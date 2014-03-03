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LINE uygulaması Windows Phone tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
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3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LINE uygulaması Windows Phone tarafında güncellendi
231 farklı ülkeden 370 milyon kişi tarafından kullanıldığı açıklanan popüler mesajlaşma uygulaması LINE, Windows Phone (8 ve 7.5) tarafında yeni özellik ve geliştirmelerle v.3.3.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle ücretsiz arama kalitesinin geliştirdiği belirtilen LINE, ayrıca sola yapılan kaydırma hareketliyle üst bildirimlerin kapatılmasına imkan tanıyor, standart bildirim tonu değişiyor, performans geliştirmelerine kavuşuyor ve Sticker Shop temelinde kullanıcılarına ücretsiz etiketler sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan LINE anlık mesajlaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/line/a18daaa9-9a1c-4064-91dd-794644cd88e7 Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl
Lıne ' ın sadece reklamı hoşuma gidiyor gerisi boş
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DemirKipi 5 yıl
Biraz hızlanmış. Ama mesajlaşma uygulamaları hala yeterince hızlı çalışmıyor. 8.1 ile daha özgür bir platform olur da daha hızlı çalışan uygulamalar yazabilirler umarım.

Bugün 2 dakikalık bir konuşma yaptım Line ile ses kalitesi gayet iyi. Ancak bir Skype değil.
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NakahNiyesuh 5 yıl
Mağazadaki puanı en düşük mesajlaşma uygulaması sanırım. :) Hike en güzeli mesajlaşma için. Kimse kullanmıyor o ayrı ama.
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