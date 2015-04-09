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LinkedIn çevrimiçi dil öğrenme platformu Lynda'yı satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LinkedIn çevrimiçi dil öğrenme platformu Lynda'yı satın aldı

Kurumsal bir sosyal ağ olması ile bilinen LinkedIn, diğer sosyal ağlardan kullanıcı açısından oldukça geride kalıyor. Bir şekilde çalışma hayatına atılan herkesin ilgisini çekmeye çalışan sosyal ağ önemli bir hamle daha yapıyor. 

İnternetin en büyük dil öğrenme platformlarından birisi olan Lynda.com, yaklaşık 1.5 milyar dolar karşılığında LinkedIn sosyal ağına satıldı. Satış her iki tarafın yaptığı açıklama ile duyuruldu.

1995 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Lynda.com, hem web hem de mobil platformlarda İngilizce dilini öğretmeyi amaçlıyor. Sayısız içerik ve testlere sahip olan Lynda.com artık LinkedIn kullanıcılarının dil bilgisini geliştirmesine hizmet edecek. 

Yeni satın alım ile birlikte LinkedIn üzerinde iş arayanlar pozisyonların gerektirdiği dil alıştırmalarını Lynda üzerinden yapabilecek. Veya işverenler hangi dil seviyesini istiyorsa başvuruları ilgili Lynda içeriklerine yönlendirebilecek. 

350 milyon kullanıcıya sahip olan LinkedIn'in bu hizmeti ücret karşılığı sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak iyi bir potansiyel yakalanırsa LinkedIn için ek bir gelir modeli de oluşmuş olacak. 

http://www.businessinsider.com/linkedin-buys-lyndacom-for-15-billion-2015-4 Yorum Yaz
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chosen2007 4 yıl en beğenilen
Lynda.com dil öğrenmeye yönelik platform değildir. Kaynağınızda da dil eğitimi platformu yazmıyor zaten, nereden çıkardınız onu yahu? Rosetta Stone ile karıştırdınız heralde?
Lynda.com dil öğrenmeye yönelik platform değildir. Kaynağınızda da dil eğitimi platformu yazmıyor zaten, nereden çıkardınız onu yahu? Rosetta Stone ile karıştır...
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escapethelife 4 yıl
chosen güzel yerden yakalamış haberi yeni gördüm bende şaşırdım lynda ne zamandan beri dil öğretiyor diye. ağırlık olarak multimedya dersleri vardır 3d olsun video olsun fotoğraf olsun. zamanında birkaç dersini almıştım oldukça başarılıydı. sanırım linkedin gibi iş odaklı bir sitenin lyndayı alması yerinde olmuş.
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chosen2007 4 yıl en beğenilen
Lynda.com dil öğrenmeye yönelik platform değildir. Kaynağınızda da dil eğitimi platformu yazmıyor zaten, nereden çıkardınız onu yahu? Rosetta Stone ile karıştırdınız heralde?
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