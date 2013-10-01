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Logitech'den UE Mini Boom kablosuz hoparlörler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Logitech'den UE Mini Boom kablosuz hoparlörler

Logitech'in müzikseverler için sunduğu popüler Ultimate Ears serisi bugün yeni bir üyeye daha kavuştu. Firma UE Mini Boom adlı yeni kablosuz hoparlörünü resmen lanse etti.

UE Mini Boom küçük boyutlar içerisinde yüksek ses kalitesine ulaşmasıyla dikkat çekiyor. Model Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanabilirken, dahili bataryası ile 10 saat kullanım süresi sunuyor. Bataryası microUSB üzerinden şarj edilebiliyor. Metal bir çerçeveya sahip olan ürün kauçuk bir kaplama kullanıyor.

UE Mini Boom uygulaması ile iki hoplarlörü eşleştirerek stereo ses veya çift ses kalitesi elde edebiliyorsunuz. Model turuncu, mor, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere farklı renklerde tüketicilere sunulacak. 

Modelde ayrıca bir mikrofon da yer alıyor. Böylece ürün eller serbest modunda gelen çağrılara cevap verebiliyor. Model ay içerisinde 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

http://www.ultimateears.com/en-us/mini-boom/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aykio 6 yıl ekrem71
Böyle bi cihaza 100$ Biraz fazla geliyor bana.
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