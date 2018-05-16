Lenovo'nun yeni telefonu 4 TB depolama alanı ile ezber bozmaya geliyor

Lenovo geçtiğimiz günlerde piyasada daha önce hiç görülmemiş bir ekran-gövde oranına sahip olacağının sinyalini veren bir akıllı telefon görseli yayınlamıştı. Ön tarafı tamamen ekranla kaplı olan cihazın çentiksiz bir tasarıma sahip olacağı öne sürüldü. Lenovo'nun yeni teaser görseli ise bu akıllı telefonun 4 TB dahili depolama alanına sahip olabileceğini ortaya koymuş durumda.

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Günümüzde akıllı telefonların 1 TB veya daha fazla dahili depolama alanıyla geldiğine pek şahit olmuyoruz. Amiral gemilerinde gördüğümüz maksimum kapasite 256 GB seviyesinde ancak Çinli Smartisan'ın 1 TB UFS 2.1 depolama alanına sahip Smartisan R1'i piyasaya sürmesiyle birlikte akıllı telefonlarda TB barajına ulaşıldı.

Lenovo Z5 ne zaman tanıtılacak?

Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng'in Weibo aracılığı ile paylaştığı yeni görsel, Lenovo Z5 olarak adlandırılan cihazın 4 TB depolama alanına sahip olabileceği ortaya koymuş durumda. Kendisi daha önce Z5'in dört teknolojik yenilik getireceğini ve 18 patentli teknolojiye sahip olacağını açıklamıştı.

Cheng'in son yayınladığı teaser 4 TB'lık depolama alanı ile neler yapabileceğinden bahsediyor. Bu sayede akıllı telefonun hafızasında bir milyon fotoğraf, 12.000 HD film ve 15.000 kayıpsız müzik dosyasını saklanabilecek. Daha şimdiden herkes Lenovo'nun Z5 ile bu kadar ileriye gidip gidemeyeceğini merak etmeye başladı. Şirketin 14 Haziran tarihinde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte Lenovo Z5'i tanıtması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/05/16/lenovo-vp-reveals-the-lenovo-z5-will-come-a-massive-4tb-storage-launch-in-june/