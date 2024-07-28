Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası inşa edecek

Elektrikli otomobillere karşı ihtiyatlı davranan ve rakiplerinin gerisinde kalan Toyota, BYD gibi Çinli üreticilerle rekabet etmesi gerektiğinin farkında. Japonya pazarına Atto 3 modeliyle giren BYD, geçtiğimiz ay ülkede Seal modelini de satışa sundu.
Ülkede Çinli üreticilerin payı artıyor
Japonya Otomobil İthalatçıları Derneği'ne (JAIA) göre, 2024'ün ilk yarısında Japonya'nın ithal ettiği otomobillerin %10'unu Çinli elektrikli araçlar oluşturdu. Her ne kadar ülkede yerli üreticiler ve BMW ve Mercedes gibi Avrupalı lüks otomobil üreticileri hakim olsa da, Çinli üreticiler de pazara girerek pay almaya çalışıyor.
Toyota, Japonya'nın dört ana adasının en güneydeki adası olan Kyushu'da kurmayı planladığı yeni bir elektrikli araç batarya fabrikasıyla BYD'nin yükselişine karşı koymayı hedefliyor. Ada, birkaç otomobil ve yarı iletken üretim tesisine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle "Silikon Adası" olarak da biliniyor.
Toyota'nın yeni tesisi, elektrikli araç tedarik zincirini genişleterek Asya'ya ihracatı artırmaya yardımcı olacak. Tesis, çoğunlukla ihracat için Lexus araçları üreten Toyota'nın Miyata tesisine 40 km uzaklıkta inşa edilecek ve tesisin ana tedarikçisi olacak. Toyota'nın pil üretim kolu Primeearth EV Energy yeni fabrikayı işletecek.
Toyota, 2030 yılına kadar elektrikli araçlara 32 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor ve 2030'a gelindiğinde yıllık 3,5 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 104.000 adet elektrikli araç satabilmişti.
Toyota'nın, yeni pil fabrikasına ne kadar para harcayacağı ve inşaatın ne zaman başlayacağı henüz belli değil, ancak yakında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-motor-build-ev-battery-plant-fukuoka-nikkei-says-2024-07-26/ https://electrek.co/2024/07/26/toyota-plots-new-ev-battery-plant-fend-off-surging-byd/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.