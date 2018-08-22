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LinkedIn, iş piyasasını öğrenmek için araştırmacılarla verileri paylaşacak

Bloomberg raporlarına göre, LinkedIn, işgücü piyasasını ve ekonomiyi daha iyi anlamak amacıyla verilerini akademik araştırmacılara açacak. Akademisyenler cazip teklifler sunabilirler.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Bloomberg raporlarına göre, LinkedIn, işgücü piyasasını ve ekonomiyi daha iyi anlamak amacıyla verilerini akademik araştırmacılara açacak. Akademisyenler cazip teklifler sunabilirler.
Şirket, akademisyenleri bir şekilde analitik, iktisat veya yapay zeka içeren bir çalışma önerisi sunmaya davet ediyor ve gelecek yılın başında projeleri seçecek.
LinkedIn Veri Sorumlusu Igor Perisic'e göre, araştırmacılar profesyonel ve ekonomik ağların en güçlü veri kümelerinden birine erişebilecek.

 Veri erişimde ve saklanmasında sınır olacak 

Araştırmacılar yalnızca toplu ve anonimleştirilmemiş verilere erişebilecek bununla beraber verileri depolayamayacak. Tüm teklifler ayrıca LinkedIn'in güvenlik ekipleri tarafından yasal olarak incelenecek.
Igor Perisic, "Yaptığımız herhangi bir araştırmada, araştırmanın amacının üyelerimize zarar vermemesini, etik ve yasal standartlara uygun olarak yapılmasını, erişilen ve kullanılan veri miktarını en aza indirmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Araştırma ortaklıkları için ilk hedef, LinkedIn'in verilerini kullanan projeler aracılığıyla daha büyük bir ekonomik fırsat yaratmak.  

https://www.engadget.com/2018/08/21/linkedin-data-researchers-job-market-economics/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 ay
Linkedin önce Levent Pekcan'ın bahsettiği psikopat gibi sağa sola saldıran üyelikleri temizlesin.
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