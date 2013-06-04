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Lenovo'nun Intel Clover Trail+ işlemcili telefonu K900 yıl sonuna kadar 10 ülkede daha satışa çıkacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lenovo'nun Intel Clover Trail+ işlemcili telefonu K900 yıl sonuna kadar 10 ülkede daha satışa çıkacak

Intel'in Clover Trail+ Z2580 işlemcili ilk akıllı telefonu olan K900, yeni bölgelerde piyasaya sürülüyor. Lenovo bugün yayınladığı basın açıklamasında, Malezya ve Tayvan'da satışların başladığını ilan etti ve yakın gelecekte uygulamayı planladığı satış planını detaylandırdı. Dünyanın en büyük mobil cihaz pazarı Çin'in en büyük ikinci telefon üreticisi konumundaki Lenovo, geçen yıla kadar memleketi dışındaki bölgelerde akıllı telefon satışı gerçekleştirmiyordu. 2012'de Asya'nın diğer ülkelerine yayılan firma, reklam yüzü meşhur basketbolcu Kobe Byrant olan K900'ü Hindistan, Endonezya, Rusya, Filipinler ve Vietnam'da tüketicilerle buluşturmuştu. Malezya ve Tayvan ile birlikte halihazırda sekiz ülkede erişilebilir olan 2GHz hızında çift çekirdekli işlemciye sahip aygıt, yıl sonuna kadar 10 ülkeye daha giriş yapacak.
5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD ekran, PowerVR SGX544 GPU, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart yuvası, 13MP kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve Lenovo tarafından geliştirilen özel kullanıcı arayüzüyle donatılan alüminyum kasalı K900, yalnızca 6.9 mm kalınlığında tasarlanmış olmasına rağmen 2.500 mAh büyüklüğünde bir güç ünitesini beraberinde getiriyor. 162 gram ağırlığındaki akıllı telefonun satılmaya başlayacağı diğer 10 ülkeyi ilerleyen dönemlerde resmen açıklayacak olan Lenovo, üst düzey yöneticileri aracılığıyla ABD pazarına girmeye sıcak baktığını beyan etmişti. Yerel üretici formundan sıyrılıp kişisel bilgisayar ve kurumsal elektronik pazarlarında elde ettiği marka değerinden uluslararası mobil piyasada faydalanmayı amaçlayan Çinli üretici, yeni stratejinde ilk adımı K900 ile atacak. Gelecek yıl ise; tanıtılacak Lenovo çözümlerinin büyük bir kısmının dünya geneline dağıtılacağı tahmin ediliyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20130603006366/en Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
öncelıkle selam herkese suan elımde pasaport kayıtlı lenovo k 900 bulunmakta ısteyenler bana ulassın lutfen fiyat 850 tl mail hakangurbuz_@hotmail.com
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abbet 5 yıl
Lenovo kendine yeni bir logo bulmali. Yada en azindan sadece cep telefonlarinda kullanacagi bir logo ile calismali. Bu tasarim karsisinda gercekten buna ihtiyaci var.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bu işlemci dünyanın en az enerji tüketen işlemci bilgisayardaki intelle karıştırmayın .. cihazın şuan ki fiyatı 350 dolar bu fiyata türkiyede samsum galaxy gio alırsın anca
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DH Misafiri 6 yıl
.kullanmadan yorum yapıyorsunuzya,yuh size,
o öyleymiş bu şöyleymişte cart curt,
kedi ulaşamadıgı ete mundar dermiş misali,
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search in vain 6 yıl
bencede mükemmel olmuş şu kasada iosta çalışsa yıkılırdı ortalık
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SHERQUAN 6 yıl
Bilgisayar kasası sandım
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Ü s t a D 6 yıl
Lenovo yu telefon olarak çok bilmem ama İNTEL işlemcili MOTOROLA RAZR I kullanmıştım son derece memnun ediciydi.Gerek hız gerek pil kullanımı konusunda çok iyiydi.İnternet wi-fi ve 3G olarak ise kullandığım telefonların en hızlısıydı.Razr I incelememde yazmıştım 580 mb lık dosyayı 6-7 dakika gibi sürede indirmiştim netten.Üstelik bu cihazın alüminyum çerçeve ve o süper incelikte olması da + değer..Bravo lenovo..
Ben bu cihazın alımı için araştırmaya başlayayım belki bir kaynak bulur fazla alır,forumdaşlarımıza da getiririz :)
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selmand 6 yıl
İşlemci özellikleri nasıl. Tasarımı gerçektende çok güzelmiş. 1000 tl den satılsa hemen kaparım bir tane. Tasarım harika.
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aykut.. 6 yıl
Tasarım harika ama 5,5 nedir be
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DH Misafiri 6 yıl
yaklaşık 3 aydır takip etmem sonucunda çine giden yakınlarım sayesinde bi kaç haftaya elime geçecek telefon. 450-500 dolar arası kesinlikle alınası.
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fuckulteli 6 yıl
Lenovo Z580 bilgisayarımla çok uyumlu olurlar ama bu telefon üst segment bir model sanırım, S4'lerin One'lar Xperia Z'lerin olduğu yerde ya da onlara bir basamak alttan bakıyor ama pahalı bir model olacak sanrım.. Ekranının büyük olması bile diğer donanımlara bakılmaksızın fiyatı yükseltirken düşüncem doğru sanırım.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Ben bu aleti ilk gördüğümde çok beğenmiştim,tasarımdan dolayı galiba bana uymayan tek yanı var fazla büyük, 5" olsa alınırdı.
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