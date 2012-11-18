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Lenovo da Full HD ekranlı akıllı telefon hazırlığında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl için amiral gemisi akıllı telefonların ekran çözünürlüklerinin Full HD seviyesine çıkacağını HTC, Sharp, Oppo gibi firmaların hamleleriyle anlıyoruz. Samsung ise iddialara göre CES 2013 fuarında Super AMOLED Full HD bir ekran hazırlığında. Lenovo da sızan bilgilere göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Sina Weibo sosyal ağında yayınlanan bir fotoğraf, Lenovo'nun Full HD ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ekran boyutu olarak kesin bilgiler olmamakla birlikte 4.5 - 5.5 inç arasında konumlanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an Full HD çözünürlüğün sadece Sharp ve JDI tarafından üretilen 5 inç ve üzeri panellerde mümkün olabileceği belirtiliyor. 

Telefon üzerinde Lenovo'nun kişiselleştirilmiş Android arayüzü de mevcut. Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise çift SIM uyumlu olması. Bu da China Telecom ve China Mobile ağlarının ekranda görünüyor olmasından anlaşılıyor. Cihaz bu açıdan bir ilki de barındırıyor.

Kaynaklar modelin şu an tasarım onay testine girdiğini iddia ediyor. Test sonrasında ise resmi lansmanın fazla beklemeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2012/11/17/lenovo-1080p-5-inch-phone/ Yorum Yaz
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ozqur333 7 yıl
artık teknoloji 1-2 yıl dursun tam kendimi nexus 4 e hazırladım derken full hd teller çıkmaya başladı
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JoeyBane 7 yıl
Lenovo f/p ürünü çıkartırsa piyasayı silkeler.
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YordleKing 7 yıl
Lenovo genelde başarılı F/P ürünleri yapmıştır, umuyorum ki bu telefonda gayet kaliteli ve ucuz olacaktır.
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Nemésis 7 yıl
Mobil cihazlarda çözünürlüğe bu kadar abanacaklarına ilk önce PC'lerde adam gibi çözünürlükler görelim. Mobil cihazlarda 300ppi'dan sonrası pek farketmiyor, pil ve işlemciye zarar.
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glos7777 7 yıl
şu wallpaperı nerden bulabiliriz yahu :)
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osmanefeozkan 7 yıl
acaba telfonlardaki bu çözünürlük çılgınlığını yakın bir zamanda laptoplarda da duyacakmıyız lenovo 4k ekranlı laptop hazırlığında diye
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Krone 7 yıl
Piyasaya hareket gelmesi iyidir rekabet artar bu da tuketiciye yarar.
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asalet03 7 yıl
türkiyeye gelirmi gelmez o zaman ..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Yaparlarsa güzel olur. Uçuk bir fiyattan satarlar ama.
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Amedra 7 yıl
Şu anda bildiğim kadarıyla en önde hTC Droid DNA ve Asus Padfone 2;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu gelişmeler durmak bilmez arkadaş, o zaman ben bari Samsung'un atağını bekleyeyim diye bir süre daha telefon almayıp dururuz. Gerçi her telefon kendine has güzel özellikler yaratıyor ama bazı konularda fikirlerimiz örtüşmediğinde 16gb sınırı olması veya pil sıkıntısı olması gibi sorunlarda insan ne alacağını şaşırıveriyor.
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