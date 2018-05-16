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Lenovo'nun yeni telefonu 4 TB depolama alanı ile ezber bozmaya geliyor

Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng'in yayınladığı yeni teaser, Lenovo Z5'in 4 TB dahili depolama alanına sahip olacağını gösteriyor. Cihaz daha önce hiç görülmemiş bir ekran-gövde oranı sunacak.
1 yıl
9,5b
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28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo geçtiğimiz günlerde piyasada daha önce hiç görülmemiş bir ekran-gövde oranına sahip olacağının sinyalini veren bir akıllı telefon görseli yayınlamıştı. Ön tarafı tamamen ekranla kaplı olan cihazın çentiksiz bir tasarıma sahip olacağı öne sürüldü. Lenovo'nun yeni teaser görseli ise bu akıllı telefonun 4 TB dahili depolama alanına sahip olabileceğini ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "HTC, blockchain tabanlı bir akıllı telefon çıkaracağını duyurdu"
Günümüzde akıllı telefonların 1 TB veya daha fazla dahili depolama alanıyla geldiğine pek şahit olmuyoruz. Amiral gemilerinde gördüğümüz maksimum kapasite 256 GB seviyesinde ancak Çinli Smartisan'ın 1 TB UFS 2.1 depolama alanına sahip Smartisan R1'i piyasaya sürmesiyle birlikte akıllı telefonlarda TB barajına ulaşıldı.

Lenovo Z5 ne zaman tanıtılacak?

Lenovo başkan yardımcısı Chang Cheng'in Weibo aracılığı ile paylaştığı yeni görsel, Lenovo Z5 olarak adlandırılan cihazın 4 TB depolama alanına sahip olabileceği ortaya koymuş durumda. Kendisi daha önce Z5'in dört teknolojik yenilik getireceğini ve 18 patentli teknolojiye sahip olacağını açıklamıştı.
Cheng'in son yayınladığı teaser 4 TB'lık depolama alanı ile neler yapabileceğinden bahsediyor. Bu sayede akıllı telefonun hafızasında bir milyon fotoğraf, 12.000 HD film ve 15.000 kayıpsız müzik dosyasını saklanabilecek. Daha şimdiden herkes Lenovo'nun Z5 ile bu kadar ileriye gidip gidemeyeceğini merak etmeye başladı. Şirketin 14 Haziran tarihinde Çin'de düzenleyeceği etkinlikte Lenovo Z5'i tanıtması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/05/16/lenovo-vp-reveals-the-lenovo-z5-will-come-a-massive-4tb-storage-launch-in-june/ Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Neyi abartsak, neyi abartsak
Arkaya 4. kamera koysak
Yok abartı olur abi
6 bin. Mah pil koyalım
Çok kalın olur olmaz o
Hafızaya abanalım abi o zaman
Tamam bu olur işte.. Burdan yürürüz..
Neyi abartsak, neyi abartsakArkaya 4. kamera koysakYok abartı olur abi6 bin. Mah pil koyalımÇok kalın olur olmaz oHafızaya abanalım abi...
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stalker(1979) 1 yıl profecco
Vivo yaptıysa lenovo da yapabilir aslında. Umarım 2019'da vivo gibi çentiksiz telefonların yılı olur. Bu çentikli telefonları geçmişteki bir gariplik olarak hatırlamak istiyorum
Vivo yaptıysa lenovo da yapabilir aslında. Umarım 2019'da vivo gibi çentiksiz telefonların yılı olur. Bu çentikli telefonları geçmişteki bir gariplik olarak ha...
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zero fear 1 yıl
DH Hiçbir şey beğenmeme timi konuyu basmış
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burakk, 1 yıl
Muhtemelen çok pahalı olur olursa ama kaç para olursa olsun yine satar. Ayda 6-7bin dolar gelirim olsaydi 4 bin dolara kadar para birakirdim boyle bir cihaza.
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Osakawa 1 yıl
10000 tl ye telefon alıcaz :)
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SYNCCRYS 1 yıl
Tamir edilemeyen cep telefonu nesline hoş geldiniz el sallayın :)
Bozulursa at çöpe yenisi al :)
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Quard 1 yıl
4 Tb ne ya, biraz fazla uçmuşlar umarım fiyatı da çok uçuk olmaz.
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kadir_yilmaz 1 yıl
Kameralar geliştikçe, oyunlara yeni özellikler geldikçe, uygulamalar güncellendikce... hafıza olan ihtiyaçta artma meydana gelecektir. Belki bugün için değil ama kısa bir süre içinde 4 ev dahi yeterli gelmeyebilir.
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CoreXXX 1 yıl
taşınabilir harddiskli telefon
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silver1978 1 yıl
birde içindekileri yedeklemesi var.
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Gofretcocuk54 1 yıl
Kaç para ister kim bilir ahh alınır
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ti7800 1 yıl
Süper. Ben bunu external disk olarak ta kullanırım. Yedeklerimi buna alırım. üstelik telefonlarda dahili şifreleme var.
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muratai 1 yıl
Ulan bırak 4tb yi bırak 1tb yi 200-250 gb microsd kart alamıyoruz dünya para, çok pahalı. 4tb yi telefona koysan kim alabilecek o cihazı?
Concorde projesi gibi olmasın bununda sonu?
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