Lenovo'nun Intel Clover Trail+ işlemcili telefonu K900 yıl sonuna kadar 10 ülkede daha satışa çıkacak





Intel'in Clover Trail+ Z2580 işlemcili ilk akıllı telefonu olan K900, yeni bölgelerde piyasaya sürülüyor. Lenovo bugün yayınladığı basın açıklamasında, Malezya ve Tayvan'da satışların başladığını ilan etti ve yakın gelecekte uygulamayı planladığı satış planını detaylandırdı. Dünyanın en büyük mobil cihaz pazarı Çin'in en büyük ikinci telefon üreticisi konumundaki Lenovo, geçen yıla kadar memleketi dışındaki bölgelerde akıllı telefon satışı gerçekleştirmiyordu. 2012'de Asya'nın diğer ülkelerine yayılan firma, reklam yüzü meşhur basketbolcu Kobe Byrant olan K900'ü Hindistan, Endonezya, Rusya, Filipinler ve Vietnam'da tüketicilerle buluşturmuştu. Malezya ve Tayvan ile birlikte halihazırda sekiz ülkede erişilebilir olan 2GHz hızında çift çekirdekli işlemciye sahip aygıt, yıl sonuna kadar 10 ülkeye daha giriş yapacak.

5.5 inç büyüklüğünde Full HD IPS LCD ekran, PowerVR SGX544 GPU, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart yuvası, 13MP kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi ve Lenovo tarafından geliştirilen özel kullanıcı arayüzüyle donatılan alüminyum kasalı K900, yalnızca 6.9 mm kalınlığında tasarlanmış olmasına rağmen 2.500 mAh büyüklüğünde bir güç ünitesini beraberinde getiriyor. 162 gram ağırlığındaki akıllı telefonun satılmaya başlayacağı diğer 10 ülkeyi ilerleyen dönemlerde resmen açıklayacak olan Lenovo, üst düzey yöneticileri aracılığıyla ABD pazarına girmeye sıcak baktığını beyan etmişti. Yerel üretici formundan sıyrılıp kişisel bilgisayar ve kurumsal elektronik pazarlarında elde ettiği marka değerinden uluslararası mobil piyasada faydalanmayı amaçlayan Çinli üretici, yeni stratejinde ilk adımı K900 ile atacak. Gelecek yıl ise; tanıtılacak Lenovo çözümlerinin büyük bir kısmının dünya geneline dağıtılacağı tahmin ediliyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20130603006366/en