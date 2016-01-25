Lenovo'dan bu kez K5 Note

Daha bu ay başında yeni Phablet sınıfındaki akıllı telefonu K4 Note'u duyuran Lenovo, aradan 20 gün geçtikten sonra bu kez de K5 Note akıllı telefon modelini duyurdu. K Note serisi böylece aynı ayda iki model duyurarak, sektörde bir ilke ima atmış oldu. Lenovo K5 Note, çeşitli farklılıklara sahip.





5.5 inçlik Full HD IPS ekrana devam eden K5 Note modelinde farklı olarak Helio P10 yonga setine yer veriliyor. 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 700MHz'de çalışan 2 çekirdekli Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10, daha çok enerji verimliliğine odaklanıyor ancak performans tarafında da sınıfında öne çıkmaya aday.









2GB LPDDR3 RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modele 3500mAh kapasiteli bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Dolby Atmos ses teknolojisi, parmak izi okuyucu ve 8.49mm kalınlık değeri gibi diğer özellikler mevcut. Lenovo K5 Note modeli ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. Fiyatı ise 167$ olarak belirlenmiş. Önceki modele göre biraz daha uygun bir fiyat etiketi söz konusu.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/lenovo-k5-note-is-now-official-in-china-and-costs-167.html