Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexus, yan aynalar yerine kameralar kullanacak

Japon markası Lexus, 2019 Lexus ES model arabasında yan aynaların yerine kameralar kullanacak. Üretilen İlk seri Lexus ES, şimdilik sadece Japonya'da kullanılacak. Videoyu haberde bulabilirsiz.
8 ay
3,4b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tasarımcılar, yıllarca konsept tasarımlarında otomobil yan aynalarını gelişmiş kamera sistemleriyle değiştirmeyi hayal ettiler ve şimdi Lexus bunu bir üretim otomobilinde yapacak. Ancak önemli bir uyarı var: Üretilen ilk seri Lexus ES sadece Japonya için olacak.  

Daha az rüzgar sesi hedefleniyor

Yeniden tasarlanan 2019 Lexus ES için uygulanan yan aynalar küçük aerodinamik kamera eklentileriyle değiştirildi. Eklentilere monte edilen bu küçük kameralar, otomobilin A sütunlarının tabanına yerleştirilmiş beş inç ekranlara sabit bir video akışı sağlıyor. Üreticilerin bu tür teknolojileri denemesindeki en büyük nedeni, daha aerodinamik sistemini geliştirmek. Bu sayede, daha az sürüklenme ve nihayetinde daha iyi yakıt ekonomisi hedefleniyor. 
Lexus'un yağmura ve kara dayanıklı kamera sistemi ile daha az rüzgar sesi sağlanacak. Bu avantaj, elektrikli otomobillerin pazarına girerken daha da önemli hale gelecektir. Lexus, kamera sisteminin ayna sisteminden daha iyi bir görüş sağladığını özellikle belirtti.
Teknolojinin Avrupa'da kullanılması yasal olsa da, Lexus şimdilik sadece Japonya'da sunulacağını söylüyor. Ancak Audi, yan kamera aynası teknolojisini E-Tron ile yıl sonuna kadar Avrupa'ya taşıyacak ve Avrupa pazarının öncüsü olacak. 

