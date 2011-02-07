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Lexus CT 200h Hybrid Japonya'da satışa çıkarılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus'un başarılı modeli CT 200h için geliştirilen hybrid model satışa çıkarılıyor.Aslında Avrupa pazarı için planlanan model, ilk olarak Japonya'da satışa çıkarılıyor. Bunun nedeni olarak ise anavatan Japonya'daki Lexus satışlarının önemli ölçüde azalması olarak gösteriliyor.

Lexus'un 5 kapılı hatchback karosere sahip modeli CT 200h Hybrid, hybrid altyapısını Toyota'dan alıyor. Prius gibi 1.8 litre hacminde bir benzinli motor ve elektrikli motordan oluşan hybrid sistemine ve nikel-metal hidrid bataryalara sahip model, Lexus'a göre 100 kilometrede ortalama 5.6 litre benzin tüketiyor. Otomobilin bataryaları doluyken ortalama yakıt tüketimi ise 2.95 litre/100 kilometre olarak açıklanmış.

Otomobilde görev alan 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motor ve elektrik motoru toplamda 136 beygir güce ulaşabiliyor. Güçlü motorları sayesinde 0'dan 100 kilometre/saat hıza 9.8 saniyede ulaşabilen otomobilin Japonya'dan sonra hangi ülkelerde satışa çıkarılacağı ise henüz belli değil. Ancak Lexus'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre CT 200h Hybrid'in Mart veya Nisan ayında Amerika'da da satışa çıkarılması planlanıyor.


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mehmetturk52 8 yıl
Bu marka, Toyota'nın prestij markası. Aslında bildiğimiz Toyota ama iç tasarımdaki farklar büyük oluyor genelde. Bu model Avensis aslında ama içine bakınca ilgisi yok.
Nissan da İnfiniti'yi üretiyor aynı şekilde. Honda ise Acura'yı... Bunlar arasında en az tutulan Acura oldu malesef...
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mayor 8 yıl
içten yanmalı motor dizel oluyor benzin tüketiyor denilmiş:D içten patlamalı motor olmasın yada
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Wade 8 yıl
Bu arabanın dış görünüşü fazla hoşuma gitmedi. Arabanın iç görüntülerine bakacağım.
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ebehram 8 yıl
İstinyede bayisi var.
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musch-lee 8 yıl
lexus ülkeme gelse milletim araba görse
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Cumhuriyet. 8 yıl
Aman bide buna pil mi alcaz

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