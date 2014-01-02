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Lenovo'dan CES 2014 öncesi 3 yeni akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek haftaki CES 2014 fuarında 5.5 inçlik Full HD ekranlı ve Snapdragon 800'lü amiral gemi modeli Vibe Z ile boy göstermeye hazırlanan Çinli Lenovo, fuar haricinde 3 yeni akıllı telefon modelinin daha duyurusunu yaptı. Modeller S930, S650 ve A859 şeklinde sıralanıyor.

Lenovo S930, orta seviye Phablet segmentine dahil olacak bir model. 6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan S930, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongasetinden gücünü alıyor. 

Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, LED flaşlı 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.8MP çözünürlükte ön kamera, 3000mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. Modelin ön kısmında stereo hoparlörler dikkat çekerken, 320$ yaklaşık fiyatı bulunuyor.
Lenovo'dan CES 2014 öncesi 3 yeni akıllı telefon
 

Çift SIM destekli S650 daha küçük ekranda benzer donanım özellikleri sunuyor. MT6582 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera bunlar arasında. Modelin 4.7 inçlik ekranında 540x960 piksel çözünürlük yer alırken, bataryası 2000mAh gücünde. Modelin satış fiyatı ise 229$.
Lenovo'dan CES 2014 öncesi 3 yeni akıllı telefon
 

A859 ise bu kez benzer özellikleri 5 inçlik 720p çözünürlükteki ekran altında barındırıyor. MT6582 yongaseti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği ve 2250mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut. Modelin fiyat etiketi 219$. Lenovo modellerini kısa süre içerisinde piyasaya sürecek. 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-introduces-the-6-inch-S930-the-4.7-inch-S650-and-a-5-inch-A859_id50797 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
hiçbiri iyi değil huawei 3c alayını tokatlar ve 130$ fiatlar çok uçuk
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forcsf 5 yıl
Benim bildigim kadariyla S930 ve S650 zaten satiliyordu. Neden duyurulmuslar anlamadim:)

A859 ise mevcut A850 nin daha kucuk ekrana sahip versiyonu gibi duruyor. Cozunurlugu bir nebze artmis.

Sahsen kullandigim P780 modeli varken bu uc modeli asla dusunmem.
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Discovery52 5 yıl
5 para etez
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TearsForFears 5 yıl
Türkiye'ye uygun fiyattan gelirse alınabilir cihazlar.
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Memko35 5 yıl
Bu isimle ülkemizde hatrı sayılır bir satış yapması mümkün değil. Devir marka devri, ürün devri değil.
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Public_Enemy 5 yıl
A859 gayet iyiymiş
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prestiggge 5 yıl
getir 5000 mAh adam akıllı bir telefon alıp rahata kavuşalım artık
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firtinax 5 yıl
Türkiye fiyatı ne olur acaba?
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Sirkadyen 5 yıl firtinax
firtinax
Türkiye fiyatı ne olur acaba?

Lenovo Turkiye'de telefon satisi yapmiyor, herhangi bir garanti de saglamiyor.
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General. 5 yıl
Sony yarın Z1 miniyi tanıtacakmı bilgisi olan varmı.
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Dharma Initiative 5 yıl
Getirseler ya şu telefonları.Özellikle 219 dolarlık olanı.Piyasa canlanır.Lenovo bilgisayarımdan çok memnunum ,bunlar da eminim fp ürünleridir.
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