Lenovo, dahili Full HD kameraya sahip yeni 21.5-inç ekran modelini duyurdu

Sektörde birçok farklı donanım ürün ile yer alan Lenovo, Full HD dahili kameraya sahip yeni geliştiridiği 21.5-inç ekran modelini duyurdu.

Lenovo'nun LT2223z ismine sahip olan ekran modeli, teknik olarak 21.5-inç LED arka aydınlatmalı TN panele, 1920x1080p çözünürlüğe, 16:9 en/boy oranına, 1000:1 kontrast seviyesine, 250cd/m2 parlaklık değerine ve 5ms tepki süresine sahip.

Üzerinde dahili olarak Full HD kamera, dijital mikrofon, VoIP desteği ve stereo hoparlör yer alan ekran modeli, bu özellikleri sayesinde rahatça çevrimiçi görüntülü konuşma ya da video konferanslar yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Yatayda 170°, dikeyde ise 160° görüş açısına sahip olan Lenovo LT2223z, üzerinde iki adet USB3.0, HDMI ve Display Port bağlantı seçenekleri yer alıyor. Üst seviye enerji sertifikalarına ve %85 geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiş gövde yapısına sahip olan model ayrıca, VESA bağlantı aparatı standartlarına da uyumlu olarak geliştirilmiş.

FullHD dahili kameralı Lenovo LT2223z, yurt dışında 325$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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