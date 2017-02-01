LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı

26 Şubat'ta duyurulması beklenen LG G6'nın resmi lansmanına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte, amiral gemisinin ilk görüntüleri ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler de internete düşmüş durumda.

Telefonun ilk fotoğrafı bize LG G6'nın neye benzeyeceği konusunda az çok fikir vermişti. Şimdi ise başka bir sızıntı gündemi meşgul etmeye başladı. Bu sefer, gerçek bir prototip birimi görüntülenmiş gibi görünüyor.

Açıkçası bir prototip ünitesi, nihai ürünle aynı olmayabilir. Çünkü büyük cep telefonu üreticileri ürünlerini piyasaya sürmeden önce farklı varyasyonlarını test eder. Yine de sızdırılan prototip LG G6'nın son halini gösteriyorsa cihazın arka kısmında çift kamera ve hemen altında ise bir parmak izi sensörünün yer alacağını söyleyebiliriz.

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Telefonun ön yüzüne baktığımızda oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Alt taraf ise LG logosunun ön yüze yerleştirilebilmesi için yeterince geniş kalmış. Arka tarafta ikinci bir LG logosu bulunması muhtemel, ancak prototipin bazı bölümleri sızıntı sahibinin gizliliğini korumak adına bulanıklaştırılmış olduğundan göremiyoruz. Ayrıca, alt kısım telefonun USB Type-C bağlantı noktasına ve bir hoparlöre sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Üst tarafı fotoğraflarda göremiyoruz ancak umarız buraya 3.5 mm kulaklık girişi da eklenmiştir. Daha önceki söylentilere göre LG G6, Quad HD+ (2880x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.

Samsung, Snapdragon 835 işlemcisini kullanan ilk şirket olacağından, LG G6'nın Qualcomm Snapdragon 821 ile geleceğini biliyoruz. Şu an için bellek miktarı bilinmiyor ancak cihazın 4GB RAM ve 32/64GB depolama alanı ile donatılması muhtemel görünüyor.

http://www.droid-life.com/2017/01/31/probably-lg-g6-prototype/