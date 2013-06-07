Logitech, TT Design Lab isimli şirketi satın aldı

Önemli donanım üreticilerinden Logitech, Chicago merkezli TT Design Labs isimli şirketi satın aldığını duyurdu. Kickstarter üzerinde iPhone için tasarladığı TidyTilt isimli kılıf modeli ile 223,174$, yine iPhone için tasarladığı askı aparatı JustMount ile ise 33,885$ toplayan TT Design Labs, bu yaratıcı ürünler ile Logitech gibi önemli bir firmanın dikkatini çekmeyi başardı.

Öğrenilen bilgilere göre şirketin kurucuları Zahra Tashakorinia ve Derek Tarnow Logitech tasarım ekibi arasına katılacak, TidyTilt ve JustMount isimli aksesuar ürünleri ise Logitech'in ürün gamı içerisine eklenecek. Donanım dünyasının düşen grafiği nedeniyle mobil tarafa ağırlık vermeye devam eden Logitech, mali durumunu bu taraftan düzeltmeye çalışıyor.

TidyTilt ve JustMount hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2013/06/06/from-kickstarter-to-logitech-logitech-acquires-tt-design-labs/