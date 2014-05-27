Logitech, iPad Air ve iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yeniledi

Mobil aksesuar pazarının kilit isimlerinden Logitech, iPad Air, iPad Mini ve retina ekranlı iPad Mini modelleri için hazırladığı klavyesi Ultrathin'i yenileyerek çok daha ince ve hafif hale getirdi.

Apple tablet bilgisayarları ile çalışırken daha fazla verim almak isteyenler için geliştirilen Logitech Ultrathin klavye modeli, manyetik bağlantı yapısıyla tabletleri dik konumda tutabiliyor ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. Üzerinde yer alan iOS'a özel kısa yollar ile zaman kazandıran klavye, yeni olarak eskiye oranla daha hafif ve ince (6.4mm) bir gövdeyle geliyor ve aynı zamanda geliştirilen yeni bağlantı yapısıyla tabletin görüntü aşısını da ayarlayabiliyor.

Alüminyum malzeme kalitesiyle verimlilik yanında koruma da sağlayabilen yeni Logitech Ultrathin, söylediği kadarıyla önümüzdeki Haziran ayında satışa çıkıyor. Fiyat tarafında ise iPad Air versiyonunun 99 Euro, iPad Mini ve retina ekranlı iPad Mini versiyonlarının ise 80 Euro olacağı belirtiliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/129041-logitech-makes-its-ultrathin-bluetooth-keyboard-case-for-ipad-air-and-ipad-mini-even-thinner