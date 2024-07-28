Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası inşa edecek

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Tam Boyutta Gör Toyota, BYD ve diğer Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek amacıyla Japonya'nın "Silikon Adası"nda yeni bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrika, şirketin lüks araç markası Lexus için piller üretecek.

Elektrikli otomobillere karşı ihtiyatlı davranan ve rakiplerinin gerisinde kalan Toyota, BYD gibi Çinli üreticilerle rekabet etmesi gerektiğinin farkında. Japonya pazarına Atto 3 modeliyle giren BYD, geçtiğimiz ay ülkede Seal modelini de satışa sundu.

Ülkede Çinli üreticilerin payı artıyor

Japonya Otomobil İthalatçıları Derneği'ne (JAIA) göre, 2024'ün ilk yarısında Japonya'nın ithal ettiği otomobillerin %10'unu Çinli elektrikli araçlar oluşturdu. Her ne kadar ülkede yerli üreticiler ve BMW ve Mercedes gibi Avrupalı lüks otomobil üreticileri hakim olsa da, Çinli üreticiler de pazara girerek pay almaya çalışıyor.

Toyota, Japonya'nın dört ana adasının en güneydeki adası olan Kyushu'da kurmayı planladığı yeni bir elektrikli araç batarya fabrikasıyla BYD'nin yükselişine karşı koymayı hedefliyor. Ada, birkaç otomobil ve yarı iletken üretim tesisine ev sahipliği yapıyor, bu nedenle "Silikon Adası" olarak da biliniyor.

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Toyota'nın yeni tesisi, elektrikli araç tedarik zincirini genişleterek Asya'ya ihracatı artırmaya yardımcı olacak. Tesis, çoğunlukla ihracat için Lexus araçları üreten Toyota'nın Miyata tesisine 40 km uzaklıkta inşa edilecek ve tesisin ana tedarikçisi olacak. Toyota'nın pil üretim kolu Primeearth EV Energy yeni fabrikayı işletecek.

Toyota, 2030 yılına kadar elektrikli araçlara 32 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor ve 2030'a gelindiğinde yıllık 3,5 milyon elektrikli otomobil satmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 104.000 adet elektrikli araç satabilmişti.

Toyota'nın, yeni pil fabrikasına ne kadar para harcayacağı ve inşaatın ne zaman başlayacağı henüz belli değil, ancak yakında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

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Toyota, Japonya'da yeni batarya fabrikası inşa edecek