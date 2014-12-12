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Line çevrimiçi müzik yayınına başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Line çevrimiçi müzik yayınına başlıyor

Ülkemizde de önemli ortaklıklar ile kullanıcı sayısını artıran mesajlaşma uygulaması Line, karşılıklı oynanan mini oyunların ardından bu kez çevrimiçi bir müzik servisini hayata geçiriyor. 

Line Music olarak adlandırılan yeni hizmet ilk etapta Avex Digital ve Sony Music Entertainment lisansı altında bulunan müzik parçalarını çalacak. Bu bakımdan müzik kataloğu oldukça kısıtlı olacak. 

Line Music hali hazırda geliştirme aşamasında ve altyapı hazır olduğunda kullanıma sunulacak. Ancak bunun için net bir tarih verilmiyor. Line özellikle Asya bölgesinde ilgi göreceğine inanıyor. 

Line Music karşısında Spotify, Deezer, Rdio gibi pek çok dev rakip var. Ayrıca bu rakipler neredeyse tüm büyük plak şirketleri ile anlaşmış durumda. Sadece iki şirketle yola çıkmak Line için biraz problem yaratabilir.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/line-gets-into-music-streaming-business-with-line-music/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
reginaphalange 4 yıl
Fena bir seye benzemiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
süper olur müzik için yasıyoz
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DaRKFoRCeS 4 yıl
arşivi genisletir ve iyi bir deneme süresi verirse en az 30 gün gibi bir şey olabilir birde fiyat çok önemli.
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Mianfei 4 yıl
Youtube başliyo bu işe yol yakınken spotify falan kepenkleri indirmeli yoksa batışlarrr
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JessieJ 4 yıl
Tutmaz.
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