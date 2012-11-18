Lenovo da Full HD ekranlı akıllı telefon hazırlığında





Gelecek yıl için amiral gemisi akıllı telefonların ekran çözünürlüklerinin Full HD seviyesine çıkacağını HTC, Sharp, Oppo gibi firmaların hamleleriyle anlıyoruz. Samsung ise iddialara göre CES 2013 fuarında Super AMOLED Full HD bir ekran hazırlığında. Lenovo da sızan bilgilere göre hazırlıklarını sürdürüyor.





Sina Weibo sosyal ağında yayınlanan bir fotoğraf, Lenovo'nun Full HD ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ekran boyutu olarak kesin bilgiler olmamakla birlikte 4.5 - 5.5 inç arasında konumlanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an Full HD çözünürlüğün sadece Sharp ve JDI tarafından üretilen 5 inç ve üzeri panellerde mümkün olabileceği belirtiliyor.





Telefon üzerinde Lenovo'nun kişiselleştirilmiş Android arayüzü de mevcut. Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise çift SIM uyumlu olması. Bu da China Telecom ve China Mobile ağlarının ekranda görünüyor olmasından anlaşılıyor. Cihaz bu açıdan bir ilki de barındırıyor.





Kaynaklar modelin şu an tasarım onay testine girdiğini iddia ediyor. Test sonrasında ise resmi lansmanın fazla beklemeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2012/11/17/lenovo-1080p-5-inch-phone/