Lenovo'nun 2K ekranlı K7t modeli AnTuTu skorlarında ortaya çıktı





Bu yıl pek çok akıllı telefon üreticisinden 2K çözünürlükte ekrana sahip amiral gemi akıllı telefonu beklerken, her geçen gün bir yeni model daha bu trende katılıyor. Ortaya çıkan son model ise Lenovo'nun oldu.





AnTuTu benchmark skorlarında görünen Lenovo'nun K7t kod adlı modeli 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yongaseti ise Vibe Z amiral gemi modelinde kullanılan Snapdragon 800 olarak belirlenmiş.





Modelde 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera olduğu görülüyor. Ekran boyutuna dair ise herhangi bir bilgi yok.





Lenovo'dan şimdiye kadar bu konuda resmi bir işaret gelmiş değil. Bununla birlikte şu anda 2K çözünürlükteki akıllı telefonlar sadece Çin'de resmi olarak görücüye çıkmış durumda. Çin'in yeni teknolojiler konusundaki agresif tavrı nedeniyle K7t modelinin resmiyete kabuşması bekleniyor.





Lenovo'nun yeni amiral gemi modelini ne zaman lanse edeceği belli değil. Ancak firmanın elini çabuk tutarak MWC 2014 etkinliğinde cihazı tanıtması muhtemel.





http://www.phonearena.com/news/New-Lenovo-K7t-with-Quad-HD-display-and-Android-KitKat-appears-in-benchmark-test-could-be-launched-soon_id51826