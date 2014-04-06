LINE 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı





Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kabul edilse de alternatif uygulamalar da hızla kullanıcı sayısını artırıyor. Japon LINE da bunlardan birisi.





Uygulama son 4 ayda 100 milyon kullanıcı kazanarak toplam kullanıcı sayısını 400 milyona çıkardı. Bu rakam günde 826 000 kullanıcı kazandığı anlamına geliyor.





Uygulama Japonya'da çok popüler. Ancak Tayvan, İspanya, Meksika gibi ülkelerde de 10 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı.





Kullanıcılar bir günde yaklaşık 10 milyar mesaj ve 1.8 milyar sticker gönderiyor. Mesajlaşma uygulamaları genelde sticker satışı yaptığı için gelirleri de önemli oranda artış gösteriyor. Ancak en büyük gelir payı yüzde 60 ile oyunlardan geliyor.

http://www.pocketgamer.biz/asia/news/58712/line-passes-400-million-users-worldwide-adding-826000-new-users-per-day/