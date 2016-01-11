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Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de

iOS tarafındaki Live Photos özelliğini merak edenler, Android cihazlarında da bu tecrübeyi deneyimleyebilirler. Camera MX yeni güncelleme ile benzer bir deneyim sunmaya başladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de


Apple'ın iOS 9 ile birlikte sunduğu Live Photos hareketli fotoğraf özelliği, pek çok iPhone 6S/6S Plus kullanıcısının beğendiği bir özellik haline geldi. Daha çok 3D Touch özelliğini öne çıkarmak için geliştirilen Live Photos, üçüncü taraf yazılımlar üzerinden Android'de de yer almaya başladı. 

Android platformunun sevilen kamera uygulamalarından Camera MX, yeni güncellemesinde Live Shot adında benzer bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar fotoğraf çekimi yaparken, uygulama öncesi ve sonrasında bir iki saniyelik video kaydı yaparak ortaya hareketli bir resim çıkarabiliyor. Live Shot fotoğraflarını sadece Camera MX uygulaması içerisinde oynatabiliyorsunuz. Diğer galeri uygulamalarında hareketleri görmek pek mümkün değil. 

Kullanıcıya yönelik sade ve akıcı bir arayüz sunan Camera MX, yeni özelliği haricinde akıllı resim işleme motoru ile başarılı düzenlemeler ortaya koyabiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı filtreler, çerçeveler, katmanlar gibi özelliklerle fotoğraf çekimini daha profesyonel hale getiriyor. Uygulama ücretsiz.

 

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Fenomenon 3 yıl
Xperia'larda da 3-4 yıldır var olan bir özellik bu zaten.
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zbilici 3 yıl
Yanılıyorsunuz Live Photo zaten HTC telefonlarda zoe ile birlikte olan bir özellikti. HTC salağı canım Zoe yi öyle kullanışsız bir hale getirdi ki yerini iphone bir güzel doldurdu işte.
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Biyturs_OnSr 3 yıl zbilici
Evet fakat ismi Living Photos değil diye belirtmedim ve çalışma sistemi biraz daha değişik Zoe'nin.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Live Photo diye yerden göğe sığdırılamayan özelliğin aslında .mov uzantılı video olduğunu daha ilk günden biliyorduk. Apple aklınca hareketli photo diye 2 saniyelik videoyu yeni bir özellikmiş gibi duyurdu ve bize yedirmeye çalıştı. Yiyenler çoktan yedi orası ayrı da, meğersem ben yıllardır süresiz .mov uzantılı video çekerek aslında live photo çekiyormuşum.
2 Yanıt Yanıtla +3
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CooL_ROMEO 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Live Photo diye yerden göğe sığdırılamayan özelliğin aslında .mov uzantılı video olduğunu daha ilk günden biliyorduk. Apple aklınca hareketli photo diye 2 saniyelik videoyu yeni bir özellikmiş gibi duyurdu ve bize yedirmeye çalıştı. Yiyenler çoktan yedi orası ayrı da, meğersem ben yıllardır süresiz .mov uzantılı video çekerek aslında live photo çekiyormuşum.

E kardeş madem biliyordun ne diye söylemedin hemen yapardık bu fikri . bak facebook bile live photos a gore guncelleme aldi kesin ekmeği biz yerdik. Lutfen dostlarim bu tip dahiyane fikirlerinizi önceden bizimle paylasin zira bilime karsi once biz bulduk diyen din hocalari gibisiniz
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Biyturs_OnSr 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Live Photo diye yerden göğe sığdırılamayan özelliğin aslında .mov uzantılı video olduğunu daha ilk günden biliyorduk. Apple aklınca hareketli photo diye 2 saniyelik videoyu yeni bir özellikmiş gibi duyurdu ve bize yedirmeye çalıştı. Yiyenler çoktan yedi orası ayrı da, meğersem ben yıllardır süresiz .mov uzantılı video çekerek aslında live photo çekiyormuşum.

Böyle bir yoruma belirtmeden geçmeyeyim, Living Photos konsepti aslında Windows Phone telefonlarda ortaya çıktı. Microsoft bunu .mov, .wmv veya başka bir türe değil, .jpg uzantısına sığdırdı.
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