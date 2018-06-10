MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor

MediaTek’in kötü giden dönemin ardından yeniden çıkışa geçtiği yonga seti Helio P60 güncelleniyor. Firma 12nm sürecinde geliştirdiği ilk yonga setini elden geçirerek biraz daha cazip hale getiriyor.

Yeni Helio P60 neler sunuyor?

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti 2.0GHz seviyesine kadar çıkıyor. Mali-G72 MP3 grafik birimi ise önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunuyor. Bellek tarafında ise LPDDR4X ve UFS 2.1 gibi verimli teknolojilere destek var.

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Orta seviye segmente yapay zekâ teknolojilerini sunmayı amaçlayan yonga seti NeuroPilot adını verdiği özel bir yonga kullanıyor. Yonga sistemlerdeki yapay zekâ odaklı yükleri omuzluyor ve grafik birimine göre iki kat daha az enerji tüketiyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Helio P60 yonga seti özellikle yapay zekâ tarafında güçlenecek. NeuroPilot biriminin yapay zekâ işlemlerinde performansını arttıracağı ifade ediliyor. Ayrıca yonga setinin genel performansı da artacak. Böylece ortaya verimli ve daha iyi bir yonga seti çıkacak.

MediaTek bir süre önce Helio P serisi yonga setlerini yapay zekâ ile güçlendireceğini dile getirmişti. Helio P22, Helio P60 bunun ilk örnekleri oldu. Yeni atılım ile sektörde yükselen trend olan yapay zekaya ilgi gösteren üreticilerin de ilgisi çekilmiş oluyor.