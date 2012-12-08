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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, masaüstü ve dizüstü bileşenlerinin bazı birleşim tesislerini ABD'ye taşıyacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin önemli ülkelerinden birisi olmasına karşın genelde üretimin sınırları dışında yapıldığı ABD, işsizliği azaltmak ve ekonomiyi düze çıkarmak amacıyla teknoloji devlerine sınırları içerisinde üretim yapmaları konusunda talepte bulunuyordu.

ABD kaynaklı Apple, bazı Mac ürünlerinin ABD'de üretilmesi için çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Şimdi ise Lenovo, dizüstü ve masaüstü bileşen birleşim tesislerini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.

Önceki yıllarda Amerikalı IBM'in bilgisayar bölümünü satın alan ve bunu ABD hükümetinin teşviği ile gerçekleştiren Lenovo'nun bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil.

Tayvanlı kaynakların bildirdiğine göre firma, ABD sınırları içerisinde kurumsal bilgisayar pazarına yönelik olarak küçük miktarlarda dizüsü ve masaüstü bileşen birleşimi yapacağı üretim bantları kuracak. 

Kendi ülkesine de yatırımlarına devam eden Lenovo, Çin'de 5 yeni farikayı hizmete sunmak üzere. Ayrıca Meksika, Hindistan, Sao Paulo ve Kuzey Karolina'da da fabrikalar inşa edecek. Firmanın Çin içerisindeki üretim oranını yüzde 20'den gelecek yıl yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Lenovo, kurumsal dizüstü pazarında yüzde 22.3 ile lider kurumda iken, kurumsal masaüstü pazarında ise yüzde 18.4 ile HP'nin arkasında yer alıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121206PD215.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kirk Lee 6 yıl
çinli firmalar ABD'de fabrika kuruyorlar... dünya tersine dönüyor olmalı... yada kıyamet alameti falan olmalı :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
%100 çinli bazı firmaların sanayi casusluğu yaptığı için olacak ki
bu sebeple stratejik önemi olan parçaların geliştirilme sürecini
daha güvenli bölgelere taşımaya çalışıyorlar.
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Castiel 6 yıl
tamamen işssizliği azaltma amaclı, hukumette haklı daha az işssiz demek daha az mutsuz ınsan demektır ve oy oranında artış demektır
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rainblackk 6 yıl
Super guc haline gelen çin ekonomisini gucsuzlestirme cabalari ama sannki biraz gec kaldilar
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savinelli 6 yıl
çinde bi sorun mu var hayrola diye sorulası durum.
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lordrdley 6 yıl
Apple' da bir kaç ürününü Amerika' da üretecek. Çin' den kaydırıyorlar gibi üretimi.
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lj94 6 yıl
Lenovo candır. Lenova yazanları öldürebiliyoz
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