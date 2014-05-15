Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları arasına Vector Hawk'ı da ekledi

Dünya çapında 56 farklı ülkede faaliyet gösteren çok uluslu teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları (sUAV) arasına Vector Hawk adını verdiği yeni bir model daha eklediğini duyurdu.

Farklı versiyonlarda hazırlanan Lockheed Martin'in ufak boyutlu yeni insansız hava aracı Vector Hawk, bu doğrultuda görev ihtiyacına bağı olarak sabit kanat, dikey kalkış ve tilt-rotor yapılandırmalarında kullanılabiliyor. Sabit kanat modunda elde atılabilen, dikey kalkış ve tilt-rotor modlarında ise su ya da kara üzerinde dikey kalkış / iniş yapabilen insansız hava aracı, tam otonom şekilde hareket edebiliyor ve belirtildiği kadarıyla 3G, 4G ile LTE gibi yüksek hızlı kablosuz bağlantı teknolojilerini aktif olarak kullanabiliyor. Su geçirmediği için yağmurlu havalarda da kullanılabilen Vector Hawk, oldukça hafif tasarlanan katlanabilir gövdesiyle de rahatlıkla taşınabiliyor. Farklı kurulum şekillerine göre saatte 56km ile 130km arası hızlara ulaşabilen sUAV, şarj edilebilir liPO bataryayla 90 dakika, ana hücreleriyle se 150 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Hem sivil hem de askeri gözetleme ve keşif işlemleri için hazırlanan ufak insansız hava aracı Lockheed Martin Vector Hawk, geliştirilmeye devam ediyor.

http://defense-update.com/20140514_lockheed-martin-unveils-the-vector-hawk.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lockheed-martin-unveils-the-vector-hawk#.U3Q9iS-rYzQ