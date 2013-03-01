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Logitech, mobil ürünlerin üzerinde artık daha fazla duracak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, mobil ürünlerin üzerinde artık daha fazla duracak

Taşınabilir cihazların gelişmesi ve kullanımlarının artması sonucu masa üstü bilgisayar üreticileri ve aksesuar firmaları eski günlerini arar duruma geldiler. Bu teknolojik yönelim ve gelişmelerden ünlü donanım üreticisi Logitech'de iyice etkilenmeye başladı.
2013 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarında zarar ettiğini açıklayan ve satışlarının geçtiğimiz yıllara oranla düşüş gösterdiği Logitech, bu gerilemeyi azaltmak için önümüzdeki dönem de mobil aksesuar sektörüne daha fazla önem vereceğini açıkladı. Şirketin değişen pazar yapısına ayak uydurmak için yeni organizasyon değişikleri göreceği, bu doğrultuda da şimdilik 140 kişinin işten çıkarılacağı belirtti. Mobil ürünlere daha fazla ağırlık verilerek ve yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda 2014 mali yılı sonucunda 16 ile 18 milyon dolar arasında tasarruf etmeyi hedefleyen şirket, daha önce belirttiği radikal kararları almaya başladı.
Gelişen mobil sektör karşısında tutunmaya çalışan donanım ve aksesuarları sektörünü, ileride daha zor durumların beklediği öngörülüyor.


http://www.engadget.com/2013/03/01/logitech-cuts-5-percent-of-core-staff/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
Her yıl aynı ürüne bir iki tane hat çizgisi, model numarasınada bi kaç tane farklı harf koyup piyasaya sürerlerse olacağı bu.
Daha çok alternatifi aynı markalar altında bulmak gerek bu markanında logitech kesinlikle olması gerek...
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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