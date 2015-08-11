Lenovo'nun yeni markası ZUK Z1 lanse edildi

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Lenovo'nun akıllı telefon pazarında gücünü artırmak amacıyla hayata geçirdiği ZUK adındaki yeni markası, ilk meyvesini verdi. ZUK markası fiyat-performans dengesini iyi kuran akıllı telefonlara ev sahipliği yapacak.
ZUK Z1 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alırken biraz eski bir işlemci olan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor. 32-bit döneminden kalma işlemci 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait çekirdeği yanında Adreno 330 grafik birimi sunuyor.
ZUK Z1 modeli 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 13MP çözünürlüğündeki Sony IMX214 sensör OIS desteği barındırıyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde OmniVision sensör mevcut.
Home butonunda parmak izi okuyucu bulunan model USB 3.0 destekli Type-C bağlantısı ile hızlı veri aktarımlarına imkan tanıyor. 4100mAh gücündeki batarya sınıfında oldukça dikkat çekici. Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde çalışan model 285$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model 18 Ağustos itibariyle satışa sunulacak.
http://www.gsmdome.com/zuk-z1-is-now-official-comes-with-usb-type-c-3-0-3-gb-of-ram-and-4-100-mah-battery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kendi kamerasını kullanma CameraNext yükle veya flashla xda-developerda mevcut ayarlamalar keskinlik 1, karşıtlık 4, doygunluk 5 olarak ayarla bana dua edeceksin zaten iyi olan bir telefon proya dönüyo bildiğin al buda örnek selfie i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
telefon güzlde selfiyi niye ters çkiyor. düzeltemedim onu bir türlü