Lenovo'dan CES 2014 öncesi 3 yeni akıllı telefon

Gelecek haftaki CES 2014 fuarında 5.5 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon 800'lü amiral gemi modeli Vibe Z ile boy göstermeye hazırlanan Çinli Lenovo, fuar haricinde 3 yeni akıllı telefon modelinin daha duyurusunu yaptı. Modeller S930, S650 ve A859 şeklinde sıralanıyor.





Lenovo S930, orta seviye Phablet segmentine dahil olacak bir model. 6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan S930, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongasetinden gücünü alıyor.





Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, LED flaşlı 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.8MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. Modelin ön kısmında stereo hoparlörler dikkat çekerken, 320$ yaklaşık fiyatı bulunuyor.





Çift SIM destekli S650 daha küçük ekranda benzer donanım özellikleri sunuyor. MT6582 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera bunlar arasında. Modelin 4.7 inçlik ekranında 540x960 piksel çözünürlük yer alırken, bataryası 2000mAh gücünde. Modelin satış fiyatı ise 229$.





A859 ise bu kez benzer özellikleri 5 inçlik 720p çözünürlükteki ekran altında barındırıyor. MT6582 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği ve 2250mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut. Modelin fiyat etiketi 219$. Lenovo modellerini kısa süre içerisinde piyasaya sürecek.