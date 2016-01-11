Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de





Apple'ın iOS 9 ile birlikte sunduğu Live Photos hareketli fotoğraf özelliği, pek çok iPhone 6S/6S Plus kullanıcısının beğendiği bir özellik haline geldi. Daha çok 3D Touch özelliğini öne çıkarmak için geliştirilen Live Photos, üçüncü taraf yazılımlar üzerinden Android'de de yer almaya başladı.





Android platformunun sevilen kamera uygulamalarından Camera MX, yeni güncellemesinde Live Shot adında benzer bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar fotoğraf çekimi yaparken, uygulama öncesi ve sonrasında bir iki saniyelik video kaydı yaparak ortaya hareketli bir resim çıkarabiliyor. Live Shot fotoğraflarını sadece Camera MX uygulaması içerisinde oynatabiliyorsunuz. Diğer galeri uygulamalarında hareketleri görmek pek mümkün değil.





Kullanıcıya yönelik sade ve akıcı bir arayüz sunan Camera MX, yeni özelliği haricinde akıllı resim işleme motoru ile başarılı düzenlemeler ortaya koyabiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı filtreler, çerçeveler, katmanlar gibi özelliklerle fotoğraf çekimini daha profesyonel hale getiriyor. Uygulama ücretsiz.



