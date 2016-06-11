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Lenovo bükülebilir ekranlı telefon ve katlanabilir tabletini vitrine çıkardı

Teknoloji devi Lenovo, Tech World etkinliğide sadece dünyanın ilk Project Tango telefonunu sergilemekle kalmadı bükülebilir ekranlı akıllı telefon ve katlanabilir tabletini de görücüye çıkardı.
2 yıl
11,9b
1
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo'nun Tech World etkinliğide şirketin en son yenilikleri sergilenirken dünyanın ilk Project Tango akıllı telefonu Lenovo Phab2 Pro modeli tanıtıldı. Ancak Lenovo bununla kalmadı aynı zamanda mobil sektörün geleceği için son derece önem taşıyan bükülebilir ve katlanabilir ekranlı oldukça ilginç iki cihaz sergiledi. Lenovo'nun CTO'su Peter Hortensius kullanıcıların bileğine takabileceği bükülebilir ekranlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz geriye doğru bükülerek birkaç saniye içinde bileğe yerleştirilebiliyor.
Folio konseptindeki phablet/tablet modelinin ekran boyutu ise kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak yarıya katlanabiliyor. Cihazı kullananlar katlanmış tablet ile çağrıları yanıtlayabileceği gibi daha sonra internette gezinmek, uygulamaları kullanmak veya video izlemek için ekranı tekrar açabilecekler.

CPlus akıllı telefon 4.26 inç ekranla gelecek

Bükülebilir akıllı telefon resmen CPlus olarak adlandırılmış durumda. Lenovo cihazın tüm bilek boyutlarına uygun olması için büyük ve küçük olmak üzere iki ebatta geleceğini açıkladı. Akıllı telefon Android işletim sistemiyle çalışacak ve 12 farklı renk seçeneğiyle sunulacak.
Lenovo yetkilileri sadece iki cihaz prototipi sergiledi ve ürünlerin ticari lansmanları çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşmeyebilir. Ancak bir akıllı telefon devi önümüzdeki yıl iki esnek akıllı telefon modeli çıkarmayı düşünüyor. Samsung'un Project Valley girişimi, Şubat ayında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi 2017'de ortaya çıkması beklenen esnek ekranlı iki akıllı telefon geliştirmeye odaklanmış durumda.

via GIPHY


http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-unveils-smartphones-that-reshape-whats-possible-vision-for-connected-devices-at-tech-world-2016.htm Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Bilezik gibi geçirmiş cep telefonunu adamlar hakkaten,manası derin
2 Yanıt Yanıtla +32
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gigabit78 2 yıl tolgatelli
tolgatelli
soldaki adam napıyor öyle, ilkinde alkışlıyor da ikinci video da niye öyle duruyor,

Onlar insan değil android henüz protatip aşamasında olduğundan isletim sistemi takılmış herhalde resetleyince düzelir 😀
tolgatellisoldaki adam napıyor öyle, ilkinde alkışlıyor da ikinci video da niye öyle duruyor,Onlar insan değil android henüz ...
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fullflavor1977 2 yıl
Lenovo biraz gec kalmis, Apple bir sene once cikarmisti, iphone 6 serisi ile....
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huseyincarnege 2 yıl
diğer firmalar üzüntüyle bakıyor

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MS4343 2 yıl
Katlanabilir telefonlar cuzdan olarak da kullanilabilse fena olmaz
öyle bir havasi var....
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ozgurkimil 2 yıl
herkes samsungtan bekliyordu ama lenovo tokatladı geçti
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Captain_Ivy 2 yıl ozgurkimil
ozgurkimil

herkes samsungtan bekliyordu ama lenovo tokatladı geçti

Onun da böyle videolarını görmüştüm youtube'da. Bir kaç sene önce hem de.
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hakanlevent 2 yıl
şimdi buna adana burgusu wallpaper lazım :D
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sevota 2 yıl
Lenovo dünyanın 3 üncü büyük telefon markası olmuş. Yola sonradan çıktı ama hızlı ilerliyor.
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FearMyLife 2 yıl
kim ne derse desin lenovo cidden yenilikçi ve öncü bir marka oldu motorola nın projeksiyon aksesuarı olsun bunlar olsun öncü firma böyle olur
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fullflavor1977 2 yıl
Lenovo biraz gec kalmis, Apple bir sene once cikarmisti, iphone 6 serisi ile....
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Guest-5B59C177F 2 yıl fullflavor1977
fullflavor1977

Lenovo biraz gec kalmis, Apple bir sene once cikarmisti, iphone 6 serisi ile....

herkes anlamaz bu göndermeyi.
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kadirirdem 2 yıl
rekabet iyidir hadi bakalım...
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emir kustirika 2 yıl
hidrojennn
lenovo büyük firmada telefon tablet konusunda kendini aşacağa benziyor. motorola cihazları da güzel. inovasyon budur işte. zaten bütün telefon, tabletler hemen hemen aynı çıkıyor. yenilikler lazım böyle. birileri de pil konusuna el atsa tam olacak. yeni cihaz demek ram gb ve işlemci hız artışı olmamalı sadece.

hocam o telefonun içindeki pil dahil bütün bileşenlerin esnek olması lazım zaten
gelecek yapay fotosentezle elektrik üretiminde
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Umutcan 2 yıl
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