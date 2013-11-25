Line uygulaması 300 milyon kullanıcı sayısını geçti





Son dönemde agresif bir reklam politikası izleyen ve kullanıcı sayısını hızla artıran popüler mesajlaşma uygulaması Line, önemli bir adımı daha geride bıraktı.





Firma yaptığı duyuruda 300 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını açıkladı. Kullanıcılarının yüzde 80'ini Asya bölgesinden alan Line, yeni reklam filmleri ile Avrupa ve ABD'de kullanıcı avına çıkmış durumda.





Line ayrıca 28 milyar dolar giriş değeri ile borsaya açılmayı planladığı için 300 milyon rakamı firma açısından da önem taşıyor. Ancak aktif kullanım oranları bakımından uygulama halen WhatsApp ve Facebook Messenger gibi türevlerinin gerisinde kalıyor.