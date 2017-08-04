Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor

İş dünyasının önde gelen LinkedIn, ilk olarak Tinder uygulamasında kullanılan sağa veya sola kaydırarak karşıdaki kişiyle eşleşme özelliğini, iş aramalarında kullanacak.
1 yıl
2b
1
5
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor
Tam Boyutta Gör
  

Geçtiğimiz yıl Microsoft'un 26.2 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı LinkedIn, şüphesiz iş dünyasının en önemli sosyal ağı. 14 yıldır faaliyet gösteren platform, 500 milyon kullanıcının iş dünyasındaki arkadaşları ile bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Facebook tarzı haber akışından, platforma yeni katılanların tanıyor olabileceği kişilerle kolayca iletişime geçebilmesi için "bağlantı kur" özelliğine kadar pek çok yenilik ile her geçen gün kendisini yenileyen LinkedIn'e Tinder benzeri bir yenilik daha geliyor. 


Sosyal çöpçatanlık uygulaması Tinder'da bulunan eşleşme veya reddetme için sağa ve sola kaydırma özelliği bugüne kadar pek çok uygulama tarafından kopyalanmaştı. Şimdi ise LinkedIn bu özelliği platforma uygun şekilde kopyalayarak işverenler ve iş arayanların kendilerine uygun çalışma ekipleri ve takım arkadaşları bulmasını sağlayacak. Bu özellikle birlikte adeta kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak isteyen şirket ayrıca iş dünyasındaki kişilerin birbiriyle olan etkileşimi arttırmak ve platformdaki kullanıcı kitlesini genişletmek istiyor. 


Bu yeni özellikle birlikte işveren ve iş arayan kişiler belirledikleri kriterlere göre kendilerine uygun kişilerle eşleştikleri zaman birbirleriyle konuşabilecekleri bir sohbet penceresi oluşacak. Böylece iş ve çalışma koşullarına dair diğer detayları birbirleriyle paylaşıp zaman kaybının da önüne geçilebilecek. Şu an için sadece San Francisco ve Avustralya'da kullanıma sunulan bu özelliğin yakın zamanda diğer bölgelerdeki LinkedIn kullanıcılarının da hizmetine sunulması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/08/04/linkedin-built-a-tinder-for-business-advice/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ULYSES 1 yıl
Tim Cook ile eşleşsen, sevineyim mi, üzüleyim mi şaşırırsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrıezmaNN 1 yıl
Slm asistan arıyoruz tam aradığımız özelliklerdesiniz ilgilenirseniz görüşmeye beklerim :)))))))))))))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 1 yıl
Turkiyedeki linkedin sistemini anlamiyorum.. Turkiyedeki is yonetim sistemleri anlamiyorum.. Lutfen yeni startuplarla su eski kurumsal kafalardan kurtulalim artik..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
Linkedin stories yakındır

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 1 yıl
türkiye'de sıkıntı olabilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bitcoin yeniden zirvede: 3000$'ı geride bıraktı 1 yıl Yeni nesil Apple Watch dahili LTE modemle geliyor 1 yıl Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı 1 yıl iPhone 8'in renk seçenekleri ortaya çıktı: Bakır, Parlak Siyah ve İnci 1 yıl Philips 276E7 monitör incelemesi "MHL'li dizi-film ustası" 1 yıl Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor 1 yıl Toshiba dünyanın en ince NVMe SSD’sini duyurdu 1 yıl Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir 1 yıl ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak 1 yıl Google Pixel 2 sızdı: Çift kamera yok kalın çerçeveler var 1 yıl Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor 1 yıl Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı 1 yıl Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor 1 yıl iPhone 8'in kamerası "SmartCam" ile daha akıllı olacak 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi 15 Eylül olabilir 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı 1 yıl 2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı 1 yıl Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor Sonraki Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir 1 yıl Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek 1 yıl Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı! 1 yıl Google mobil arama sonuçlarındaki URL'leri kaldırabilir 1 yıl DNA’nın düzenlemesi artık mümkün 1 yıl Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı 1 yıl Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı 1 yıl Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş 1 yıl Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı 1 yıl Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri 1 yıl Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor 1 yıl Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak 1 yıl Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti 1 yıl Microsoft, iPad için bir kılıf hazırlıyor olabilir 1 yıl 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı! 1 yıl Nokia 2 görselleri ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte 1 yıl Apple Watch, 2015'ten bu yana 30 milyondan fazla sattı 1 yıl Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi 1 yıl AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim