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LG G6'nın prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı

LG'nin büyük merakla beklenen yeni amiral gemisinin tanıtılmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Sızdırılan LG G6 prototipi, çift kamera ve arka kısımdaki parmak izi sensörünü doğruluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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26 Şubat'ta duyurulması beklenen LG G6'nın resmi lansmanına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte, amiral gemisinin ilk görüntüleri ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler de internete düşmüş durumda.
Telefonun ilk fotoğrafı bize LG G6'nın neye benzeyeceği konusunda az çok fikir vermişti. Şimdi ise başka bir sızıntı gündemi meşgul etmeye başladı. Bu sefer, gerçek bir prototip birimi görüntülenmiş gibi görünüyor.
Açıkçası bir prototip ünitesi, nihai ürünle aynı olmayabilir. Çünkü büyük cep telefonu üreticileri ürünlerini piyasaya sürmeden önce farklı varyasyonlarını test eder. Yine de sızdırılan prototip LG G6'nın son halini gösteriyorsa cihazın arka kısmında çift kamera ve hemen altında ise bir parmak izi sensörünün yer alacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni canavarı Galaxy Tab S3, 26 Şubat'ta tanıtılacak"
Telefonun ön yüzüne baktığımızda oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Alt taraf ise LG logosunun ön yüze yerleştirilebilmesi için yeterince geniş kalmış. Arka tarafta ikinci bir LG logosu bulunması muhtemel, ancak prototipin bazı bölümleri sızıntı sahibinin gizliliğini korumak adına bulanıklaştırılmış olduğundan göremiyoruz. Ayrıca, alt kısım telefonun USB Type-C bağlantı noktasına ve bir hoparlöre sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Üst tarafı fotoğraflarda göremiyoruz ancak umarız buraya 3.5 mm kulaklık girişi da eklenmiştir. Daha önceki söylentilere göre LG G6, Quad HD+ (2880x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.
Samsung, Snapdragon 835 işlemcisini kullanan ilk şirket olacağından, LG G6'nın Qualcomm Snapdragon 821 ile geleceğini biliyoruz. Şu an için bellek miktarı bilinmiyor ancak cihazın 4GB RAM ve 32/64GB depolama alanı ile donatılması muhtemel görünüyor.

http://www.droid-life.com/2017/01/31/probably-lg-g6-prototype/ Yorum Yaz
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ALBAY 2 yıl en beğenilen
G6 nın arkası temsili.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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system electronıc 2 yıl
Bu tür haberler neden en geç donanımhaber de yayınlanıyor anlamadım. Ben bu tür güncel haberler için shiftdelete.net takip ediyorum , Adamlar bu haberi dün sabah saat 07 de paylaştı...
Bu tür haberler neden en geç donanımhaber de yayınlanıyor anlamadım. Ben bu tür güncel haberler için shiftdelete.net takip ediyorum , Adamlar bu haberi dün sab...
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Alperk87 2 yıl
Editör bari sen yapma hadi başkaları düşüyor bu yanılgıyada yav lg logosunu ön yüzde göstermek içinmi orayı kalınlaştırmış bu kadar basitmi bu işler :D haklısın logonun büyüklügünü ve önemliligini o kadar önemsiyorlar ki aslında orayı sıfır yapıcakken logo yüzünden büyütmüşler asdkhsdfjgsdas
Editör bari sen yapma hadi başkaları düşüyor bu yanılgıyada yav lg logosunu ön yüzde göstermek içinmi orayı kalınlaştırmış bu kadar basitmi bu işler :D haklısın...
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Tolgá 2 yıl
iPhone 5 gibi tv kumandasından hallice. beğenmedim.
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Roque_Jn 2 yıl
Herkes 821 diye kızıyor LG'ye ama 835 için Qualcomm'un Samsung ile birlikte çalıştığını, Samsung'un üretim tesislerinde üretileceğini ve bu iş birliği karşılığında tedarikte öncelikle olacağını okumayanınız yoktur. Markalar, amiral gemilerini zamanında tüketici ile buluşturmak istiyor. Özellikle LG geçen sene kaybettiği zamanı bu sene kaybetmek istemiyor. Aynı sorun HTC için de geçerli. Burada Qualcomm'un attığı bir kazık var aslında, bana göre rekabet kurallarını çiğniyor böyle yaparak, bariz Samsung'a avantaj kazandırmış oluyor. Bu çipin üretim ve tedarik sürecinin kokusu çıkar merak etmeyin! Haa 821 olmasının fiyat olarak geri dönüşü olacaktır kesinlikle; Samsung için 850 USD fiyat haberleri çıkyor sağda solda.. 700 USD olarak çıkan bir LG G6 bize 600 TL olarak geri yansıyabilir ki fena rakam değil..
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burki_rock 2 yıl
Geçen sene G5 için ne kadar heveslenip hayal kırıklığı yaşamıştım ve S7 Edge almıştım.
Bu sene de S7 Edge'i hanıma alıp S8 alırım diye hevesleniyorum, geçen senenin tam tersi olabilir diye de bir his vardı içimde ANCAK! 821 nedir ya? Adamlar 835 diye bağım bağım bağırıyor, 821 ne? V20'de kullansaydın ya 821'i, LG bu mobil tarafta kaybeden olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Xiaomi, Huawei müthiş atılımlar yaptı. Samsung-Apple ardına da bu iki firma büyük oranda konumlanmış gibi görünüyor. LG bu kafa ile daha da geriye gider maalesef.
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarım güzel olmuş benzer çizgilerde üçüncü nesil tasarım olacak zaten. Sorunsuz bir cihaz olursa ve Snapdragon 821 nedeniyle iyi bir fiyattan gelirse neden olmasın.
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system electronıc 2 yıl
Bu tür haberler neden en geç donanımhaber de yayınlanıyor anlamadım. Ben bu tür güncel haberler için shiftdelete.net takip ediyorum , Adamlar bu haberi dün sabah saat 07 de paylaştı...
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Guest-F8946C419 2 yıl
835 ile gelmezse şansı yok.
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mu5tafa 2 yıl
Snapdragon 835 li s8 varken neden s821li g6 alayım?
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Pesimist94 2 yıl
Piyasaya çıkmadan ölmüş makinelere bağlı çalışıyor
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TheNewAtilla 2 yıl
lg çöp geçiniz.
o değilde yıllardır aynı saçma sapan haberleri yapıyorsunuz. gayet olağan bir telefonun sanki çok büyük birşeymiş gibi ''ilk görüntüsü ortaya çıktı'' bu ne lan! alt tarafı telefon işte.
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QuexSeeL 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu telefon Mate 9 arka tasarım ne güzel simetrik, telefonun uzun bölümü şeklinde dikine dizilmiş kameralar sensörler. Neden böyle dikine dizilim yapmak varken bu tasarımda ısrar ediyor LG anlamak güç.
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