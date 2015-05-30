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Lenovo dokunmatik özellikli projeksiyona sahip bir akıllı telefon hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo dokunmatik özellikli projeksiyona sahip bir akıllı telefon hazırlıyor

Bugüne kadar Galaxy Beam tarzında projeksiyon modülüne sahip akıllı telefonlara rastlamıştık. Ancak bu cihazlar hem çözünürlüğü düşük hem de fazla enerji harcıyordu. Bu bakımdan da ilgi görmedi. 

Lenovo ise konsepti bir adım daha ileri taşımış ve dokunmatik yansıtma yapabilen bir projeksiyonlu akıllı telefon projesi hazırlamış. Proje diyoruz çünkü henüz ortada çalışan bir telefon prototipi mevcut değil. 

Smart Cast adı verilen akıllı telefon dünyanın ilk serbest odaklı lazer projeksiyonuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Smart Cast, standart DLP modül taşıyan Galaxy Beam serisine göre daha yüksek çözünürlük ve daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Çalışan bir prototip olmadığı için şimdilik net birey söylemek mümkün değil. Ancak görüldüğü kadarıyla lazer projeksiyon cihazın alt kısmına monte edilmiş. Standart kullanımda cihazı yatay poziyonda duvara yansıtma yaparak kullanabiliyorsunuz. 

Dokunmatik panel modunda ise bu alt kısım dönüyor ve projeksiyon lambası bu kez size doğru bakar hale geliyor. Kamera yanında bulunan standı açarak telefonu ters dik pozisyona getiriyorsunuz ve dokunmatik paneli önünüzdeki yüzeye yansıtıyorsunuz. 

Bu panelde ise ister klavye, ister piyano gibi çeşitli uygulamalar kullanabiliyorsunuz. Bu noktada projeksiyon modülünün içerisinde hareketlerinizi algılayan kamera tarzı bir donanım olduğu tahmin ediliyor. 

Lenovo'nun şimdilik bu konsepti ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor. Ancak oldukça ses getireceği düşünülen konsept Lenovo'yu da sektörün en yenilikçi firmalarından birisi haline dönüştürecektir. 



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PuckingPerfect 4 yıl
Aslında teknik olarak var olan teknolojiyi son kullanıcıya açıcaklar.
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Umutcan 4 yıl
Böyle yeniliklerle gelsinler, ram, ekran çözünürlüğü, işlemci gücü artır, bataryayı düşür önümüze yeni cihaz diye koy. Yenilik dediğin bunun gibi gerçekten fark yaratan şeylerdir.
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xxxx1 4 yıl
Bu hebaer günümüz şartlarında artık eski bir haber, cünkü geçen hafta başında Lenovo yeni logosuyla Dünyaya duyurusunu yaptı...

Bu radikal bir yeniliktir ve sektörün böylesine köklü bir yeniliğe ihtiyacı vardı,zira 2k dan öteye geçmeyen işlemci chipsetiyle oynayıp duran diğer markalara sağlam bir vuruş olmuş ve yakın gelecekte geleceğin markası olacak Lenovo bu sektördede...

''Proje diyoruz çünkü henüz ortada çalışan bir telefon prototipi mevcut değil. ''demişsinizde olay projeden çıkmış çoktan vucut bulmuş yani ortada bahsedilen cihaz var!..

şöyleki;





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WB 4 yıl
Beklenen gun gelecekse cekilen cile kutsaldir..
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MaDMaxiBo 4 yıl
ta 2000 lerin başında siemens sx1 gibi bir modelde lazer klavye vardı diye hatırlıyorum ama tutumadı. hiç kullanışlı bişey değil, telefonu masaya koyayım da yazayım falan.
gerçi sadece söylenti de olabilir o dönemde. bu şekilde haberini okuduğumu hatırlıyorum net.

daha da geliştiriyorlar ama yine tutmayabilir.
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3dboy 4 yıl
Bu haber daha erken verilmeliydi dh hantallaştı biraz.
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