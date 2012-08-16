Lenovo'nun Exynos 4 Quad çipsetli K860 akıllı telefonuna ait test sonucu yayınladı

Exynos 4 Quad çipsetini birçok markaya satarak Qualcomm, NVIDIA, ST-Ericsson ve Texas Instruments gibi diğer yarı iletken üreticileriyle rekabet etmek isteyen Samsung'un Lenovo için tedarikte bulunduğu iddia ediliyor. LePhone K860 olarak adlandırılan cihaza ait yeni bir kanıt ortaya çıktı.

NenaMark2 test sonucu internette yayınlanan K860'ın 1.4GHz hızında işlemci, ARM Mali-400 GPU, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu doğrulandı. Daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın listelediği LePhone serisin yeni akıllı telefona, 5 inç büyüklüğünde ekran, Exynos 4412 çipset, 1GB RAM, 4GB ROM, 8MP arka, 2MP ön kamera ve ICS sürümünün eşlik edeceği aktarılmıştı.

Şuan için Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülmesi beklenmeyen Lenovo K860, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 ve Meizu MX-4 core modelinin ardından Exynos 4 Quad'ın güç verdiği üçüncü akıllı telefon olacak. Test sonucunun diğer iki cihazdan daha düşük olduğunu belirtelim.

Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva eden aygıt, Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzünü taşıyacak ve Çin'in üç büyük operatörüyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Satışı birkaç hafta içerisinde başlayacak olan LePhone K860, bu yıl 40 akıllı telefon piyasaya sürmek ve 18 milyon satış gerçekleştirmek isteyen Çin merkezli teknoloji devinin amiral gemisi olarak çıkış yapacak. Halihazırda mobil sektörün en büyük pazarı Çin'de %10 paya sahip olan Lenovo, geçtiğimiz Nisan ayında ülkenin dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi haline gelmişti.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=3131