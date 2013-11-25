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Line uygulaması 300 milyon kullanıcı sayısını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Line uygulaması 300 milyon kullanıcı sayısını geçti

Son dönemde agresif bir reklam politikası izleyen ve kullanıcı sayısını hızla artıran popüler mesajlaşma uygulaması Line, önemli bir adımı daha geride bıraktı. 

Firma yaptığı duyuruda 300 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını açıkladı. Kullanıcılarının yüzde 80'ini Asya bölgesinden alan Line, yeni reklam filmleri ile Avrupa ve ABD'de kullanıcı avına çıkmış durumda.

Line ayrıca 28 milyar dolar giriş değeri ile borsaya açılmayı planladığı için 300 milyon rakamı firma açısından da önem taşıyor. Ancak aktif kullanım oranları bakımından uygulama halen WhatsApp ve Facebook Messenger gibi türevlerinin gerisinde kalıyor.  

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senersongur 6 yıl
O kadar reklam yapınca millet indiriyor, sonra bakıyor beğenmeyince kaldırıyor.

O sayedede çok kullanıcı var gözüküyor. 50 milyon kullanıcısı bile belki yoktur.
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talerk 6 yıl
WhatsApp i alıştığı için kullanıyor millet bence line daha iyi WhatsApp ta sesli arama ve video arama vardıda bizmi bilmiyoruz
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cemoktem 6 yıl
O kadar çok reklam yapıyorlar ki herkes bi indireyim diyor ama hiçkimse whatsapp varken kullanmıyor.
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wolf silver 6 yıl
Bi ara yükledim baktım kimse yok sildim. Şu an whatsapp rakipsiz görünüyor..
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memoseler 6 yıl
Her uygulamanın açılışında her reklamda kendilerini görmekten tiksindim. 4 yıldır WhatsApp kullanıyorum. Nokia 5800 ilk aldığım zamanlarda yüklemiştim ve kimseciklerde yoktu o zaman. O günden bu güne ne 1 kuruş para istedi benden ne de yüz tane reklam çıkarttı karşıma. Işte bu yüzden WhatsApp rakipsiz. Sade, hoş, Opsiyonel. Birde arama özelliği gelse ne tango kalır ne viber nede LINE.
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Innovative 6 yıl
Whatsapp varken line da neymiş
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igetsky 6 yıl memoseler
memoseler
Her uygulamanın açılışında her reklamda kendilerini görmekten tiksindim. 4 yıldır WhatsApp kullanıyorum. Nokia 5800 ilk aldığım zamanlarda yüklemiştim ve kimseciklerde yoktu o zaman. O günden bu güne ne 1 kuruş para istedi benden ne de yüz tane reklam çıkarttı karşıma. Işte bu yüzden WhatsApp rakipsiz. Sade, hoş, Opsiyonel. Birde arama özelliği gelse ne tango kalır ne viber nede LINE.

Artik isticek vede pin olayida gelse vede smileyler degisse tadindan yenmez
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