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LINE 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LINE 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Mobil dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kabul edilse de alternatif uygulamalar da hızla kullanıcı sayısını artırıyor. Japon LINE da bunlardan birisi.

Uygulama son 4 ayda 100 milyon kullanıcı kazanarak toplam kullanıcı sayısını 400 milyona çıkardı. Bu rakam günde 826 000 kullanıcı kazandığı anlamına geliyor. 

Uygulama Japonya'da çok popüler. Ancak Tayvan, İspanya, Meksika gibi ülkelerde de 10 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı. 

Kullanıcılar bir günde yaklaşık 10 milyar mesaj ve 1.8 milyar sticker gönderiyor. Mesajlaşma uygulamaları genelde sticker satışı yaptığı için gelirleri de önemli oranda artış gösteriyor. Ancak en büyük gelir payı yüzde 60 ile oyunlardan geliyor.  

http://www.pocketgamer.biz/asia/news/58712/line-passes-400-million-users-worldwide-adding-826000-new-users-per-day/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
güzel yükseliyor :)
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MultiCore 5 yıl
Vikipedi öyle demiyor ama :

tr.m.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 5 yıl MultiCore
MultiCore

Vikipedi öyle demiyor ama :

tr.m.wikipedia.org/...

wikipedi kaynak sayfa değildir ! referanslı bilgilerin sıralandığı bir sitedir
dahası sen TR sine bakmışsın TR si 2-3 adam tarafından güncellenir !
eğer bakacaksan EN olanına bak sonra gel burada konu aç :)
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burakesan 5 yıl
Kim kullanıyor bu LINE'yi ya :D
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snomask 5 yıl
o kadar reklamı hangi program yapsa aynı rakama ulaşırdı.
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01001101 5 yıl burakesan
burakesan

Kim kullanıyor bu LINE'yi ya :D

cemaat kullanıyor. gülen cemaatinin haberleşme aracıdır line
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Guhong01 5 yıl
400 milyon kullanici yoktur, 400 milyon indiren vardir, bunlarin 300 milyonu silmiştir zaten cihazlarindan, whatsapp tan sonra çok saçma sapan bi uygulama
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TheMidnight 5 yıl
Whatsapp ilktir en iyisidir Line japonyada sevilir çünkü çıkartmalar dedikleri yani smileyler onlara hitap ediyor biraz fantastik :) Whatsapp en iyisi hala .
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medverdev 5 yıl
çıkartmaları çok dandik türkiye'ye veya global anlamda iyi değil anca çin japonya oralarda işler bu
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Blood Money 5 yıl
Helal Olsun!
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BekirTemel 5 yıl
Yine de herşeye rağmen Whatsapp iyidir.
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Glorfindel1907 5 yıl
hiç kullanmadım ama alternatif olarak iyi galiba çevremde line kullanıyormusun diye soranlar oluyor biraz bakayım geçerim belki watsapp samsungun telefon çıkarması gibi anca güncelleme çıkarıyor
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