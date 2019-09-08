Lenovo yeni akıllı ekranını tanıttı: Smart Display 7

Son yıllarda piyasadaki akıllı ekran sayısı giderek artıyor. Akıllı hoparlörün ekranlı versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bu cihazlar kullanıcıların video izlemelerini, görüntülü arama yapmalarını ve güvenlik kamerası gibi akıllı ev aletlerine bağlanmasını sağlıyor.

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Lenovo geçen yıl Smart Display, bu yıl ise Smart Clock modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise Smart Display 7 olarak adlandırılan yeni bir akıllı ekran çıkardı. Cihaz isminden de anlaşılabileceği üzere daha önceki 8 inç ve 10 inçlik versiyonlara kıyasla biraz daha küçük olan 7 inçlik ekranla geliyor.

Lenovo Smart Display 7 fiyatı ve çıkış tarihi

Aynı zamanda diğer modellere göre biraz farklı bir tasarıma sahip. Lenovo bu kez hoparlörleri yan taraf yerine ekranın altına yerleştirmeyi tercih etmiş. Bu da sesin doğrudan kullanıcıya ulaşması anlamına geliyor. Bunun haricinde dahili kamerası ve Google Asistan desteği ile önceki cihazlarla aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Smart Display 7'nin 8 inç ve 10 inç modellere göre daha küçük olması aynı zamanda daha ucuz olması demek. Lenovo'nun yeni akıllı ekranı 130 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Cihazın önümüzdeki Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.ubergizmo.com/2019/09/lenovo-takes-the-wraps-off-their-smart-display-7/