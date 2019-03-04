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LineageOS güncellemesi Android 9.0 desteği sunuyor

2014 yılına kadar giden eski bir akıllı telefonunuz varsa Lineage16 sürümü ile Android 9.0 yetenekleri kazandırabilirsiniz. Bağımsız ROM’un yeni sürümü 30 cihaza destek sunuyor.
2 ay
5,5b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler bağımsız ROM platformu CyanogenMod’un farklı bir yol izlemek istemesi ve sonrasında da kullanıcılara dağıtımının sona ermesi büyük hayal kırıklığı olmuştu. Ardından eski ekipten bazılarının LineageOS platformunu kurması biraz teselli oldu.

LineageOS 16 neler sunuyor?

Uzun süredir çalışmalarına devam eden LineageOS, eski donanımlı cihazların da yeni Android sürümlerinden faydalanması için elinden geleni yapıyor. LineageOS 16 güncellemesi ile birlikte Android 9.0 desteği eski cihazlara sunulmaya başladı.

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LineageOS 16 sürümü 2014 yılına kadar olan akıllı telefonlara Android 9.0 tecrübesini sunuyor. Normalde bu sürümü alabilen telefonlar en geç 2017 yılına kadar gidiyor ancak Samsung Galaxy S5 ve OnePlus One gibi o dönemin telefonları Android 9 güncellemesini deneyimleyebilecek.

LineageOS 16 hali hazırda 30 cihaza kurulabiliyor. Geliştirici ekip daha fazla cihazı bu listeye ekleyecek. Eski cihazların haricinde Huawei P20 Pro ve Xiaomi Pocophone F1 gibi yeni cihazlara da ROM’u kurmak mümkün.

