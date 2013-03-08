Lg, 27” ekran boyutuna sahip akıllı televizyon modelini duyurdu

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından olan LG, kişisel kullanım ya da yer sorunu olanlar için geliştirdiği yeni 27” ekran boyutuna sahip televizyonunu duyurdu.

Lg tarafından duyurulan ve MT93 ismine sahip olan akıllı televizyon, öncelikle oldukça şık ve modern bir tasarım sahip. Teknik olarak üzerinde 1920x1080P FullHD IPS 3D panel, 250nit parlaklık, 2D-3D dönüştürme özelliği, 5ms tepki süresi ve 2xHDMI, 3xUSB, Lan, Widi portları yanında Miracat görüntü aktarma seçenekleri yer alıyor. Ses açısından 3D Sound Zooming teknolojisine sahip iki adet 7 watt hoparlör barındıran MT93, LG Magic kumanda, USB üzerinden hızlı bakış ve High Defination Link özelliği ile kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor.

Lg’nin Smart Tv özelliği sayesinde Facebook, Hulu Plus, Netflix vb. gibi birçok internet uygulamasına direk olarak erişim imkanı sağlayan televizyon, Nisan ayı içerisinde Avrupa da satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı ise henüz belli olmuş değil.





http://www.engadget.com/2013/03/07/lg-ships-mt93-personal-smart-tv-to-your-dorm-this-march/

http://www.engadget.com/2013/03/07/lg-ships-mt93-personal-smart-tv-to-your-dorm-this-march/