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Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor

Japon otomobil devi Toyota'nın lüks segment markası Lexus, Detroit Auto Show' da LC 500 ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ayrıca fuarda iki dalda en iyi seçilmeyi de başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor
 
Lexus LC 500 , Detroit Auto Show’un dikkat çeken otomobilleri arasında yerini hızlı bir şekilde aldı.  Daha önceki Lexus otomobillerin sahip olduğu sert görünümlü ön ızgara ve 467 beygirlik motorunun ötesinde otomobilin yol tutuş kabiliyetinde ki mühendislik ilerleme lüks spor otomobilin gözleri kamaştırmasında asıl unsuru oluşturuyor. LC 500’ ün Lexus için yöneldiği değişime dair ipuçlarını barındırdığı ifade edilebilir. Firmanın 4 yıl önce tanıttığı LF-LC konsept tasarımın üretime hazır hali olma özelliğini de taşıyor.

2012 LS-LF konseptine oldukça yakın olan tasarım, saldırgan hatlara sahip çizgilerin Lexus için iyice benimsendiğini de gösteriyor. Satışların diğer otomobil segmentlerine göre daha yavaş olduğu coupe pazarında yer alan Lexus LC 500 ile Toyota’nın asıl başarmak istediği “tarz” ve “performans” kelimeleri ile iyice özdeşleşmek.
Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor
 

467 beygirlik 5.0L 8 silindirli motor, sedan GS F’de 4.5 saniyelik,  coupe RC F’de  4.4 saniyelik ve Lexus LC 500 de 4.5 saniyelik 0-60 mil hızlanma değeri sunuyor. Otomobilin performans özelliklerinde bu nedenle bir değişim olduğu söylenemez.

LC 500’ü farklı kılan tasarımda ki keskin hatların yanı sıra yol tutuş kabiliyetleri üzerinde daha fazla harcanmış mühendislik çabaları olarak vurgulanıyor. Otomobilin Lexus’un en iyi yol tutuş performansına sahip otomobili olması bekleniyor. Öncelikle diğer modellerden farklı olarak LC 500’de, 8 ileri yerine çift kavramalı otomatik şanzımanlar kadar iyi performansa sahip olduğu iddia edilen 10 ileri, daha hafif ve küçük bir otomatik şanzıman yer alıyor.  LC 500’de tamamen yenilenen arkadan itiş sisteminde tüm bileşenlerin olabildiğince yola yakın olması amaçlanmış. Ağırlık dengesinin kusursuz olması için bagaj bölümüne yerleştirilen akü gibi detaylar ile de otomobil benzerlerinden ayrılıyor.

Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor
 

LC 500’ün Porsche’nin   911 serisinde yer alan herhangi bir modeli ile kıyas edilmesi pek mümkün olmasa da, rekabet edeceği asıl otomobiller, Mercedes S Coupe ve BMW 6 serisi olarak gösteriliyor. 20 ve 21 inç çaplarında jant seçenekleri ile sunulacak otomobilde arka çamurlukların üzerinde sadece  500 adet üretilen  552 beygirlik performans otomobili LFA’da yer alan hava girişlerine de yer verilmiş. Panoramik cam tavan seçeneğinin yanında tamamen karbon fiberden imal tavan da opsiyonel olarak sunuluyor.
Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor
 
Lexus LC 500’ün Detroit Auto Show lansmanın da, fuarın en çok dikkat çeken tasarımlarına verilen EyesOn Design ödülünü "En İyi Üretim Otomobili" ve "En İyi Kabin Tasarımı" kategorilerinde kazandığını ayrıca belirtmek gerekli.

Lexus, yüksek dayanımlı çelik ve karbon fiber ile güçlendirilmiş LC 500’ün şu ana kadar imal edilmiş yapısal olarak en sert otomobil olduğunu ifade ediyor. Gerçek sürüş tecrübelerine ilişkin görüşlere sahip olunduğunda, adından sıkça bahsedilen Lexus LC 500’ün beklentileri ne kadar karşıladığına da şahit olacağız.


http://www.engadget.com/2016/01/17/2017-lc-500-is-the-future-of-lexus/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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crashris 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
Dışı çok tipsiz duruyor.

sen ne anlarsın lafı senin için yaratılmış hadi hayrını gör :D
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ylmzsngl 3 yıl
Öndeki Izgaralı alan dışında herşey süper görünüyor. Canavar gibi bir şey yapmışlar.
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multeci 3 yıl
toyota gerçekten tasarımda özürlü 2015 de tasarım dilini biraz değiştirdiler ve gerçekten güzel oldu ama yani şu lexusdaki ön ızgaranın gerçekten hiçbi manası yok bence yani.
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alemburda34 3 yıl
arka taraf mazda'yı andırıyor özellikle iç tasarımını çok beğendim. Mercedes biraz örnek alsın ne zaman Mercedes denilse iç bölümündeki o kırmızı iplikler aklıma geliyor, hele o ortada ekranları yok mu hiç güzel durmuyor çıkıntı gibi.
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kadirirdem 3 yıl
araba süper duruyor ya ben çok beğendim....
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crashris 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
Dışı çok tipsiz duruyor.

sen ne anlarsın lafı senin için yaratılmış hadi hayrını gör :D
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Fenomenon 3 yıl
Dışı çok tipsiz duruyor.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
kaporta sağlamda kullanması nasıl acaba
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