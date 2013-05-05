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LINE, 150 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LINE, 150 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Akıllı telefonlar için geliştirilen sohbet uygulamaları giderek daha popüler hale geliyor ve hem kullanıcı sayısı hem de mesaj trafiği açısından sosyal ağları geride bırakmaya başladı.

Dünya çapında kullanıcılara sahip uygulamaların yanında bölgesel olan uygulamalar da oldukça ilgi görüyor.

Japonya-Güney Kore eksenli bir sohbet uygulaması olan LINE, OrtaDoğu ülkelerini de kapsama alanına almış durumda ve kullanıcı sayısını 150 milyona çıkardı. Türkçe dahil 11 dil ve 230 ülke ve bölgeye destek sunan LINE bu mesafeyi iki yılda kaydetti. Ayrıca yüz ifadeleri ve farklı animasyonlar gönderme imkanı sunması da tercih sebebi oluyor.

Önemli bir kullanıcı sayısı olmasına karşın WhatsApp karşısında özellikle ABD ve Avrupa'da rekabet edemiyor. Bu bakımdan girişim uygulamasını karşılıklı oynanan oyunlarla destekleyerek rekabet zemini aramaya çalışıyor.

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danGerfuLL 6 yıl
Windows Phone'da bir ara can sıkıntısından kurmuştum, 1-2 arkadas vardı, kaldırdım geri uygulamayı.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
watsuptan iyi, telefon görüşmesinde ses mükemmel geliyor
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