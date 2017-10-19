Logitech, Alexa destekli iki yeni akıllı hoparlör duyurdu

Logitech ürün portföyünü, Ultimate Ears Blast ve Ultimate Ears Megablast adında iki yeni hoparlörle genişletti. Yeni hoparlörler tasarım açısından mevcut Boom 2 ve Megaboom modellerine çok benziyor ancak ikisi de Amazon'un sesli asistanı Alexa ile birlikte geliyor.

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Hoparlörlerde yer alan uzak alan mikrofonu sayesinde sihirli kelime söylendikten sonra sesli komutları dinleyebiliyorlar. Ayrıca Wi-Fi bağlantısı var ve Alexa'nın çalışması için internet bağlantısı gerekiyor. Ayrıca cihazları satın alan kullanıcıların üç aylık Amazon Music aboneliğine ücretsiz olarak sahip olduğunu da belirtelim.

Diğer özelliklere baktığımızda hoparlörlerin suya dayanıklı olduğunu görüyoruz. Blast modeli 12 saat, Megablast ise 16 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Cihaz şarj olurken müzik çalmanıza olanak tanıyan opsiyonel bir şarj istasyonu da var. UE Blast 229.99 dolar, UE Megablast 299.99 dolar fiyat etiketi taşırken Power Up şarj istasyonu 39.99 dolarlık bir fiyatla satışa sunulacak.

https://www.androidauthority.com/ue-blast-megablast-smart-speakers-launch-alexa-support-808487/