Lenovo dokunmatik özellikli projeksiyona sahip bir akıllı telefon hazırlıyor

Bugüne kadar Galaxy Beam tarzında projeksiyon modülüne sahip akıllı telefonlara rastlamıştık. Ancak bu cihazlar hem çözünürlüğü düşük hem de fazla enerji harcıyordu. Bu bakımdan da ilgi görmedi.





Lenovo ise konsepti bir adım daha ileri taşımış ve dokunmatik yansıtma yapabilen bir projeksiyonlu akıllı telefon projesi hazırlamış. Proje diyoruz çünkü henüz ortada çalışan bir telefon prototipi mevcut değil.





Smart Cast adı verilen akıllı telefon dünyanın ilk serbest odaklı lazer projeksiyonuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Smart Cast, standart DLP modül taşıyan Galaxy Beam serisine göre daha yüksek çözünürlük ve daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.





Çalışan bir prototip olmadığı için şimdilik net birey söylemek mümkün değil. Ancak görüldüğü kadarıyla lazer projeksiyon cihazın alt kısmına monte edilmiş. Standart kullanımda cihazı yatay poziyonda duvara yansıtma yaparak kullanabiliyorsunuz.





Dokunmatik panel modunda ise bu alt kısım dönüyor ve projeksiyon lambası bu kez size doğru bakar hale geliyor. Kamera yanında bulunan standı açarak telefonu ters dik pozisyona getiriyorsunuz ve dokunmatik paneli önünüzdeki yüzeye yansıtıyorsunuz.





Bu panelde ise ister klavye, ister piyano gibi çeşitli uygulamalar kullanabiliyorsunuz. Bu noktada projeksiyon modülünün içerisinde hareketlerinizi algılayan kamera tarzı bir donanım olduğu tahmin ediliyor.





Lenovo'nun şimdilik bu konsepti ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor. Ancak oldukça ses getireceği düşünülen konsept Lenovo'yu da sektörün en yenilikçi firmalarından birisi haline dönüştürecektir.





