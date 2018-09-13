Lexus, yan aynalar yerine kameralar kullanacak

Tasarımcılar, yıllarca konsept tasarımlarında otomobil yan aynalarını gelişmiş kamera sistemleriyle değiştirmeyi hayal ettiler ve şimdi Lexus bunu bir üretim otomobilinde yapacak. Ancak önemli bir uyarı var: Üretilen ilk seri Lexus ES sadece Japonya için olacak.

Daha az rüzgar sesi hedefleniyor

Yeniden tasarlanan 2019 Lexus ES için uygulanan yan aynalar küçük aerodinamik kamera eklentileriyle değiştirildi. Eklentilere monte edilen bu küçük kameralar, otomobilin A sütunlarının tabanına yerleştirilmiş beş inç ekranlara sabit bir video akışı sağlıyor. Üreticilerin bu tür teknolojileri denemesindeki en büyük nedeni, daha aerodinamik sistemini geliştirmek. Bu sayede, daha az sürüklenme ve nihayetinde daha iyi yakıt ekonomisi hedefleniyor.

Lexus'un yağmura ve kara dayanıklı kamera sistemi ile daha az rüzgar sesi sağlanacak. Bu avantaj, elektrikli otomobillerin pazarına girerken daha da önemli hale gelecektir. Lexus, kamera sisteminin ayna sisteminden daha iyi bir görüş sağladığını özellikle belirtti.

Teknolojinin Avrupa'da kullanılması yasal olsa da, Lexus şimdilik sadece Japonya'da sunulacağını söylüyor. Ancak Audi, yan kamera aynası teknolojisini E-Tron ile yıl sonuna kadar Avrupa'ya taşıyacak ve Avrupa pazarının öncüsü olacak.

https://www.autoblog.com/2018/09/12/2019-lexus-es-cameras-replace-side-mirrors/#slayt-7420349