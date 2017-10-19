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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, Alexa destekli iki yeni akıllı hoparlör duyurdu

Dijital asistan Alexa entegrasyonu ile gelen iki yeni Logitech marka akıllı hoparlör duyuruldu. Ultimate Ears Blast ve Ultimate Ears Megablast hakkındaki detaylar haberimizde.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Logitech ürün portföyünü, Ultimate Ears Blast ve Ultimate Ears Megablast adında iki yeni hoparlörle genişletti. Yeni hoparlörler tasarım açısından mevcut Boom 2 ve Megaboom modellerine çok benziyor ancak ikisi de Amazon'un sesli asistanı Alexa ile birlikte geliyor.
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Hoparlörlerde yer alan uzak alan mikrofonu sayesinde sihirli kelime söylendikten sonra sesli komutları dinleyebiliyorlar. Ayrıca Wi-Fi bağlantısı var ve Alexa'nın çalışması için internet bağlantısı gerekiyor. Ayrıca cihazları satın alan kullanıcıların üç aylık Amazon Music aboneliğine ücretsiz olarak sahip olduğunu da belirtelim.
Diğer özelliklere baktığımızda hoparlörlerin suya dayanıklı olduğunu görüyoruz. Blast modeli 12 saat, Megablast ise 16 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Cihaz şarj olurken müzik çalmanıza olanak tanıyan opsiyonel bir şarj istasyonu da var. UE Blast 229.99 dolar, UE Megablast 299.99 dolar fiyat etiketi taşırken Power Up şarj istasyonu 39.99 dolarlık bir fiyatla satışa sunulacak.

https://www.androidauthority.com/ue-blast-megablast-smart-speakers-launch-alexa-support-808487/ Yorum Yaz
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mersin123 1 yıl
Kargo bedava olsaydı daha iyi olurdu ama yine de 2 tane kaptım. Haber veren arkadaşa teşekkürler. Avantajix'i unutmayın.
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Liberty Citizen 1 yıl
Dogru alexa uyumlu diye aletleri alirsaniz direk bagliyorsunuz. Ancak asil olay ekteki aleti almakta. Bu alet ile alexayi her turlu kumandali aleti yonetecek sekilde ayarlayabiliyorsunux, tv kumandasindan klimaya hic bir seyin alexa ile uyumlu olmasina gerek kalmiyor. Bu alet ve android bir cihaz araci oluyor youtube da bu isin nasil yapilacagi ile ilgili bir cok video var. Kombo komutlar da yapabiliyorsunuz ornegin tv yi ac, sesi 10 yap, national geograpgic ac gibi
ae01.alicdn.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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axelfoly 1 yıl
gereksiz bi cihaz için aşırı pahalı
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Ac1DBuRN 1 yıl
Diğer asistanlar karşısında yetenekleri yetersiz kalan alexa'da niye inat ediyorlar anlamıyorum (BMW dahil)
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Liberty Citizen 1 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Diğer asistanlar karşısında yetenekleri yetersiz kalan alexa'da niye inat ediyorlar anlamıyorum (BMW dahil)

hangi konularda yetersiz kaldığını düşünüyorsunuz? 4 amazon echo sahibiyim ve çok memnunum
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AvriL 1 yıl
çılgın fiyatlar
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akıllı hoparlör, Logitech ve
7 etiket daha amazon alexa sesli asistan ultimate ears blast ultimate ears megablast Müzik / Ses Sistemleri Ev Elektroniği Onur Seven
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