Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Standart cep telefonu satışlarında artış var

Standart işletim sistemli cep telefonları, belki artık dönüp bakmayacağımız cihazlar listesindeki yerini aldı. Bununla birlikte halen bu telefonlara ilgi büyük ve giderek de artıyor.
3 yıl
5,6b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Standart cep telefonu satışlarında artış var

Standart işletim sistemi taşıyan cep telefonları artık neredeyse unutulmak üzere. Akıllı telefonlar hakimiyetini giderek pekiştirirken, genelde akıllı telefon kullanmakta zorlanan ileri yaştaki tüketicilerde cep telefonları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cep telefonlarına artan bir ilgi söz konusu.

Yapılan Pazar araştırmasına göre, sadece ABD’de geçen yıl 24.2 milyon cep telefonu satıldı. 2014 yılında ise 22 milyon civarında satış yapılmıştı. Apple ve Google gibi devleri barındıran ABD’de bu denli büyük cep telefonu satışı, oldukça ilginç bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Ekranlar artık parmak hareketlerini hissedebilecek"

Cep telefonu satışları daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarında iyi bir pay sahibi. Özellikle Microsoft’un Nokia markası altında bu ülkelerde cep telefonu satışı devam ediyor. 30$-40$ gibi seviyelerde satılan cep telefonları, gelir düzeyi düşük tüketicilere iyi bir alternatif oluyor.

ABD’de ise çeşitli kampanyalarla 7$-10$ arasında cep telefonu bulmak mümkün. Sadece çağrı ve SMS işini gören bu mütevazi cihazlar, ileri yaştaki tüketiciler ve ikinci veya üçüncü telefon taşımak isteyenler tarafından ilgi görüyor. Bazı modellerde ise belirli bir seviyede internet tarayıcısı kullanımı ve mail istemcisi de bulunabiliyor. Özellikle günlerce idare edebilen bataryalar, cihazları iyi bir alternatif haline getiriyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Did-you-know--in-the-dawn-of-high-end-flagships-dumb-phone-sales-in-America-are-growing_id80901 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emir kustirika 3 yıl en beğenilen
riana da ayfon alamıyo zaten o yüzden kullanıyo örnek resim yukarıda
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Telsiz telefon gerçek teknolojidir. Basit bir elektrik gücü ile tüm ülkeyle iletişim kurabileceğiniz bir teknoloji. Ücretsiz ve hiçbir doğa olayından etkilenmiyor. İnsanlık bu siber rüyadan uyandığında neyin onun gerçek dostu olduğunu anlayacak.
Telsiz telefon gerçek teknolojidir. Basit bir elektrik gücü ile tüm ülkeyle iletişim kurabileceğiniz bir teknoloji. Ücretsiz ve hiçbir doğa olayından etkilenmiy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zehirlimadde 3 yıl
Türkiye pazarında bu segment için bir boşluk var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
güvenlik endişesi nelere sebep veriyor (temsili)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Orada at kullan anında aktivasyon telefonlar var. Şeffaf poşet içinde satılıyor, bunlar da standart telefonlar diye geçiyor. Yüksek satış rakamları görmeniz normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Rihanna diyordur ne işim var lan benim teknoloji haber sitesinde. Yani alakasızlığın dibi gibi bir durum. Ne işi var şimdi bu kadının böyle bir haberin içinde?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 3 yıl
Paralel sim kullanabilsek iyi olurdu, birine akıllı diğerine gerizekalı (göreceli) telefonu takar rahat ederdik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
Yaşlılar için akıllı telefon şart.
1- Büyük ekran sayesinde daha rahat okuma.
2- Mesaj okuyabilme, arayanı söyleyebilme, sesle arama, sesle haritada yer bulma.
3- Sizin yerinizi başkasına buldurabilme.
4- Kişilerin ihtiyacına göre uygulama yükleyerek işlemleri mobil yapabilme.
5- Görüntülü konuşma yapabilme.
6- Bir kaç tuşla alışveriş yapabilme.
7- Bir kaç tuşla yardım çağırabilme
gibi eski tip telefonların da bazılarının yapabildiği ancak akıllı telefonların neredeyse tamamının yapabildiği şeyler önem arz edebilir.
Ayrıca çift simli bir sürü akıllı telefon var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İlk telefonum Nokia 6100 hala durur, sağlam pil bulamadığım için kullanılmıyor ama karizması, küçüklüğü tasarımı mükemmeldir. Donmaz, kilitlenmez, kırılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İlk telefonum Nokia 6100 hala durur, sağlam pil bulamadığım için kullanılmıyor ama karizması, küçüklüğü tasarımı mükemmeldir. Donmaz, kilitlenmez, kırılmaz.

