LINE uygulaması Windows Phone tarafında güncellendi

231 farklı ülkeden 370 milyon kişi tarafından kullanıldığı açıklanan popüler mesajlaşma uygulaması LINE, Windows Phone (8 ve 7.5) tarafında yeni özellik ve geliştirmelerle v.3.3.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni sürümüyle ücretsiz arama kalitesinin geliştirdiği belirtilen LINE, ayrıca sola yapılan kaydırma hareketliyle üst bildirimlerin kapatılmasına imkan tanıyor, standart bildirim tonu değişiyor, performans geliştirmelerine kavuşuyor ve Sticker Shop temelinde kullanıcılarına ücretsiz etiketler sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan LINE anlık mesajlaşma uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/line/a18daaa9-9a1c-4064-91dd-794644cd88e7