https://www.autoblog.com/2018/09/12/2019-lexus-es-cameras-replace-side-mirrors/#slayt-7420349 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sönmeyen Arıza Lambası. 8 ay en beğenilen
Çalarlar burda. Tanesi 2000 dolardan gitse güzel para.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şıh Hazretleri 8 ay
Yapacaksanız Tesla'daki gibi çamurluğa ya da başa bir yere gizleyin kamerayı. Ha böyle kamera, ha ayna çok da farkı yok.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 8 ay
Ekranları kapı kenarlarına koyduktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Yine kafayı çevirip bakmak zorundasın. Böyle olduktan sonra ha ekrana bakmışsın, ha 5 santim ilerideki aynaya bakmışsın...
Onun yerine ekranları aşağıda kırmızıyla işaretledim gibi sürcünün hemen ön tarafında yol görüşünü bozmayacak şekile sağ ve sol tarafa konumlandırabilirlermiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ekranları kapı kenarlarına koyduktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Yine kafayı çevirip bakmak zorundasın. Böyle olduktan sonra ha ekrana bakmışsın, ha 5 santim i...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7dreaMSoLdier_ 8 ay
Ne bileyim albenili gelmedi hic bana
Hem araclarda ayna olmayınca cok tuhaf durur dışardan artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babacan52 8 ay
mantık güzel de tablet orda çok çirkin duruyo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 8 ay
Arabanın üstünden arkaya doğu geniş açılı bir kamera koyup görüntüyü de direksiyona yakın bir yere koysalar daha iyi olmaz mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 8 ay
Ekran pozisyonları mantıklı aslında.
Sürücüye yakın ekran zaten orada olmalı, Türkiye için örnek verecek olursak, sol tarafın ekranı, direksiyonun solunda olmalı, ortaya (sağa) alınırsa ters olur.
Sürücüye uzak ekran (ülkemizde sağ ayna ekranı) ortaya alınabilir, ama ancak bütün araçlar bu sistemle donatıldığı zaman. Aksi durumda manuel şirket arabasını stop ettiren otomatik vites sahipleri gibi, sağ aynaya bakmayı unuttuğu için trafiği tehlikeye atan sürücülerle karşılaşabiliriz. Araba sürme işi alışkanlık işidir, şu haliyle ekranların pozisyonu, mevcut alışkanlıklarla uyumlu, bu nedenle mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Prezidente 8 ay
çok güzel bir düşünce özellikle yağmurlu havalardaki performansına bayıldım lakin.. trafikte öküzün biri yada cadde de ayyaşın biri bi kırsa sokar sana en az bi 10 bin gayme. türkiye için boş tasarımlar bunlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 ay
Yanlışlıkla çarptın bozuldu kırıldı diyelim 2000$ masraf acıtır resmen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ulfast 8 ay gun
Seni gıdıklamaz bile hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 8 ay
Tek avantaj olarak gece görüşü desteği görüyorum onun dışında gereksiz geliyor. Ayna + kör nokta sistemi gayet yeterli. Zaten bizde pek kullanılmıyor bu aynalar adam sinyal verdiği gibi (vermeye tenezzül ederse) geçme hakkının onda olduğunu düşündüğü için...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 ay
Ön tampon hizasında olsaydı kameralar kör nokta çok daha azalırdı. Ayrıca dışarı çıkıntı yapmak yerine mümkün olduğunda gömme bir tasarımla geliştirilmeli.
Yukarıda bir arkadaşın da önerisi gibi, direksiyonun sağı ve soluna taşınmalı ekranlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 8 ay
Aynaları dışarıdan alıp içeri taşıyacağınıza (kapıdaki ekranlar yerine), orta konsol da yer alan multimedia sisteme dahil etseniz hem sürücü tek bir noktaya odaklanır hemde dikkati daha az dağılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 8 ay
Ne bileyim insanın direk aynadan görmesi şu anda daha güvenli geliyor, 2018 itibari ile, gelecek için bir şey diyemem. Şahsi tercihim, aynalı versiyonlar olurdu. Henüz teknolojiye o kadar güvenmeyenlerdenim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3376 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Lexus, Otomobil Teknolojileri ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Mehmet Eren Balcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay iPhone modellerinde 4GB RAM dönemi 8 ay Windows 10 üçüncü taraf tarayıcı kurarken de uyaracak 8 ay Apple Watch 4 için kötü haber: EKG özelliği tüm ülkelerde kullanılamayacak 8 ay Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı 8 ay PlayStation 4 için 6.00 numaralı sistem yazılımı güncellemesi yayınlandı 8 ay Siber saldırılar Almanya'ya 50.5 milyar dolara mal oldu 8 ay Jeff Bezos 2 milyar dolarlık yardım fonu başlatıyor 8 ay Turing tabanlı Tesla T4 hızlandırıcı duyuruldu 8 ay Nissan Pulsar emekli oluyor 8 ay Facebook sahte haberlerle savaş için yapay zeka kullanıyor 8 ay Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik 8 ay Youtube'un mobil versiyonuna dikey reklamlar geliyor 8 ay Razer Phone 2'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı 8 ay Huawei katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmen doğruladı 8 ay Üç arka kameralı LG V40 ThinQ'nun lansman tarihi açıklandı 8 ay iPhone X kılıfı, iPhone Xs ile uyumlu mu? 8 ay The Boring Company garajları doğrudan tünele bağlayacak 8 ay 2019 DS 3 Crossback'in etkileyici tasarımı ortaya çıktı 8 ay Apple Watch 4’ün EKG özelliği nedir? Nasıl kullanılır? 8 ay iPhone Xs'nin kamera yeteneklerini gösteren video yayınlandı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Lexus, yan aynalar yerine kameralar kullanacak Sonraki BMW otonom motorsiklet geliştirdi! 8 ay Ünlü aksesuar devi, elmasların takibi için Blockchain kullanacak 8 ay Türkiye'deki İlk Mi Store Mağazası Açılıyor! Hangi ürünler olacak? 8 ay GameX 2018: Fuar Turu 1 8 ay GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 3: Buried Alive 8 ay Beyin dalgalarının takibi depresyon tedavisine yardımcı olabilir 8 ay MSI monitörleri Shadow of Tomb Raider hediyeli 8 ay Samsung Türkiye ve Huawei'den Apple'a imalı gönderme 8 ay Spotify, çevrimdışı şarkı depolama sınırını cihaz başına 10.000'e çıkardı 8 ay Henry Cavill, DC filmlerindeki Superman rolüne veda ediyor 8 ay NVIDIA, internet ve endüstri için yapay zekaya odaklanıyor 8 ay Apple, Türkiye’de geliştirici hesaplarının fiyatını üçe katladı 8 ay Uber logosunu değiştirdi: İşte yeni Uber logosu 8 ay Tesla, kWh başına 100 dolarlık bir pil hücresi maliyeti hedefliyor 8 ay Google Inbox iptal edildi 8 ay Apple web sitesinden de kaldırdı: AirPower nerede? 8 ay ABD Savunma Bakanlığı ''görünmez mikrofona'' yatırım yapıyor 8 ay Xiaomi Mi 8 Youth’un yeni renk seçenekleri ortaya çıktı 8 ay Yeni nesil Xbox ve PS konsolları AMD’ye emanet 8 ay iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim