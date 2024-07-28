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    Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası inşa edecek

    Toyota, Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek amacıyla Japonya'da yeni bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrika, şirketin lüks araç markası Lexus için piller üretecek. 
    Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Toyota, BYD ve diğer Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek amacıyla Japonya'nın "Silikon Adası"nda yeni bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrika, şirketin lüks araç markası Lexus için piller üretecek. 

    Elektrikli otomobillere karşı ihtiyatlı davranan ve rakiplerinin gerisinde kalan Toyota, BYD gibi Çinli üreticilerle rekabet etmesi gerektiğinin farkında. Japonya pazarına Atto 3 modeliyle giren BYD, geçtiğimiz ay ülkede Seal modelini de satışa sundu.

    Ülkede Çinli üreticilerin payı artıyor

    Japonya Otomobil İthalatçıları Derneği'ne (JAIA) göre, 2024'ün ilk yarısında Japonya'nın ithal ettiği otomobillerin %10'unu Çinli elektrikli araçlar oluşturdu. Her ne kadar ülkede yerli üreticiler ve BMW ve Mercedes gibi Avrupalı lüks otomobil üreticileri hakim olsa da, Çinli üreticiler de pazara girerek pay almaya çalışıyor.

    Toyota, Japonya'nın dört ana adasının en güneydeki adası olan Kyushu'da kurmayı planladığı yeni bir elektrikli araç batarya fabrikasıyla BYD'nin yükselişine karşı koymayı hedefliyor. Ada, birkaç otomobil ve yarı iletken üretim tesisine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle "Silikon Adası" olarak da biliniyor.

    Toyota'nın yeni tesisi, elektrikli araç tedarik zincirini genişleterek Asya'ya ihracatı artırmaya yardımcı olacak. Tesis, çoğunlukla ihracat için Lexus araçları üreten Toyota'nın Miyata tesisine 40 km uzaklıkta inşa edilecek ve tesisin ana tedarikçisi olacak. Toyota'nın pil üretim kolu Primeearth EV Energy yeni fabrikayı işletecek.

    Toyota, 2030 yılına kadar elektrikli araçlara 32 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor ve 2030'a gelindiğinde yıllık 3,5 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 104.000 adet elektrikli araç satabilmişti.

    Toyota'nın, yeni pil fabrikasına ne kadar para harcayacağı ve inşaatın ne zaman başlayacağı henüz belli değil, ancak yakında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-motor-build-ev-battery-plant-fukuoka-nikkei-says-2024-07-26/ https://electrek.co/2024/07/26/toyota-plots-new-ev-battery-plant-fend-off-surging-byd/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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