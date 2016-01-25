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Lenovo'dan bu kez K5 Note

Henüz Lenovo K4 Note akıllı telefon modeli yeni tanıtılmışken, firma arayı soğutmadan beşinci nesil üyeyi de piyasaya sürüyor. Lenovo K5 Note, Çin'de resmiyet kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan bu kez K5 Note

Daha bu ay başında yeni Phablet sınıfındaki akıllı telefonu K4 Note'u duyuran Lenovo, aradan 20 gün geçtikten sonra bu kez de K5 Note akıllı telefon modelini duyurdu. K Note serisi böylece aynı ayda iki model duyurarak, sektörde bir ilke ima atmış oldu. Lenovo K5 Note, çeşitli farklılıklara sahip. 

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana devam eden K5 Note modelinde farklı olarak Helio P10 yonga setine yer veriliyor. 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 700MHz'de çalışan 2 çekirdekli Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10, daha çok enerji verimliliğine odaklanıyor ancak performans tarafında da sınıfında öne çıkmaya aday.


2GB LPDDR3 RAM ve 16GB artırılabilir kapasiteye sahip olan modele 3500mAh kapasiteli bir batarya gerekli enerjiyi sağlıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Dolby Atmos ses teknolojisi, parmak izi okuyucu ve 8.49mm kalınlık değeri gibi diğer özellikler mevcut. Lenovo K5 Note modeli ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. Fiyatı ise 167$ olarak belirlenmiş. Önceki modele göre biraz daha uygun bir fiyat etiketi söz konusu.  

http://www.androidheadlines.com/2016/01/lenovo-k5-note-is-now-official-in-china-and-costs-167.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetcoban_gs 3 yıl
Lenovo k4 note evkurda satiliyo zaten ben kullaniyorum k5 de gelir
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unpop 3 yıl
lenovo tr sitesine k5 ile beraber konulmus, k5 vatana geldi bu da gelir yakında.
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Mianfei 3 yıl
Lenovo vibe p1 bekledim aylarca. 150 Dolarlık telefon 1300 tl :d :d:d:dd:d:
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kadirirdem 3 yıl
p10 yerine x20 yada x30 ile gelse tadından yenmez....
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kadirirdem 3 yıl
p10 yerine x20 yada x30 ile gelse tadından yenmez....
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Fenomenon 3 yıl
Bu olmadı lenovo. K2 note daha dün çıkmışken k3 note çıkarman ayıp oldu. Aman bize ne zaten sanki Türkiye'ye gelecek telefon.
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Patren 3 yıl
fiyatı çok rekabetçi türkiye gelse iyi olur
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Kefelon 3 yıl
Lenovo'dan şu ara güzel f/p modeller çıkıyor. Umarım ülkemize de f/p olacak şekilde girer şu cihazlar.
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szr1907 3 yıl
Vibe x3 modelinizi Türkiye'ye bekliyoruz.
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cngzmls 3 yıl
Oğlum bunu bir yıl sonra çıkarmanız gerekiyordu
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Milky Way 3 yıl
Helio P10 mu?
Helio x30 isteriz
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