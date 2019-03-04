LineageOS güncellemesi Android 9.0 desteği sunuyor

Bir dönemin en popüler bağımsız ROM platformu CyanogenMod’un farklı bir yol izlemek istemesi ve sonrasında da kullanıcılara dağıtımının sona ermesi büyük hayal kırıklığı olmuştu. Ardından eski ekipten bazılarının LineageOS platformunu kurması biraz teselli oldu.

LineageOS 16 neler sunuyor?

Uzun süredir çalışmalarına devam eden LineageOS, eski donanımlı cihazların da yeni Android sürümlerinden faydalanması için elinden geleni yapıyor. LineageOS 16 güncellemesi ile birlikte Android 9.0 desteği eski cihazlara sunulmaya başladı.

Ayrıca Bkz.

"OKEx borsası Türk Lirası ile işlemlere başlıyor, İstanbul’da bir konferans düzenliyor"

LineageOS 16 sürümü 2014 yılına kadar olan akıllı telefonlara Android 9.0 tecrübesini sunuyor. Normalde bu sürümü alabilen telefonlar en geç 2017 yılına kadar gidiyor ancak Samsung Galaxy S5 ve OnePlus One gibi o dönemin telefonları Android 9 güncellemesini deneyimleyebilecek.

LineageOS 16 hali hazırda 30 cihaza kurulabiliyor. Geliştirici ekip daha fazla cihazı bu listeye ekleyecek. Eski cihazların haricinde Huawei P20 Pro ve Xiaomi Pocophone F1 gibi yeni cihazlara da ROM’u kurmak mümkün.

Bilindiği üzere LineageOS bağımsız ROM’larını kurabilmek için root benzeri sistemi kırma işlemi yapılması gerekiyor. Bu da akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakabiliyor. Elbette eski cihazların garantisi kalmadı ancak cihazın kullanılamaz hale gelmesi ihtimali kötü de olsa kullanmaya devam edenler için dezavantaj olabiliyor.