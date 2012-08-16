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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun Exynos 4 Quad çipsetli K860 akıllı telefonuna ait test sonucu yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Exynos 4 Quad çipsetini birçok markaya satarak Qualcomm, NVIDIA, ST-Ericsson ve Texas Instruments gibi diğer yarı iletken üreticileriyle rekabet etmek isteyen Samsung'un Lenovo için tedarikte bulunduğu iddia ediliyor. LePhone K860 olarak adlandırılan cihaza ait yeni bir kanıt ortaya çıktı.
NenaMark2 test sonucu internette yayınlanan K860'ın 1.4GHz hızında işlemci, ARM Mali-400 GPU, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olduğu doğrulandı. Daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın listelediği LePhone serisin yeni akıllı telefona, 5 inç büyüklüğünde ekran, Exynos 4412 çipset, 1GB RAM, 4GB ROM, 8MP arka, 2MP ön kamera ve ICS sürümünün eşlik edeceği aktarılmıştı.
Şuan için Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülmesi beklenmeyen Lenovo K860, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 ve Meizu MX-4 core modelinin ardından Exynos 4 Quad'ın güç verdiği üçüncü akıllı telefon olacak. Test sonucunun diğer iki cihazdan daha düşük olduğunu belirtelim.
Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva eden aygıt, Lenovo'nun kendi kullanıcı arayüzünü taşıyacak ve Çin'in üç büyük operatörüyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Satışı birkaç hafta içerisinde başlayacak olan LePhone K860, bu yıl 40 akıllı telefon piyasaya sürmek ve 18 milyon satış gerçekleştirmek isteyen Çin merkezli teknoloji devinin amiral gemisi olarak çıkış yapacak. Halihazırda mobil sektörün en büyük pazarı Çin'de %10 paya sahip olan Lenovo, geçtiğimiz Nisan ayında ülkenin dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi haline gelmişti. 

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=3131 Yorum Yaz
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OvernightSensation 7 yıl en beğenilen
Eryigitttt
Birgun herkes apple kullanacak:)

bir bitmediniz a....
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DH Misafiri 6 yıl
Pazar hızla değişiyor ve günümüz kaos ortamında siz bir gün herkes apple kullanacak diyen sayın arkadaşım dediğimi iyi bir yere yazın yakın vadede samsung apple ı tahtından edecek ardından lenovo teoshiba lg gibi markalar ataga geçecekler.Bir gün apple nokianın ve blackberry nin bugunkü durumundan daha iyi olmayacak.
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nurettinaz 7 yıl
Olmuş ki bu:D
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aziz77 7 yıl
HooMie
Eryigitttt
dost1984
Eryigitttt Birgun herkes apple kullanacak:)
androidin live wallpaper i yeter.
Iphone 4 aldigimda piyasadaki en iyi telefonlar, htc desire ve galaxy s idi. Simdi bu telefonlar nerde? Andoidin yeni surumunun a sini bile kullanamiyorlar. Bigun live ekran kullanmak istersem bunu windowsla yaparim. Suan stabilite onemli olan benim icin
Galaxy S şuan cebimde
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cebinizde olsa ne olacak çakma romlarla bu iş olmuyor,bende kurdum ama belli bir süre sonra tökezlemeye başlıyor...
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ozgur112 7 yıl
Eryigitttt
Birgun herkes apple kullanacak:)

"Birgun herkes fenerbahçeli olacak" elmakurduyla kanarya tarlaları sürer,başakları yeşertir ama aynı zamanda sahayada yansıtmazadan mutlu mesud yaşarlarmışşşşşş.....
Bu masalda böylece sona erdiiii....
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bellair 7 yıl
gel lenovo gel pastadan sanada pay düşer :)
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aziz77 7 yıl
Arkadaşlar burda gene olaylar konu dışı olmuş,madem bende katılayım,iphonun işletim sistemi kesinlikle dünyada lider, çünkü şişmeyen çok stabil çalışan bir sistem,androdin fazlalığı var doğru ama,android windows gibi şişiyor stabilte ve güncellmeden mahrum kalıyorsunuz.Tamamen objektif bakıyorum olaya yıllarca android kullandım ama dediğim gibi...
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laixionghuiwr 7 yıl
Bigun live ekran kullanmak istersem bunu windowsla yaparim. Suan stabilite onemli olan benim icin
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turbo-powwer 7 yıl
Yararlı yorum yapanınızı da görmedim zaten :)
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TECHTRONİC 7 yıl
LePhone K860 resmen çıkmış oldu Bim hemen dava açsın LePhone benim patentim altında diye donanımhaberde şahit olarak gelir mahkemeye :)))))
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sticer12 7 yıl
Eryigitttt
Birgun herkes apple kullanacak:)

o zaman dünyanın sonu gelmiş olacak
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