Bir gün herkes Nokia'lara telsiz telefonlara geri dönecek. Hafif yağmur da bile bağlantısı kopan 3g 4g boş. Elinde telefon kraldır. Kapalı kutu bulsam alır saklarım antika diye. İlerde bir servet eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curb 3 yıl
Çok normal. 1 günde şarjı biten akıllı telefon, sürekli arama yapan biri için çiledir. Alır bir adet normal cep telefonu rahat eder. Genelde ikinci telefon olarak kullanılıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Haber öyle bir yazılmış ki, akıllı telefon ve cep telefonu arasındaki farkı bilmeyenler sıkıntı çekebilir. (Ben çektim mesela. Akıllı telefon da olsa cep telefonu değil mi aga?)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
Abd deyince akla rihanna geliyor demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl
fthkn
Telsiz telefon gerçek teknolojidir. Basit bir elektrik gücü ile tüm ülkeyle iletişim kurabileceğiniz bir teknoloji. Ücretsiz ve hiçbir doğa olayından etkilenmiyor. İnsanlık bu siber rüyadan uyandığında neyin onun gerçek dostu olduğunu anlayacak.

aynı frekans dan aynı anda yüzbinlerce kişi iletişime geçmeye çalışsın bakalım. senin telsiz telefonun ne işe yarayacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl FatihAsl
FatihAsl

fthkn

Telsiz telefon gerçek teknolojidir. Basit bir elektrik gücü ile tüm ülkeyle iletişim kurabileceğiniz bir teknoloji. Ücretsiz ve hiçbir doğa olayından etkilenmiyor. İnsanlık bu siber rüyadan uyandığında neyin onun gerçek dostu olduğunu anlayacak.


aynı frekans dan aynı anda yüzbinlerce kişi iletişime geçmeye çalışsın bakalım. senin telsiz telefonun ne işe yarayacak.

Ay o kadarını da planlasınlar bir zahmet. Ayrıca geniş bant masaüstü telsiz telefonlarda kişiye özel frekans ayarlanıyor. Takıyorsun çatıya anteni. Sadece ayarladığın frekanstaki adamı duyuyorsun. Herkes aynı anda niye iletişim kuruyor anlamadım. Telsizden iletişim kurmanın da bir sistemi var. Frekansların kalabalık olmamasına kullanıcı dikkat ediyor zaten. Çok büyük tezgah üstü telsizlerinde herkese yetecek kadar frekans da var zaten. O frekansa girdiğinde sırayla konuşman gerektiğini biliyorsun. Yavaş yavaş başla sen de öğrenmeye. Bir gün lazım olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Telsiz telefon gerçek teknolojidir. Basit bir elektrik gücü ile tüm ülkeyle iletişim kurabileceğiniz bir teknoloji. Ücretsiz ve hiçbir doğa olayından etkilenmiyor. İnsanlık bu siber rüyadan uyandığında neyin onun gerçek dostu olduğunu anlayacak.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 3 yıl
o 7 dolarlik telefonlar bile vergiyle en az 210 liradan satilmak zorunda kaliyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5635 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia dumb phones ve
5 etiket daha dumb phones cell phones Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung'dan sürücüsüz araçlara yatırım hamlesi 3 yıl Tesla'nın devasa Gigafactory tesisinden yeni fotoğraflar var 3 yıl Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti 3 yıl Volkswagen'in gizemli yeni SUV'si pazara bir adım daha yaklaştı 3 yıl Google Zengin Cevaplar (Rich Answers) nedir? 3 yıl Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria 3 yıl Konsol yarışına Çin’den rakip geliyor 3 yıl Hindistan iPhone şifrelemesini aşabilen bir yazılıma sahip olduğunu açıkladı 3 yıl 4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max 3 yıl Android ile çalışan LPG’li Şahin 3 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden GoPro hamlesi 3 yıl Bir modüler telefon da Motorola’dan 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 üzerinde DOOM testi 120FPS değerini buluyor 3 yıl Google arama sonuçlarında siyah liste dönemi başlıyor 3 yıl Chevrolet yeni araçlarında erken arıza tespit sistemini hayata geçirdi 3 yıl Tesla Model S korkunç bir kaza yaptı, araçtaki 5 yolcu da sağ kurtuldu 3 yıl Opera'dan iOS için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması 3 yıl Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor 3 yıl Türk girişimcinin uzay şirketi NASA'nın gelecek Mars görevi için seçildi 3 yıl Hyundai, aralıksız 321 km gidebilen elektrikli SUV geliştiriyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Standart cep telefonu satışlarında artış var Sonraki Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu 3 yıl Samsung, dünyanın dördüncü büyük yongaseti üreticisi oldu 3 yıl Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 sızdırıldı 3 yıl Samsung’un güvenli harici depolama cihazı Taşınabilir SSD T3 Türkiye’de 3 yıl Metal kasalı Galaxy C5 modelinden yeni görüntüler 3 yıl HTC'de düşüş derinleşiyor 3 yıl Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey 3 yıl Vestel, silahlı insansız hava aracı Karayel'i uçurmaya hazırlanıyor 3 yıl En akıllı akülü araba Broon, Türkiye’de satışa çıkıyor 3 yıl Microsoft Surface Book 2 iddiaları 3 yıl Bu mobil oyun ile gerçek bir inek kazanabilirsiniz 3 yıl Android One programı sil baştan 3 yıl İlk insansız denizaltı tespit ve takip gemisi ACTUV testlere başladı 3 yıl Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası... 3 yıl Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere 3 yıl Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO) 3 yıl GeForce GTX 1070 ve GeForce GTX 1080 hakkında her şey 3 yıl Turkcell’de tüm iletişim hizmetleri için tek fatura dönemi 3 yıl Xiaomi Mi Max'in yeni teaser videoları yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim