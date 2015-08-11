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Lenovo'nun yeni markası ZUK Z1 lanse edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,6b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun yeni markası ZUK Z1 lanse edildi

Lenovo'nun akıllı telefon pazarında gücünü artırmak amacıyla hayata geçirdiği ZUK adındaki yeni markası, ilk meyvesini verdi. ZUK markası fiyat-performans dengesini iyi kuran akıllı telefonlara ev sahipliği yapacak. 

ZUK Z1 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alırken biraz eski bir işlemci olan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor. 32-bit döneminden kalma işlemci 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait çekirdeği yanında Adreno 330 grafik birimi sunuyor. 

ZUK Z1 modeli 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 13MP çözünürlüğündeki Sony IMX214 sensör OIS desteği barındırıyor. Ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde OmniVision sensör mevcut. 

Home butonunda parmak izi okuyucu bulunan model USB 3.0 destekli Type-C bağlantısı ile hızlı veri aktarımlarına imkan tanıyor. 4100mAh gücündeki batarya sınıfında oldukça dikkat çekici. Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde çalışan model 285$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model 18 Ağustos itibariyle satışa sunulacak.  

http://www.gsmdome.com/zuk-z1-is-now-official-comes-with-usb-type-c-3-0-3-gb-of-ram-and-4-100-mah-battery Yorum Yaz
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phantasm 3 yıl
Resmi olarak hala gelmedi Türkiyeye telefon 1 sene geçmesine rağmen. Anlaşılan gelmeyecek. Alanlar nereden alıyor?
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonu resmi sitesinden mi aldınız, ülkeye kayıt pasaport vs gereklimi bir de garantisi aynı mı kalıyor lenovo türkiye bakabiliyor mu ?
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DH Misafiri 3 yıl
dexterr
telefon güzlde selfiyi niye ters çkiyor. düzeltemedim onu bir türlü
kendi kamerasını kullanma CameraNext yükle veya flashla xda-developerda mevcut ayarlamalar keskinlik 1, karşıtlık 4, doygunluk 5 olarak ayarla bana dua edeceksin zaten iyi olan bir telefon proya dönüyo bildiğin al buda örnek selfie i.hizliresim.com/...
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mabovski 3 yıl
zuk diye oturmuş.
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DH Misafiri 3 yıl
şu an bu telefona sahibim ve hayatım boyunca kullandığım en iyi telefon şaka gibi pro kameraya en yakın selfie deneyimi - arka kamerada mükemmel bir ayrıntı, renk ve ışık - 24 bit ses sistemi olduğundan kulaklıkta resmen disco deneyimi - efsanevi şarj deneyimi var 4100 mah pil usp type c 3.0 girişi ile çook çabuk doluyor ve naparsan yap telefon ısınmıyor snapdragon olmasına rağmen zaten cyanogen hakkını veriyor yine ben alemin kralıyım diyor imkanı olan kesinlikle kaçırmasın pişman olmaz ayrıca antutu skoru 43.000 değil !!! 59.665 gördüm buyrun fotoda koyuyorum hemde normal bir şekilde gün içerisinde yaptım binbir türlü uygulamanın kurulu olduğu ve arkada açık olduğu bir vakit.
i.hizliresim.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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dexterr 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şu an bu telefona sahibim ve hayatım boyunca kullandığım en iyi telefon şaka gibi pro kameraya en yakın selfie deneyimi - arka kamerada mükemmel bir ayrıntı, renk ve ışık - 24 bit ses sistemi olduğundan kulaklıkta resmen disco deneyimi - efsanevi şarj deneyimi var 4100 mah pil usp type c 3.0 girişi ile çook çabuk doluyor ve naparsan yap telefon ısınmıyor snapdragon olmasına rağmen zaten cyanogen hakkını veriyor yine ben alemin kralıyım diyor imkanı olan kesinlikle kaçırmasın pişman olmaz ayrıca antutu skoru 43.000 değil !!! 59.665 gördüm buyrun fotoda koyuyorum hemde normal bir şekilde gün içerisinde yaptım binbir türlü uygulamanın kurulu olduğu ve arkada açık olduğu bir vakit.

i.hizliresim.com/...

telefon güzlde selfiyi niye ters çkiyor. düzeltemedim onu bir türlü
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6.cadde 4 yıl
O 32 bit doneminden kalma denilen sd 801 bugun 64bit olan snapdragon 410, 615 ve mtk6752 gibi işlemcilere nal toplatir.
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DH Misafiri 4 yıl
Cihaz 10 numara olmuş... çıksın almayı düşünüyorum... mtk şilemci olsaydı imei çakması kolay olurdu....
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KoşanBalık 4 yıl
Durudurıttut z.u.k durudurttut zuk zuk ... Bu nasıl reklam bu nasıl isim 😂
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J.McNulty 4 yıl
Herşey güzel işlemci 801.. Tamam iyi güzel hızlı işlemci ancak 615 koy 64bit olsun .. Ama diğer özellikleri ile güzel telefon ;)
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DARBE 4 yıl
Vibe model ismini markalaştırsa daha bi albenisi olurdu, zuk nedir arkadaş.
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shinnig 4 yıl
K3 Note kullanın kafanızı yormayin..
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