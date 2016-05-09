Standart cep telefonu satışlarında artış var

Standart işletim sistemi taşıyan cep telefonları artık neredeyse unutulmak üzere. Akıllı telefonlar hakimiyetini giderek pekiştirirken, genelde akıllı telefon kullanmakta zorlanan ileri yaştaki tüketicilerde cep telefonları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cep telefonlarına artan bir ilgi söz konusu.

Yapılan Pazar araştırmasına göre, sadece ABD’de geçen yıl 24.2 milyon cep telefonu satıldı. 2014 yılında ise 22 milyon civarında satış yapılmıştı. Apple ve Google gibi devleri barındıran ABD’de bu denli büyük cep telefonu satışı, oldukça ilginç bulunuyor.

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Cep telefonu satışları daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarında iyi bir pay sahibi. Özellikle Microsoft’un Nokia markası altında bu ülkelerde cep telefonu satışı devam ediyor. 30$-40$ gibi seviyelerde satılan cep telefonları, gelir düzeyi düşük tüketicilere iyi bir alternatif oluyor.

ABD’de ise çeşitli kampanyalarla 7$-10$ arasında cep telefonu bulmak mümkün. Sadece çağrı ve SMS işini gören bu mütevazi cihazlar, ileri yaştaki tüketiciler ve ikinci veya üçüncü telefon taşımak isteyenler tarafından ilgi görüyor. Bazı modellerde ise belirli bir seviyede internet tarayıcısı kullanımı ve mail istemcisi de bulunabiliyor. Özellikle günlerce idare edebilen bataryalar, cihazları iyi bir alternatif haline getiriyor.