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Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon

Akıllı telefon pazarında bu yıla iyi başlayamayan ve ilk 5 sıradaki yerini kaptıran Lenovo, giriş seviyesi modellerle yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon

Yılın başlarında önemli özelliklere sahip ancak 100$ seviyesinde olan Lemon 3 modeli ile ses getiren Lenovo, yine aynı fiyatta yeni bir akıllı telefon daha duyurdu. Lenovo Vibe C bu kez tam bir giriş seviyesi akıllı telefon olmuş.

Lenovo Vibe C modelinde 5 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 32GB daha artırılabilir 8GB dahili kapasite yer alıyor. Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera bulunduran cihaz, 2300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. İşletim sistemi ise Android 5.1 sürümü.

Ayrıca Bkz. "Standart cep telefonu satışlarında artış var"

Lenovo Lemon 3 modelini hatırlayacak olursak, 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 616 yonga seti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2750mAh kapasiteli batarya gibi fiyatını çok aşan özelliklere sahipti.

Peki fiyat aynıyken, donanım nasıl bu kadar değişebiliyor. Lenovo Lemon 3, Çin sınırları içerisinde satıldığı için muhtemelen maliyeti ucu ucuna karşılayan ve sürümden kazanan bir cihaz durumunda. Lenovo Vibe C ise Hırvat bir sitede 105$ karşılığında satışa sunulmuş. Söz konusu Avrupa olduğu için vergiler de artıyor ve maliyeti ikiye katlıyor. Modelin Avrupa’da satılacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.ekupi.hr/Lenovo-Vibe-C-4G-LTE-pametni-telefon--Baggiz-gratisnbsp-gratis-BT-selfie-stap-893237.aspx Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Ram kötü olmuş
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye de 1gblik tel satmaz! zaten gelmez de!!! Ama utanmadan hala 1 gblik telefonları piyasaya sürüyorlar ülkemizde!!! Ulan iphone bile 2 gbsiz yeni telefon piyasaya sürmezken (ki 1gb hala ios için yeterli) bu dandroidli hint fakirleri (diğerleride dahil) hala 1 gblik telleri iteliyolar..
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alito 3 yıl
Donanımı çöp olabilir ama tasarımı LG G5'den daha iyi olmuş.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bilmeyenlere uyarı 2gb tan aşağısı kasılmadan çalışmıyor !!!
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King Stannis 3 yıl
Snapdragon 200 serisi bir işlemci olabilir.
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psicik96 3 yıl
arkadaşım yapsana 2Gb ram 16 rom + sd card . yok kardeşim tutmaz
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inexo 3 yıl
çöp olmuş bu sefer. ram 2 olsa eh işte denilebilirdi
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Morphinz 3 yıl
Telefon güzel donanım çöp. Şu tasarım ve boyutlarda 200 dolara yapın ama adam gibi yapın ya.
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Guest-5E274E432 3 yıl
1gb ram Android'e yetmez anacım yetmez çöp.
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Nétwork 3 yıl
Turkcell telefonları tadında yapılmış.
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lapatid 3 yıl
çöp
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Atılgan oo 3 yıl
tamam ucuz yapacaksin da bari rami 2 gb yapsaydin. sekli semali iyi aslinda.
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lenovo, lenovo lemon 3 ve
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