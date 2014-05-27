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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, iPad Air ve iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yeniledi

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, iPad Air ve iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yeniledi
Mobil aksesuar pazarının kilit isimlerinden Logitech, iPad Air, iPad Mini ve retina ekranlı iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yenileyerek çok daha ince ve hafif hale getirdi.
Apple tablet bilgisayarları ile çalışırken daha fazla verim almak isteyenler için geliştirilen Logitech Ultrathin klavye modeli, manyetik bağlantı yapısıyla tabletleri dik konumda tutabiliyor ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. Üzerinde yer alan iOS'a özel kısa yollar ile zaman kazandıran klavye, yeni olarak eskiye oranla daha hafif ve ince (6.4mm) bir gövdeyle geliyor ve aynı zamanda geliştirilen yeni bağlantı yapısıyla tabletin görüntü aşısını da ayarlayabiliyor. 
Alüminyum malzeme kalitesiyle verimlilik yanında koruma da sağlayabilen yeni Logitech Ultrathin, söylediği kadarıyla önümüzdeki Haziran ayında satışa çıkıyor. Fiyat tarafında ise iPad Air versiyonunun 99 Euro, iPad Mini ve retina ekranlı iPad Mini versiyonlarının ise 80 Euro olacağı belirtiliyor.
Logitech, iPad Air ve iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yeniledi

http://www.pocket-lint.com/news/129041-logitech-makes-its-ultrathin-bluetooth-keyboard-case-for-ipad-air-and-ipad-mini-even-thinner Yorum Yaz
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haymatloshan 4 yıl en beğenilen
Batarya da ilave etseler ne güzel olurdu,7,7 mm telefona 4.000-5.000 mAh koyuyorlar buna da yapabilirler alt tarafı klavye bu kadar para verilmez yoksa.
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The Times 4 yıl
İpad kimseye bir şey katmıyor. Artık surface havasına girmesi lazım.
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DH Misafiri 3 yıl
iPad kimseye birşey katmıyor demiş bir arkadaş yukarılarda :), bence yanılmış kullanım amacına göre çok şey katıyor. Ben bunun yanına bir de Line 6 Sonic Port aldım bağlıyorum gitarı başlıyorum Garageband de kayıda, ayrıca sanal enstrüman olarak kullanıyorum ve diyebilirim ki , iPad de ki dokunmatik hassasiyeti başka hiç bir tablette yok.
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The Times 4 yıl
İpad kimseye bir şey katmıyor. Artık surface havasına girmesi lazım.
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haymatloshan 4 yıl en beğenilen
Batarya da ilave etseler ne güzel olurdu,7,7 mm telefona 4.000-5.000 mAh koyuyorlar buna da yapabilirler alt tarafı klavye bu kadar para verilmez yoksa.
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semih4444 5 yıl
Surface 3 Pro dağıtır ortalığı biraz daha mağazası gelişirse halledecek işi devam microsoft :)
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swat882 4 yıl semih4444
semih4444

Surface 3 Pro dağıtır ortalığı biraz daha mağazası gelişirse halledecek işi devam microsoft :)

pro modellerde markete ne gerek var?
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