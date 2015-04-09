LinkedIn çevrimiçi dil öğrenme platformu Lynda'yı satın aldı

Kurumsal bir sosyal ağ olması ile bilinen LinkedIn, diğer sosyal ağlardan kullanıcı açısından oldukça geride kalıyor. Bir şekilde çalışma hayatına atılan herkesin ilgisini çekmeye çalışan sosyal ağ önemli bir hamle daha yapıyor.





İnternetin en büyük dil öğrenme platformlarından birisi olan Lynda.com, yaklaşık 1.5 milyar dolar karşılığında LinkedIn sosyal ağına satıldı. Satış her iki tarafın yaptığı açıklama ile duyuruldu.





1995 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Lynda.com, hem web hem de mobil platformlarda İngilizce dilini öğretmeyi amaçlıyor. Sayısız içerik ve testlere sahip olan Lynda.com artık LinkedIn kullanıcılarının dil bilgisini geliştirmesine hizmet edecek.





Yeni satın alım ile birlikte LinkedIn üzerinde iş arayanlar pozisyonların gerektirdiği dil alıştırmalarını Lynda üzerinden yapabilecek. Veya işverenler hangi dil seviyesini istiyorsa başvuruları ilgili Lynda içeriklerine yönlendirebilecek.





350 milyon kullanıcıya sahip olan LinkedIn'in bu hizmeti ücret karşılığı sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak iyi bir potansiyel yakalanırsa LinkedIn için ek bir gelir modeli de oluşmuş olacak.

http://www.businessinsider.com/linkedin-buys-lyndacom-for-15-billion-2015-4