Lenovo, masaüstü ve dizüstü bileşenlerinin bazı birleşim tesislerini ABD'ye taşıyacak





Teknolojinin önemli ülkelerinden birisi olmasına karşın genelde üretimin sınırları dışında yapıldığı ABD, işsizliği azaltmak ve ekonomiyi düze çıkarmak amacıyla teknoloji devlerine sınırları içerisinde üretim yapmaları konusunda talepte bulunuyordu.





ABD kaynaklı Apple, bazı Mac ürünlerinin ABD'de üretilmesi için çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Şimdi ise Lenovo, dizüstü ve masaüstü bileşen birleşim tesislerini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.





Önceki yıllarda Amerikalı IBM'in bilgisayar bölümünü satın alan ve bunu ABD hükümetinin teşviği ile gerçekleştiren Lenovo'nun bu hamlesi pek de şaşırtıcı değil.





Tayvanlı kaynakların bildirdiğine göre firma, ABD sınırları içerisinde kurumsal bilgisayar pazarına yönelik olarak küçük miktarlarda dizüsü ve masaüstü bileşen birleşimi yapacağı üretim bantları kuracak.





Kendi ülkesine de yatırımlarına devam eden Lenovo, Çin'de 5 yeni farikayı hizmete sunmak üzere. Ayrıca Meksika, Hindistan, Sao Paulo ve Kuzey Karolina'da da fabrikalar inşa edecek. Firmanın Çin içerisindeki üretim oranını yüzde 20'den gelecek yıl yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.





Lenovo, kurumsal dizüstü pazarında yüzde 22.3 ile lider kurumda iken, kurumsal masaüstü pazarında ise yüzde 18.4 ile HP'nin arkasında yer alıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121206PD215.html