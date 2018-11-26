Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı

Kasım ayı başında yeni akıllı telefon modellerinden Z5 Pro'yu piyasaya süren Lenovo'nun yakında üç kameralı Z5s modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı...
5 ay
3,9b
1
2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'nın web sitesinde üç kameralı bir Lenovo modeli listelendi. Özelliklerinin kısıtlı sayıda belirtildiği bu akıllı telefonun Lenovo P20 Pro olduğu düşünülse de Lenovo başkanı Chang Cheng cihazın Lenovo Z5s olduğunu açıkladı.

Aralık ayında tanıtılacak

Lenovo Z5s üç arka kamera ve arka panelin ortasına monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile gelecek. Su damlası çentikli 6.3 inçlik bir ekrana sahip olan cihazın, 3.210 mAh pil kapasitesi sunacağı belirtiliyor. Bir amiral gemisi olarak lanse edilmesi beklenen cihazın daha çok orta üst segmentte bir akıllı telefon olacağı ifade ediliyor.
TENAA henüz cihazın tüm özelliklerini açıklamış değil. Aralık ayında resmi olarak tanıtılması beklenen cihazın detaylı özelliklerinin de önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.

http://news.mydrivers.com/1/604/604831.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 5 ay
Lenovo modellerinin bazılarında Türkçe destek yok arkadaşında dediği gibi bari android one sürümü olsa dedirtiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 5 ay
Batarya kapasitesi 4K altında olunca direkt ilgi alanımdan çıkmaya başladı cihazlar. Bir de Lenovo şu yazılım işini Android One ekibine bıraksa iyi olacak, ZUI tam bir felaket.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı 5 ay Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı 5 ay Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak 5 ay Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor 5 ay Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi" 5 ay SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi 5 ay Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar? 5 ay Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor 5 ay Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz? 5 ay Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi 5 ay Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere 5 ay Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu 5 ay Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14 5 ay Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı 5 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit” 5 ay NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi] 5 ay Düşük iPhone satışları, Apple tedarikçilerini etkiledi 5 ay Volvo'nun otonom kamyonları kireç taşı taşıyacak 5 ay Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor 5 ay Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı Sonraki 5G destekli Samsung Galaxy S10, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelebilir 5 ay Kasko sigortası fiyat teklifi nasıl alınır? 5 ay Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 5 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi 5 ay Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş 5 ay 2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri] 5 ay Türkiye dahil 33 ülkenin mobil internet hızı, WiFi'dan daha yüksek 5 ay Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı 5 ay Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı 5 ay Kripto para temalı saatler geliyor 5 ay Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye 5 ay Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor 5 ay Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu 5 ay Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2 5 ay Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi 5 ay Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz" 5 ay LG’den 16 arka kameralı telefon patenti 5 ay Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı 5 ay Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim