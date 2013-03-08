Lg, 27” ekran boyutuna sahip akıllı televizyon modelini duyurdu

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından olan LG, kişisel kullanım ya da yer sorunu olanlar için geliştirdiği yeni 27” ekran boyutuna sahip televizyonunu duyurdu.
Lg tarafından duyurulan ve MT93 ismine sahip olan akıllı televizyon, öncelikle oldukça şık ve modern bir tasarım sahip. Teknik olarak üzerinde 1920x1080P FullHD IPS 3D panel, 250nit parlaklık, 2D-3D dönüştürme özelliği, 5ms tepki süresi ve 2xHDMI, 3xUSB, Lan, Widi portları yanında Miracat görüntü aktarma seçenekleri yer alıyor. Ses açısından 3D Sound Zooming teknolojisine sahip iki adet 7 watt hoparlör barındıran MT93, LG Magic kumanda, USB üzerinden hızlı bakış ve High Defination Link özelliği ile kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor.
Lg’nin Smart Tv özelliği sayesinde Facebook, Hulu Plus, Netflix vb. gibi birçok internet uygulamasına direk olarak erişim imkanı sağlayan televizyon, Nisan ayı içerisinde Avrupa da satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı ise henüz belli olmuş değil.
http://www.engadget.com/2013/03/07/lg-ships-mt93-personal-smart-tv-to-your-dorm-this-march/
http://www.engadget.com/2013/03/07/lg-ships-mt93-personal-smart-tv-to-your-dorm-this-march/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence de ona geçmeleri lazım; ama maliyet için ona geçmezler. Bu onlara nereden baksan 30-40 dolara mal olur. Tek ürün bazında hiçbir şey değil bu ama milyonlarca üründe baya bir maliyet yapıyor. 3 dolarlık ürünü bile koyarken birçok kez düşünüyor firmalar. (örn wireless alıcı ve kamera) Android eklerler eklemesine de 1500 liralık televizyon olur o zaman 2000 lira.
bir kere düşüncemize saygılı olmak zorundasın. olgun olup olmadığım seni ilgilendirmez. şu anda dünyada zibilyon tane smart tv var. bu modele ihtiyacımız var mı? gereksiz diye düşünüyoruz. ve buna sen saygı duymak zorundasın arkadaşım.
Saygı göstrerilebilecek her türlü düşünce ve eyleme saygı kendiliğinden doğal olarak zaten duyulur. Birde öyle düşünce ve eylemler vardır ki ister istemez insanların kaale alacağı türden şeyler olmaz... o misal oldu benimkide sanırım...
macbook pro retina ekran :)
Anladık zenginsiniz macbookunuz var hava atmayın
tabi beklesinler rakipleri harıl harıl fırından ekmek çıkarır gibi model çıkarırken bunlarda bir on sene sonra çıkarırlar di mi... gereksiz yahu... !!! hangi kafayı yaşıyorsunuz anlamak zor.. yada hangi dünyada.. dünyanın nasıl işlediğini anlayabilcek kadar olgun bir yaşa gelemediyseniz neden yorum yazıyorsunuz..
Farkeder Dostum,Tepki ve Input Lag'ın Başına Dert Olacağını Düşünüyorum,Çünkü Kullanıcı Yorumları Bu Şekilde.
yapma ya gene led'e kaldık desene oled'inde geleceği yok tepki süresi led'den iyi olacakmış
Kardeşim ultrahd tabir ettiğin çözünürlüğü hangi kaynaktan izlemeyi düşünüyorsun acaba çok merak ettim? :-\ Hele bi 1080p çözünürlüğü adam gibi kasılmadan oynatın da 4K sonraya kalsın..
Dostum bilgisayarının özellikleri nedir acaba? Merak ettim.