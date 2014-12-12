Line çevrimiçi müzik yayınına başlıyor





Ülkemizde de önemli ortaklıklar ile kullanıcı sayısını artıran mesajlaşma uygulaması Line, karşılıklı oynanan mini oyunların ardından bu kez çevrimiçi bir müzik servisini hayata geçiriyor.





Line Music olarak adlandırılan yeni hizmet ilk etapta Avex Digital ve Sony Music Entertainment lisansı altında bulunan müzik parçalarını çalacak. Bu bakımdan müzik kataloğu oldukça kısıtlı olacak.





Line Music hali hazırda geliştirme aşamasında ve altyapı hazır olduğunda kullanıma sunulacak. Ancak bunun için net bir tarih verilmiyor. Line özellikle Asya bölgesinde ilgi göreceğine inanıyor.





Line Music karşısında Spotify, Deezer, Rdio gibi pek çok dev rakip var. Ayrıca bu rakipler neredeyse tüm büyük plak şirketleri ile anlaşmış durumda. Sadece iki şirketle yola çıkmak Line için biraz problem yaratabilir.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/line-gets-into-music-streaming-business-with-line-music/?utm_source=mobilerepublic