Bilindiği üzere LineageOS bağımsız ROM’larını kurabilmek için root benzeri sistemi kırma işlemi yapılması gerekiyor. Bu da akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakabiliyor. Elbette eski cihazların garantisi kalmadı ancak cihazın kullanılamaz hale gelmesi ihtimali kötü de olsa kullanmaya devam edenler için dezavantaj olabiliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/03/lineageos-16-android-pie/ Yorum Yaz
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ALKaraca 2 ay en beğenilen
Gizliliğe ve açık kaynağa önem verenler arkadaşlar EOS'u yani Operation System E yi araştırsınlar.
Google'un yaptığı tüm çakallıklara karşı bir OS çıkarma niyetindeler.
e.foundation/...
Gizliliğe ve açık kaynağa önem verenler arkadaşlar EOS'u yani Operation System E yi araştırsınlar.Google'un yaptığı tüm çakallıklara karşı bir OS çıkarma ni...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Chlorohydrate 2 ay
LineageOS'un tema giydirilmiş hali olmanın çokda ötesine geçememiş bir ROM. Zaten kendi web sitelerinde
"e / os / android
Forked from github.com/..." yazıyor.
Yani buradan da anlayacağınız üzere bir LineageOS forku.
Tıpkı LineageOS ve benzeri ROM'lar gibi Google hizmetleri dahil edilmeden derlenen bir Android Open Source Project (AOSP) forku.
OS denecek bir durum yok ortada.
Zaten mahremiyet ve gizlilik yalnızca işletim sistemi ile alakalı bir olgu değildir. Günümüz "internet" dünyası. Hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın mahremiyetinizin ekseriyetini kullandığınız hizmetler ve servisler belirliyor.
İster Gnu/Lİnux kullanın ister MacOs ister Android ister Sailfish günün sonunda Google'un arama motorunu kullanıp, Youtube'da video izliyorsanız, Haritalarında gezinip, mailini kullanıyorsanız işletim sistemi farklılığı birşey değiştirmeyecektir. (Google'ın hizmetleri sadece basit bir örnek, pek tabi arttırılabilir.)
Siz bu "/e/OS" da nasıl bir faklılık gördünüz ki gizliliğe önem verenlere tavsiye ettiniz?
LineageOS'un tema giydirilmiş hali olmanın çokda ötesine geçememiş bir ROM. Zaten kendi web sitelerinde"e / os / androidForked fromgithub.com/....
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Chlorohydrate 2 ay
LineageOS'un tema giydirilmiş hali olmanın çokda ötesine geçememiş bir ROM. Zaten kendi web sitelerinde
"e / os / android
Forked from github.com/..." yazıyor.
Yani buradan da anlayacağınız üzere bir LineageOS forku.
Tıpkı LineageOS ve benzeri ROM'lar gibi Google hizmetleri dahil edilmeden derlenen bir Android Open Source Project (AOSP) forku.
OS denecek bir durum yok ortada.
Zaten mahremiyet ve gizlilik yalnızca işletim sistemi ile alakalı bir olgu değildir. Günümüz "internet" dünyası. Hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın mahremiyetinizin ekseriyetini kullandığınız hizmetler ve servisler belirliyor.
İster Gnu/Lİnux kullanın ister MacOs ister Android ister Sailfish günün sonunda Google'un arama motorunu kullanıp, Youtube'da video izliyorsanız, Haritalarında gezinip, mailini kullanıyorsanız işletim sistemi farklılığı birşey değiştirmeyecektir. (Google'ın hizmetleri sadece basit bir örnek, pek tabi arttırılabilir.)
Siz bu "/e/OS" da nasıl bir faklılık gördünüz ki gizliliğe önem verenlere tavsiye ettiniz?
1 Yanıt Yanıtla +7
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ALKaraca 2 ay Chlorohydrate
EOS'un sitesini ve Community Forum'unu iyi bir şekilde incelerseniz Lineage OS'un sadece tema giydirilmiş hali olmadığını aynı zamanda Android OS'un çalışma şeklini ve bileşenlerini değiştirme çabasında olduğunu görürsünüz.
Ayrıca EOS Google'suz bir kullanım alanı sunmayı hedefliyor.Yani EOS'da kullanıcıları izleyen Google servisleri yerine E Foundation'ın kendi servislerini kullanmayı hedefliyorlar.
Lineage OS'da ise hala Google bileşenleri kullanılıyor.
EOS'un tüm kodları açıktır ve kullanıcıların gizliliğini koruma amacı gütmektedir ki zaten bunu sitelerinde belirtmişler ve tüm Google bileşenlerini kaldırmayı hedeflemektedirler.
Google yerine arama motoru olarak Duckduckgo,Qwant yada Start Page kullanabilirsiniz.
Bizi izleyen OS'lar yerine güvenli GNU-Linux işletim sistemlerini kullanabilirsiniz.
Youtube yerine Vimeo yada Dailymotion kullanabilirsiniz.
Chrome yerine Brave yada Firefox kullanabilirsiniz.
Yani internette izlenmemek sizin elinizde.Biraz kafayı kullanarak bunu sağlayabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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RaiTaR0 2 ay
Xiaomi mi5 , Android :8, Miui 10 kullanıyorum geçmeye değer mi acaba?
2 Yanıt Yanıtla
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intel7mix 2 ay RaiTaR0
Güncelleme istiyorsanız değer. Devamlı güncelleniyor. Stabil olanlara bakın.
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scorpion20 2 ay RaiTaR0
bence değer ama stabil olmalı
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ALKaraca 2 ay en beğenilen
Gizliliğe ve açık kaynağa önem verenler arkadaşlar EOS'u yani Operation System E yi araştırsınlar.
Google'un yaptığı tüm çakallıklara karşı bir OS çıkarma niyetindeler.
e.foundation/...
1 Yanıt Yanıtla +11
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kreat 2 ay ALKaraca
ALKaraca
Gizliliğe ve açık kaynağa önem verenler arkadaşlar EOS'u yani Operation System E yi araştırsınlar.
Google'un yaptığı tüm çakallıklara karşı bir OS çıkarma niyetindeler.
e.foundation/...

Umarım yarım kalmaz. Bu tarz projeler başlıyor ama elle tutulur bir şey göremiyoruz.
Edit: Desteklenen cihazlar için romlar yayınlanmış. Ben başlangıç aşamasında sandım projeyi.
Cihaz listesi.
gitlab.e.foundation/...
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