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Lexus'un Hoverboard'unu bir de uçarken görün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lexus'un Hoverboard'unu bir de uçarken görün
 
İlk olarak Geleceğe Dönüş filmiyle hayatımıza giren "Hoverboard", uzun yıllardır en çok yapılması istenen ve beklenen ürünler arasında yer alıyor. Temel olarak uçan bir kaykay olan Hoverboard, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Lexus tarafından duyurulmuş ve basit tanıtım videosuyla herkesi heyecanlandırmıştı. Şimdi ise beklenen uzun video yayınlandı.
Dünyaca ünlü otomobil üreticisinin Almayan merkezli araştırmacılar ile ortaklaşa ürettiği Hoverboard, beklentilerin aksine istenilen her yerde çalışmıyor. Manyetik kaldırma kuvvetini temel alan ve aşağıda yer alan video kapsamında da özel hazırlanan bir park bünyesinde kullanılan ürün, profesyonel kaykaycı Ross McGouran'ın elinde oldukça zorlu hareketleri aktif olarak gerçekleştirebiliyor ve hatta bir aracın üzerinden dahi atlayabiliyor.
Lexus'un belirttiği kadarıyla Hoverboard bünyesinde iki adet kriyostat içeriyor ve bu birimler sıvı nitrojen yardımıyla -197 derecede (Süperiletkenlerin görevini yerine getirmesi için gerekli) tutulan süperiletken malzemeler barındırıyor. Mıknatıs ve süperiletken malzeme birleşimi sonucu oluşan manyetik kaldırma kuvvetini kullanarak rahatlıkla hareket edebilen Hoverboard, maalesef "Amazing in Motion" reklam kampanyası kapsamında tanıtılıyor ve satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.
Hoverboard için yayınlanan etkileyici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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DeepNote 4 yıl en beğenilen
Geleceğe dönüş filmiyle büyüyüp Martin Mcfly'ı idolü kabul eden şimdinin yetişkinleri bu videoyu izledikten sonra melankoli yaşamıyorsa, ya ölüdür ya da hislerini kaybetmiştir.
Tam hayalini kurduğumuz gibi değil belki ama gelecekte varolacağından eminim. Bir de akım kapasitörü lazım bize :)
Geleceğe dönüş filmiyle büyüyüp Martin Mcfly'ı idolü kabul eden şimdinin yetişkinleri bu videoyu izledikten sonra melankoli yaşamıyorsa, ya ölüdür ya da hisleri...
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C-AyaR 4 yıl
Süper iletken meselesinden biraz anlıyorsanız evdeki standart kaykayınızı howerboard yapabilirsiniz fakat tamamı manyetik bir parkur yapacak paranız yoksa hiç bir işe yaramaz. İlerde özel parkurlarda para verip bineceğiniz bir ürüne dönüşebilir.
Süper iletken meselesinden biraz anlıyorsanız evdeki standart kaykayınızı howerboard yapabilirsiniz fakat tamamı manyetik bir parkur yapacak paranız yoksa hiç ...
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kadirirdem 4 yıl
ilerde özel parkurlarda kullanılabilir tabiki saat başı olur muhtemelen ve parayla olur...
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personalcomputer 4 yıl
Hey gidi günler...

Ama BTTF'daki hoverboard olamaz.
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furandor 4 yıl
Hey any body home..think McFly think.
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lapatid 4 yıl
çok değil,10-15 sene öncesinin bilimkurgu öğelerinin gerçek hale geldiği bir video.
hoverboard ve etrafta uçarak çekim yapan bir drone.
kurguların geleceği şekillendirdiğini düşünüyorum
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enemywalker 4 yıl
Onu bunu bırakın da Lexus ülkemize girse.Yıllarca babam sayesin de kullandığım araç.Verdigi premium hissi yeterli
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C-AyaR 4 yıl
Süper iletken meselesinden biraz anlıyorsanız evdeki standart kaykayınızı howerboard yapabilirsiniz fakat tamamı manyetik bir parkur yapacak paranız yoksa hiç bir işe yaramaz. İlerde özel parkurlarda para verip bineceğiniz bir ürüne dönüşebilir.
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ugacomtr 4 yıl
istenilen seviyede degil. yere sürtüp duruyor. binen kisi hep düsüyor.
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darkest earth 4 yıl ugacomtr
ugacomtr
istenilen seviyede degil. yere sürtüp duruyor. binen kisi hep düsüyor.

Onun sebebi binen adamın kilosu. Belli ki yüz kilo bir zenciyi kaldıracak kapasitede değil. Sıska herif güzel gidiyor ama.
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DeepNote 4 yıl en beğenilen
Geleceğe dönüş filmiyle büyüyüp Martin Mcfly'ı idolü kabul eden şimdinin yetişkinleri bu videoyu izledikten sonra melankoli yaşamıyorsa, ya ölüdür ya da hislerini kaybetmiştir.
Tam hayalini kurduğumuz gibi değil belki ama gelecekte varolacağından eminim. Bir de akım kapasitörü lazım bize :)
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