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Logitech, TT Design Lab isimli şirketi satın aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, TT Design Lab isimli şirketi satın aldı
Önemli donanım üreticilerinden Logitech, Chicago merkezli TT Design Labs isimli şirketi satın aldığını duyurdu. Kickstarter üzerinde iPhone için tasarladığı TidyTilt isimli kılıf modeli ile 223,174$, yine iPhone için tasarladığı askı aparatı JustMount ile ise 33,885$ toplayan TT Design Labs, bu yaratıcı ürünler ile Logitech gibi önemli bir firmanın dikkatini çekmeyi başardı.
Öğrenilen bilgilere göre şirketin kurucuları Zahra Tashakorinia ve Derek Tarnow Logitech tasarım ekibi arasına katılacak, TidyTilt ve JustMount isimli aksesuar ürünleri ise Logitech'in ürün gamı içerisine eklenecek. Donanım dünyasının düşen grafiği nedeniyle mobil tarafa ağırlık vermeye devam eden Logitech, mali durumunu bu taraftan düzeltmeye çalışıyor.
TidyTilt ve JustMount hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2013/06/06/from-kickstarter-to-logitech-logitech-acquires-tt-design-labs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HumbiGumbi 5 yıl
ne yorucu birşey öyle hiç hoşlanmadım :D o arkasındaki yeşil şey ise hiç kullanışlı gibi durmuyor videoda gayet güzel yapmışlar ama herzaman herzaman ben uğraşamam bu kadar çakıldakla ve telefonumu biryerlere yapıştırmak gibi de bir kullanım alışkanlığım yok o alışkanlığı kazanana kadar çokk zaman geçer artı 2000 tl verecem bir telefona onuda güvenip sağa sola yapıştıracağım al sana drop test :D diğer yanı ise telefonun üstüne bi kılıf geçiriyorsun çok çirkin olmasının yanında çok kaba duruyor. öyle bir manyetik alanda şebeke çekimini nasıl halletmişler bilmiyorum ama onun için tebrik edilebilir :D
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Masdera 5 yıl
Yaratıcı olmuş.
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swat882 5 yıl
çok kullanşlı birşeymiş.. tebrikler
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