Lexus'un Hoverboard'unu bir de uçarken görün

İlk olarak Geleceğe Dönüş filmiyle hayatımıza giren "Hoverboard", uzun yıllardır en çok yapılması istenen ve beklenen ürünler arasında yer alıyor. Temel olarak uçan bir kaykay olan Hoverboard, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Lexus tarafından duyurulmuş ve basit tanıtım videosuyla herkesi heyecanlandırmıştı. Şimdi ise beklenen uzun video yayınlandı.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisinin Almayan merkezli araştırmacılar ile ortaklaşa ürettiği Hoverboard, beklentilerin aksine istenilen her yerde çalışmıyor. Manyetik kaldırma kuvvetini temel alan ve aşağıda yer alan video kapsamında da özel hazırlanan bir park bünyesinde kullanılan ürün, profesyonel kaykaycı Ross McGouran'ın elinde oldukça zorlu hareketleri aktif olarak gerçekleştirebiliyor ve hatta bir aracın üzerinden dahi atlayabiliyor.

Lexus'un belirttiği kadarıyla Hoverboard bünyesinde iki adet kriyostat içeriyor ve bu birimler sıvı nitrojen yardımıyla -197 derecede (Süperiletkenlerin görevini yerine getirmesi için gerekli) tutulan süperiletken malzemeler barındırıyor. Mıknatıs ve süperiletken malzeme birleşimi sonucu oluşan manyetik kaldırma kuvvetini kullanarak rahatlıkla hareket edebilen Hoverboard, maalesef "Amazing in Motion" reklam kampanyası kapsamında tanıtılıyor ve satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Hoverboard için yayınlanan etkileyici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.