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Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları arasına Vector Hawk'ı da ekledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları arasına Vector Hawk'ı da ekledi
Dünya çapında 56 farklı ülkede faaliyet gösteren çok uluslu teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları (sUAV) arasına Vector Hawk adını verdiği yeni bir model daha eklediğini duyurdu.
Farklı versiyonlarda hazırlanan Lockheed Martin'in ufak boyutlu yeni insansız hava aracı Vector Hawk, bu doğrultuda görev ihtiyacına bağı olarak sabit kanat, dikey kalkış ve tilt-rotor yapılandırmalarında kullanılabiliyor. Sabit kanat modunda elde atılabilen, dikey kalkış ve tilt-rotor modlarında ise su ya da kara üzerinde dikey kalkış / iniş yapabilen insansız hava aracı, tam otonom şekilde hareket edebiliyor ve belirtildiği kadarıyla 3G, 4G ile LTE gibi yüksek hızlı kablosuz bağlantı teknolojilerini aktif olarak kullanabiliyor. Su geçirmediği için yağmurlu havalarda da kullanılabilen Vector Hawk, oldukça hafif tasarlanan katlanabilir gövdesiyle de rahatlıkla taşınabiliyor. Farklı kurulum şekillerine göre saatte 56km ile 130km arası hızlara ulaşabilen sUAV, şarj edilebilir liPO bataryayla 90 dakika, ana hücreleriyle se 150 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Hem sivil hem de askeri gözetleme ve keşif işlemleri için hazırlanan ufak insansız hava aracı Lockheed Martin Vector Hawk, geliştirilmeye devam ediyor.
 
Lockheed Martin, ufak insansız hava araçları arasına Vector Hawk'ı da ekledi

http://defense-update.com/20140514_lockheed-martin-unveils-the-vector-hawk.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lockheed-martin-unveils-the-vector-hawk#.U3Q9iS-rYzQ Yorum Yaz
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arel.gr 5 yıl
pilotlarda kimin umrunda ?
bunlar icabettigi anda ........ misali oyle bir carpacaklarki.
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mteke 5 yıl
Pilotların ne yaptığını merak edenlere, Amerikan İHA(UAV) pilotları, Nevada'daki Edwards hava üssünden Afganistan vs ülkelerdeki Predator İHA'larını uçuruyorlar uydu bağlantısı ile.
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blackks66 5 yıl
pilotlar 3. dünya ülkelerinde calısırlar insansız hava aracı olmayan ulkelerde
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The Times 5 yıl
Sanmıyorum. Pilotlar farklı bir eğitim alıyorlar. Ama yüzyıllar geçtikten sonra bu teknoloji oturacak ve insanların havada pilot olmadan seyahat edebileceğine inanıyorum.
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Lazeran 5 yıl
@The Times
Bunlari uzaktan kontrol edecek
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The Times 5 yıl
Pilotlar ne yapacak ilerde merak ediyorum.
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