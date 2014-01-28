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Lenovo'nun 2K ekranlı K7t modeli AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun 2K ekranlı K7t modeli AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

Bu yıl pek çok akıllı telefon üreticisinden 2K çözünürlükte ekrana sahip amiral gemi akıllı telefonu beklerken, her geçen gün bir yeni model daha bu trende katılıyor. Ortaya çıkan son model ise Lenovo'nun oldu.

AnTuTu benchmark skorlarında görünen Lenovo'nun K7t kod adlı modeli 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yongaseti ise Vibe Z amiral gemi modelinde kullanılan Snapdragon 800 olarak belirlenmiş. 

Modelde 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera olduğu görülüyor. Ekran boyutuna dair ise herhangi bir bilgi yok. 

Lenovo'dan şimdiye kadar bu konuda resmi bir işaret gelmiş değil. Bununla birlikte şu anda 2K çözünürlükteki akıllı telefonlar sadece Çin'de resmi olarak görücüye çıkmış durumda. Çin'in yeni teknolojiler konusundaki agresif tavrı nedeniyle K7t modelinin resmiyete kabuşması bekleniyor.

Lenovo'nun yeni amiral gemi modelini ne zaman lanse edeceği belli değil. Ancak firmanın elini çabuk tutarak MWC 2014 etkinliğinde cihazı tanıtması muhtemel. 


http://www.phonearena.com/news/New-Lenovo-K7t-with-Quad-HD-display-and-Android-KitKat-appears-in-benchmark-test-could-be-launched-soon_id51826 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
discovery elite gibi bi fiyattan gelebilcekmi
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DH Misafiri 5 yıl
bence 2k ekranlar 6 inç ve yukarısı için kullanılabilir, bunun altında bir ekran için gereksiz bence, telefonu yormaktan daha fazla enerji harcamaktan başka hiç bir işe yaramaz..
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Ahmtcnars 5 yıl
Millet taktı 2kyada ha neyse discovery eliteden umudum var hala en azından 1080p olacak da cihaz az da olsa gpuyu yormayacak ama çinliler hala 2k diye debelenip duruyorlar
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Public_Enemy 5 yıl
özellikle Türkiye'de 2k telefon ile 3g kullanınca gelecek faturayı düşünemiyorum.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
2 k ne ulan 2 k ne? Ben hala rezistif 229ppi ekranlı s60v5 nokia kullanıyorum.
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simbilli 5 yıl
Iyi donanıma sahip fakat akıllı telefonlara 2K ekranı gereksiz buluyorum. Full HD ekran da koysan insan gözü zaten ayiramayacak pikselleri.
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sniko1 5 yıl
İnşallah en yakın zamanda resmiyete kabuşur...
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orientem 5 yıl
Yakında telefonlarda pcdeki gibi çözünürlük ayarı olucak bu gidişle çünkü 2knın 7/24 kullanılması pek mantıklı değil
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adminia 5 yıl
Yakın çevreme (kendim hariç) 10 dan fazla Lenovo aldım. Kesinlikle on numara malzeme ve uygulama kalitesi var. Özellikle kamera yazılımını çok beğeniyorum.
İnşallah resmi yollarlada gelir.
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General. 5 yıl
Bizde Lenovo'mu var sanki haber yapmaya bile değmez.
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