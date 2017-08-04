LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl Microsoft'un 26.2 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı LinkedIn, şüphesiz iş dünyasının en önemli sosyal ağı. 14 yıldır faaliyet gösteren platform, 500 milyon kullanıcının iş dünyasındaki arkadaşları ile bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Facebook tarzı haber akışından, platforma yeni katılanların tanıyor olabileceği kişilerle kolayca iletişime geçebilmesi için "bağlantı kur" özelliğine kadar pek çok yenilik ile her geçen gün kendisini yenileyen LinkedIn'e Tinder benzeri bir yenilik daha geliyor.





Sosyal çöpçatanlık uygulaması Tinder'da bulunan eşleşme veya reddetme için sağa ve sola kaydırma özelliği bugüne kadar pek çok uygulama tarafından kopyalanmaştı. Şimdi ise LinkedIn bu özelliği platforma uygun şekilde kopyalayarak işverenler ve iş arayanların kendilerine uygun çalışma ekipleri ve takım arkadaşları bulmasını sağlayacak. Bu özellikle birlikte adeta kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak isteyen şirket ayrıca iş dünyasındaki kişilerin birbiriyle olan etkileşimi arttırmak ve platformdaki kullanıcı kitlesini genişletmek istiyor.





Bu yeni özellikle birlikte işveren ve iş arayan kişiler belirledikleri kriterlere göre kendilerine uygun kişilerle eşleştikleri zaman birbirleriyle konuşabilecekleri bir sohbet penceresi oluşacak. Böylece iş ve çalışma koşullarına dair diğer detayları birbirleriyle paylaşıp zaman kaybının da önüne geçilebilecek. Şu an için sadece San Francisco ve Avustralya'da kullanıma sunulan bu özelliğin yakın zamanda diğer bölgelerdeki LinkedIn kullanıcılarının da hizmetine sunulması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/08/04/linkedin-built-a-tinder-for-business-advice/