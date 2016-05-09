Standart cep telefonu satışlarında artış var

Standart işletim sistemi taşıyan cep telefonları artık neredeyse unutulmak üzere. Akıllı telefonlar hakimiyetini giderek pekiştirirken, genelde akıllı telefon kullanmakta zorlanan ileri yaştaki tüketicilerde cep telefonları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cep telefonlarına artan bir ilgi söz konusu.
Yapılan Pazar araştırmasına göre, sadece ABD’de geçen yıl 24.2 milyon cep telefonu satıldı. 2014 yılında ise 22 milyon civarında satış yapılmıştı. Apple ve Google gibi devleri barındıran ABD’de bu denli büyük cep telefonu satışı, oldukça ilginç bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek"
Cep telefonu satışları daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarında iyi bir pay sahibi. Özellikle Microsoft’un Nokia markası altında bu ülkelerde cep telefonu satışı devam ediyor. 30$-40$ gibi seviyelerde satılan cep telefonları, gelir düzeyi düşük tüketicilere iyi bir alternatif oluyor.
ABD’de ise çeşitli kampanyalarla 7$-10$ arasında cep telefonu bulmak mümkün. Sadece çağrı ve SMS işini gören bu mütevazi cihazlar, ileri yaştaki tüketiciler ve ikinci veya üçüncü telefon taşımak isteyenler tarafından ilgi görüyor. Bazı modellerde ise belirli bir seviyede internet tarayıcısı kullanımı ve mail istemcisi de bulunabiliyor. Özellikle günlerce idare edebilen bataryalar, cihazları iyi bir alternatif haline getiriyor.
http://www.phonearena.com/news/Did-you-know--in-the-dawn-of-high-end-flagships-dumb-phone-sales-in-America-are-growing_id80901 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- Büyük ekran sayesinde daha rahat okuma.
2- Mesaj okuyabilme, arayanı söyleyebilme, sesle arama, sesle haritada yer bulma.
3- Sizin yerinizi başkasına buldurabilme.
4- Kişilerin ihtiyacına göre uygulama yükleyerek işlemleri mobil yapabilme.
5- Görüntülü konuşma yapabilme.
6- Bir kaç tuşla alışveriş yapabilme.
7- Bir kaç tuşla yardım çağırabilme
gibi eski tip telefonların da bazılarının yapabildiği ancak akıllı telefonların neredeyse tamamının yapabildiği şeyler önem arz edebilir.
Ayrıca çift simli bir sürü akıllı telefon var.
İlk telefonum Nokia 6100 hala durur, sağlam pil bulamadığım için kullanılmıyor ama karizması, küçüklüğü tasarımı mükemmeldir. Donmaz, kilitlenmez, kırılmaz.
Bir gün herkes Nokia'lara telsiz telefonlara geri dönecek. Hafif yağmur da bile bağlantısı kopan 3g 4g boş. Elinde telefon kraldır. Kapalı kutu bulsam alır saklarım antika diye. İlerde bir servet eder.
aynı frekans dan aynı anda yüzbinlerce kişi iletişime geçmeye çalışsın bakalım. senin telsiz telefonun ne işe yarayacak.
Ay o kadarını da planlasınlar bir zahmet. Ayrıca geniş bant masaüstü telsiz telefonlarda kişiye özel frekans ayarlanıyor. Takıyorsun çatıya anteni. Sadece ayarladığın frekanstaki adamı duyuyorsun. Herkes aynı anda niye iletişim kuruyor anlamadım. Telsizden iletişim kurmanın da bir sistemi var. Frekansların kalabalık olmamasına kullanıcı dikkat ediyor zaten. Çok büyük tezgah üstü telsizlerinde herkese yetecek kadar frekans da var zaten. O frekansa girdiğinde sırayla konuşman gerektiğini biliyorsun. Yavaş yavaş başla sen de öğrenmeye. Bir gün lazım olur.
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