu ise kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak yarıya katlanabiliyor. Cihazı kullananlar katlanmış tablet ile çağrıları yanıtlayabileceği gibi daha sonra internette gezinmek, uygulamaları kullanmak veya video izlemek için ekranı tekrar açabilecekler.

CPlus akıllı telefon 4.26 inç ekranla gelecek

Bükülebilir akıllı telefon resmen CPlus olarak adlandırılmış durumda. Lenovo cihazın tüm bilek boyutlarına uygun olması için büyük ve küçük olmak üzere iki ebatta geleceğini açıkladı. Akıllı telefon Android işletim sistemiyle çalışacak ve 12 farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

Lenovo yetkilileri sadece iki cihaz prototipi sergiledi ve ürünlerin ticari lansmanları çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşmeyebilir. Ancak bir akıllı telefon devi önümüzdeki yıl iki esnek akıllı telefon modeli çıkarmayı düşünüyor. Samsung'un Project Valley girişimi, Şubat ayında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi 2017'de ortaya çıkması beklenen esnek ekranlı iki akıllı telefon geliştirmeye odaklanmış durumda.

http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-unveils-smartphones-that-reshape-whats-possible-vision-for-connected-devices-at-tech-world-2016.htm