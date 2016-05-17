Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon

Yılın başlarında önemli özelliklere sahip ancak 100$ seviyesinde olan Lemon 3 modeli ile ses getiren Lenovo, yine aynı fiyatta yeni bir akıllı telefon daha duyurdu. Lenovo Vibe C bu kez tam bir giriş seviyesi akıllı telefon olmuş.

Lenovo Vibe C modelinde 5 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 32GB daha artırılabilir 8GB dahili kapasite yer alıyor. Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera bulunduran cihaz, 2300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. İşletim sistemi ise Android 5.1 sürümü.

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Lenovo Lemon 3 modelini hatırlayacak olursak, 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 616 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2750mAh kapasiteli batarya gibi fiyatını çok aşan özelliklere sahipti.

Peki fiyat aynıyken, donanım nasıl bu kadar değişebiliyor. Lenovo Lemon 3, Çin sınırları içerisinde satıldığı için muhtemelen maliyeti ucu ucuna karşılayan ve sürümden kazanan bir cihaz durumunda. Lenovo Vibe C ise Hırvat bir sitede 105$ karşılığında satışa sunulmuş. Söz konusu Avrupa olduğu için vergiler de artıyor ve maliyeti ikiye katlıyor. Modelin Avrupa’da satılacağı tahmin ediliyor.