Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı

Geçtiğimiz günlerde Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'nın web sitesinde üç kameralı bir Lenovo modeli listelendi. Özelliklerinin kısıtlı sayıda belirtildiği bu akıllı telefonun Lenovo P20 Pro olduğu düşünülse de Lenovo başkanı Chang Cheng cihazın Lenovo Z5s olduğunu açıkladı.

Aralık ayında tanıtılacak

Lenovo Z5s üç arka kamera ve arka panelin ortasına monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile gelecek. Su damlası çentikli 6.3 inçlik bir ekrana sahip olan cihazın, 3.210 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Bir amiral gemisi olarak lanse edilmesi beklenen cihazın daha çok orta üst segmentte bir akıllı telefon olacağı ifade ediliyor.

http://news.mydrivers.com/1/604/604831.htm

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TENAA henüz cihazınaçıklamış değil.ayında resmi olarak tanıtılması beklenen cihazınde önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.